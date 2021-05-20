Windows 10 21H1 Güncellemesi Yenilikleri Neler?

Microsoft tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Windows 10 21H1 Güncellemesi ile birlikte bazı önemli yenilikler ve hata düzeltmeleri kullanıcılara sunuldu. Peki yeni sürümde kullanıcıları neler bekliyor ve bilgisayarınızı en son sürüme nasıl güncelleyebilirsiniz?

Windows 10 21H1 Yenilikleri Neler?

Windows Hello için harici kamera desteği

Windows Defender Application Guard için performans iyileştirmeleri

Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC) için performans iyileştirmeleri

Fark etmiş olabileceğiniz üzere Windows 10'un 21H1 güncellemesi ile birlikte, kullanıcı deneyimi açısından kapsamlı ya da önemli değişikliklere imza atılmadı. Yani bulunduğumuz noktada güncellemeyi kurmak konusunda karamsar davranırsanız, kaybedeceğiniz çok fazla şey yok gibi gözüküyor.

Windows 10 21H1 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Alttaki menüden Başlat menüsünü açın.

menüsünü açın. Açılan menüden Ayarlar uygulamasına tıklayın.

uygulamasına tıklayın. Güncelleştirme ve Güvenlik sekmesine bastıktan sonra, Güncelleştirmeleri Denetle butonuna tıklayın.

18 Mayıs tarihinde kademeli olarak sunulan güncellemenin kullanıcılara ulaşması, yaklaşık olarak birkaç gün sürebilir. Yani şu sıralar en güncel sürümü kullandığınıza yönelik bir bildirim alıyorsanız, bir süre daha beklemeyi ve daha sonra tekrar denemeyi ihmal etmeyin.

Peki siz geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu güncellemeyi indirdiniz mi ve memnun kaldınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.