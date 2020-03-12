Windows 10'da Ekran Görüntüsü Almak için En İyi 5 Program (2020)

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda “Print Screen” tuşuna basarak ekran görüntüsü alabilirsiniz veya “Windows tuşu + Shift + S” klavye kısayolu ile ekranın belirli bir kısmını seçerek ekran görüntüsü alabilirsiniz. Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlar için ekran görüntüsüne ince ayarlar yapmanıza olanak sağlayan üçüncü taraf programlar bulunuyor. Bu yazıda, 2020 yılında Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanabileceğiniz en iyi 5 ekran görüntüsü alma programını derledik. İşte, Windows 10 için en iyi 5 ekran görüntüsü alma programı!

1. LightShot

LightShot, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda kullanabileceğiniz en popüler ekran görüntüsü alma programlarından bir tanesidir. Kullanımı oldukça kolay olan LightShot uygulamasını açmak için klavyenizde yer alan “Print Screen” tuşuna basmanız gerekiyor. Lightshot sayesinde ekranın tamamı yerine sadece bir kısmının görüntüsünü alabilirsiniz.

2. Icecream Screen Recorder

Icecream Screen Recorder ile ister ekran görüntüsü alabilir ister ekran kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlar için oldukça popüler bir program olan Icecream Screen Recorder, ekran görüntünüzü düzenleyebileceğiniz çeşitli araçlara da sahiptir. Bu araçlar sayesinde ekran görüntünüze kolay bir şekilde metin, kutu ve diğer ögeleri ekleyebilirsiniz. Ek olarak, Icecream Screen Recorder ile ekranın sadece bir kısmını kaydedebilir ve kaydettiğiniz videoların farklı formatlarda çıktısını alabilirsiniz.

3. Greenshot

Greenshot, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda kullanabileceğiniz başka bir mükemmel ve açık kaynak kodlu ekran görüntüsü alma programıdır. LightShot uygulamasına oldukça benzeyen Greenshot, kullanıcıların ekran görüntüsünü kaydetmeden önce düzenlemesine olanak sağlar. Örneğin, ekran görüntülerine not ekleyebilir ve vurgulayabilirsiniz. Greenshot ayrıca ekranın sadece gerekli bölümünü seçmek için bir büyüteç içerir.

4. ShareX

ShareX, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda kullanabileceğiniz popüler ekran görüntüsü alma araçlarından bir tanesidir. ShareX, Print Screen klavye kısayolunu destekleyen açık kaynak kodlu bir ekran görüntüsü alma aracıdır. ShareX, ekranı görüntüsü almanın yanı sıra, ekranı kaydetme yeteneğine de sahip. Açık kaynak kodlu ekran görüntüsü alma aracı ShareX, kullanıcılara birçok ekran alma modu sunar. Örneğin, ekran görüntüsü kaydederken veya yakalarken fare imlecini gizleyebilir ve belirli bir bölgeyi seçebilirsiniz.

5. PicPick

Oldukça başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip PicPick, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlar için en popüler ekran görüntüsü alma aracıdır. PicPick kullanıcılara çeşitli düzenleme seçenekleri sunar. Ekran görüntülerini kolayca yeniden boyutlandırabilir ve kırpabilir, metinler, efektler ve semboller ekleyebilirsiniz. Bunun dışında PicPick, kullanıcıların düzenledikleri ekran görüntülerini doğrudan Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarına yüklemelerine olanak tanır.