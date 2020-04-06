Dosyalarınızı göz önünde tutarak gizlemeyi düşündünüz mü? Bu rehberde anlatacağımız yöntem sayesinde Windows 10’da görünmez klasör nasıl oluşturulur? kolayca öğreneceksiniz.

Bilgisayarınızda bir dosyayı saklamanın onlarca farklı yolu bulunuyor. Ancak, gözünüzün önünde duracak şekilde saklamak kimsenin aklına bile gelmeyecektir. Görünmez bir isme sahip ve simge içermeyen bir klasör oluşturarak dosyalarınızı dilediğiniz yerde saklayabilmeniz mümkün.

Öncelikle istediğiniz bir konumda yeni bir klasör oluşturuyoruz. Ardından; Alt tuşunu basılı tutarken klavyenin sayısal tuş takımında 255 yazıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Bu kısımda, sayıları sayısal tuş takımında yazmanız gerektiğini unutmayın.

Burada yaptığımız şey, ASCII karakter koduyla klavyede olmayan özel bir karakter yazmaktı. Şimdi de sırada simge değiştirmek var. Oluşturduğunuz klasöre sağ tıklayıp Özellikler > Özelleştir adımlarını izliyoruz ve ardından Simge Değiştir butonuna tıklayarak listeden boş bir simgeyi seçerek Tamam butonlarıyla kapatıyoruz.

Ve gördüğünüz gibi klasör artık görünmez hale geldi. Üzerine tıkladığınızda yukarıdaki gibi görünecektir. Fakat başka bir yere tıkladığınızda orada klasör olduğunu siz hariç kimse bilmeyecektir.

Not: Birden fazla görünmez klasör açmak istiyorsanız, aynı konumda oluşturacağınız diğer klasörler için birden fazla kez Alt + 255 komutunu uygulamayı unutmayın. İki klasör aynı isme sahip olamayacağından, hata alabilirsiniz.