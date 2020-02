Windows 10'da Olmayan Windows 10X Özellikleri

Microsoft Windows10X, Surface Duo, Neo gibi çift ekranlı cihazlara özel tasarlanan bir işletim sistemi. Windows 10X sadece yeni bir cihaz türüne güç veren bir işletim sistemi değil, ayın zamanda Windows 10 öncülüğünde deneyimlenen modern Windows’a bir dizi değişiklik getirecek bir işletim sistemi. Bu bağlamda Windows 10’da da olması gereken Windows10X özelliklerine değiniyoruz.

Windows 10X Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Çift ekranlı ve katlanabilir PC’lerde kullanılacak Microsoft Windows 10X işletim sistemini deneyimlemek isteyenler için Windows 10X emulator indirilmeye açıldı. Ancak Windows 10X emülatörü tüm bilgisayarlara kurulamıyor. Windows 10 Pro, Enterprise veya Education sürüm 19555 veya daha yeni 64-bit işletim sisteminin yüklü olması ve en az 4 çekirdekli -sanallaştırma destekleyen- Intel işlemci, 8GB RAM, 15GB boş alan, DirectX 11 destekli ekran kartı gerekiyor. Sistem gereksinimlerini karşılaşıyorsanız, Windows 10 Insider Programına kaydolmanın ardından Microsoft Store üzerinden Microsoft Emulator’ı, ardından Windows 10X Emulator Imaj dosyasını yükleyerek sanal makine üzerinden Windows 10X deneyimleyebilirsiniz. (Windows 10X indirme ve yükleme adımlarına bu sayfadan bakabilirsiniz.)

Öne Çıkan Windows 10X Özellikleri

Başlat menüsü

Windows 10X, Windows 10’a kıyasla önemli ölçüde basitleştirilmiş yepyeni bir tasarıma sahip Başlat menüsü ile geliyor. Canlı kutucuklar yok ve Başlat menüsü amacına hizmet ediyor; uygulamaları başlatmanızı sağlıyor. Canlı kutucuklar kullanıcı arayüzünü daha karmaşık hale getirmekten başka bir işe yaramıyor ki Surface Neo gibi bir cihazda bu deneyimi yaşamak kimsenin hoşuna gitmez. Windows 10X’teki yeni Başlat menüsü sabit uygulama simgelerini çok temiz bir şekilde görüntülüyor. Başlat menüsünü ekranın altında otomatik gizlenen görev çubuğundan başlatıyorsunuz. Bununla birlikte Başlat menüsü genel olarak daha temiz görünüyor ve amacına daha etkili bir şekilde hizmet ediyor. Microsoft, bu Başlat menüsünü Windows 10’a taşıyacak mı ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Ortalanmış görev çubuğu

Windows 10’a dayandığından, Windows 10X her ekranda ayrı olarak görüntülenen kendi görev çubuğuyla birlikte geliyor. Bu, Başlat menüsünü her iki ekranda ayrı ayrı başlatabileceğiniz anlamına geliyor. Yani her ekranda yeni uygulamalar açıp yan yana çalıştırabilirsiniz. Ancak Windows 10X’te görev çubuğu simgeleri Windows 10’dan farklı olarak ortalanıyor. Windows 10’da üçüncü parti bir uygulama (FalconX) kullanarak görev çubuğu simgelerini ekranın ortasına hizalayabiliyorsunuz. Microsoft’un kullanıcılara görev çubuğunun görünümünü ayarlama seçeneği sunması gerekiyor. MacOS’ta dock’a benzer bir görünüm görecek miyiz bu da merak konusu.

Eylem (İşlem) merkezi

Windows 10’daki eylem (işlem) merkezinin çok fazla yer kapladığını düşünüyor, sadece hızlı eylemleri gösteren daha basit bir tasarım hayali kuruyorsanız Windows 10X’i beğeneceksiniz. Windows 10X’in eylem merkezi daha temiz ve işletim sistemiyle mükemmel bir uyum içerisinde. Eylem merkezinde açık tema üzerinde basitleştirilmiş butonlar gösteriliyor. Ses kontrolleri Windows 10X’te çok daha açık ve genel olarak çok daha modern bir his veriyor. Windows 10X geliştirilme aşamasında olduğundan gün geçtikçe eylem merkezine çok daha fazla seçenek eklenecektir.