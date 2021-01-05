FPS değerleri, sisteminizin oynadığınız oyunlara karşı ne kadar performans gösterebildiğini anlamanın basit ve pratik bir yoludur. Peki ama Windows 10'da programsız FPS görme nasıl yapılır ve bunun için hangi ayarları değiştirmeniz gerekiyor? Bu rehberimizde Windows 10'da program kullanmadan oyunlardaki FPS değerlerini nasıl görebileceğinizi daha yakından inceledik.

Windows 10 yerleşik olarak Xbox Game Bar özelliği ile birlikte gelir ve bu panel, başka herhangi bir program yüklemeden pek çok işlevden faydalanabilmenize olanak sunar. Tahmin edebileceğiniz üzere bu özelliklerden birisi de FPS sayacı olarak öne çıkıyor.

Hemen aşağıda bu paneli nasıl etkinleştirebileceğinizi ve FPS sayacını herhangi bir ek programa ihtiyaç duymaksızın aktif hale getirebileceğinizi sizlere aktardık. Eğer bu adımlar sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız, yorumlar kısmından bizlerle iletişim kurun.

Windows 10'da Programsız FPS Gösterme

Windows + G tuşlarına basarak Game Bar'ı açın.

tuşlarına basarak Game Bar'ı açın. Açılan panelden Performans kutucuğunu bulun.

kutucuğunu bulun. Soldaki menüden FPS sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Sağdaki ekrandan Erişim İste butonuna basın.

butonuna basın. Gelen uyarı penceresindeki Evet butonuna tıklayın.

Bu adımları tamamladıktan sonra yapmanız gereken şey bilgisayarınızı yeniden başlatmak olacaktır. Ayrıca eğer Windows + G tuşları ile Xbox Game Bar paneline erişemiyorsanız Başlat -> Ayarlar -> Oyun -> Oyun Çubuğu -> Açık adımlarını takip edin.

Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra yapmanız gereken şey, bir oyuna girmek olacak. Oyuna girdikten sonra Windows + G tuşları ile paneli etkin hale getirin ve kutucuğu istediğiniz bir noktada konumlandırın. Bu sayede hangi programı kullansam düşüncesinde boğulmadan FPS değerlerini görmeniz mümkün olacak.

Xbox Game Bar Aktif Hale Getirme

Başlat menüsüne tıklayın.

menüsüne tıklayın. Menüden Ayarlar uygulamasına girin.

uygulamasına girin. Oyun kutucuğuna tıklayın.

kutucuğuna tıklayın. Soldaki menüden Oyun Çubuğu sekmesine basın.

sekmesine basın. Açılan ekrandan paneli Açık olarak işaretleyin.

Peki siz bu rehberimizde yer verdiğimiz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu yöntemi denediniz mi ve başarılı buldunuz mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.