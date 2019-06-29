Windows için En iyi Pano Yöneticisi ClipClip'i İnceledik

Windows bilgisayarlarda yerleşik pano yöneticisi bulunsa da fazla işlevsel değil ve bazı kısıtlamalarla geliyor. Bu noktada üçüncü parti pano yöneticileri önem kazanıyor. Bu blog yazımızda Windows için en iyi ücretsiz pano yöneticisi - pano yönetim programı olan ClipClip’i inceliyoruz. Ekran görüntüsü aracı, not alma uygulaması, verimlilik aracı olarak da kullanılabilen Windows pano yöneticisi ClipClip, tamamen ücretsiz ve tüm Windows sürümleriyle uyumlu.

Windows İçin En İyi Pano Yöneticisi

Kopyalanan veya kesilen öğeleri (metin veya görsel) görmemize, bir konumdan başka bir konuma taşımamıza imkan veren pano yöneticileri Windows işletim sistemli bilgisayarlarda yüklü olarak geliyor. Microsoft’un en yeni işletim sistemi Windows 10 ’un bulut tabanlı pano (clipboard) uygulaması gelişmiş özellikler sunmasına karşın bazı kullanıcılar daha fazla özellik sunduğundan, daha işlevsel olduğunu düşündüğünden dolayı farklı pano yönetim programlarına yöneliyor. Windows için ücretsiz birçok pano yöneticisi, pano yönetimi yazılımı var ancak Clipboard gibisine eminiz ki hiç rastlamamışsınızdır. Windows için tamamen ücretsiz bir pano yönetimi programı olarak geçse de pano yöneticisinden fazlası. Windows 10 ’un pano yöneticisinin sunduğu tüm özelliklerden fazlasını eski Windows bilgisayarlara getiren ClipClip, aynı zamadan bir ekran görüntüsü alma aracı, not tutma uygulaması ve gün içinde işlerinizi daha hızlı halletmenize yardımcı olan bir verimlilik aracı. (ClipClip'in tüm özelliklerine bu bağlantı yardımıyla göz atabilirsiniz.)

Hatta öyle ki, Teknoloji haberleri videolarını hazırlarken bile kullandığımız bir pano yöneticisi ClipClip'in ne gibi faydaları olduğunu aşağıda hazırlamış olduğumuz kamera arkası videosunu izleyerek görebilirsiniz.

Kopyaladığınız öğeleri cihazlarınız arasında veya iş arkadaşlarınızla paylaşmanıza izin veren Google Drive entegrasyonu, kopyaladığınız metni açık pencerenizi kapatmadan istediğiniz dilde taşımanıza izin veren Google Translate özelliğiyle dikkat çeken Windows pano yöneticisi ClipClip, dilediğiniz sayıda klasör veya alt klasör oluşturmanıza, dahili arama motoruyla yakın zamanda veya haftalar öncesinden kopyaladığınız öğeleri rahatça bulmanıza izin veriyor. Sürükle - bırak desteğiyle panolarınızı kolayca organize edebiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz, kopyalama ve yapıştırma, biçimlendirmeden yapıştırma, pano geçmişini görme, metni çevirme, panoyu senkronize etme dahil temel özelliklerin nasıl kullanıldığına bakalım.

Pano Öğelerini Organize Edin

Windows bilgisayarınıza kopyaladığınız her şeyi takip eden, ardından bu öğeleri yapıştırmanıza ve düzenlemenize yardımcı olan bir pano yönetim uygulaması olan ClipClip, varsayılan olarak arka planda çalışıyor. Ctrl + C tuşlarına bastığınızda otomatik olarak öğeyi kopyalıyor ve uygulamayı açtığınızda kopyaladığınız her şeyi liste şeklinde görüyorsunuz. Ctrl + Shift + V kısayolu ile kopyaladığınız tüm öğelerin listesine hızlıca ulaşma şansınız da var. Öğeler arasında arama yapabiliyor, yeni bir öğeyi kopyalayıp eski öğeye yapıştırabiliyor veya yapıştırma menüsü ile öğelerinizi istediğiniz bir uygulamaya yapıştırabiliyorsunuz.

Uygulamaya kopyaladığınız öğeler (metin veya görsel) önceden oluşturulmuş klasörlere (adres, banka, notlar, telefon, ekran görüntüsü, web bağlantıları gibi) aktarılıyor ancak kendi klasör ve alt klasörlerinizi de oluşturabiliyorsunuz. Son kopyaladığınız öğeler Latest Clips bölümüne ekleniyor, oradan alıp istediğiniz klasöre kolayca atabiliyorsunuz. Her zaman görmek istediğiniz öğeleri sabitleyebiliyorsunuz; onlar da Pinned Clips altına ekleniyor. Panoya öğe eklemenin bir başka yolu da klasör içinde sağ tıklayıp ekleyeceğiniz yeni clip’in türünü (html, rtf, görüntü, txt) seçmek ve ardından öğeye çift tıklamak.

Pano Öğelerini Düzenleyin

Panoya kopyalanan öğeleri düzenleme şansına da sahipsiniz. ClipClip’de öğeye sağ tıklayıp Edit’i seçtiğinizde veya öğeyi çift tıkladığınızda Word programını hatırlatan bir editör karşınıza çıkıyor. Tüm biçimlendirme seçenekleri mevcut. Kalın, italik ve altı çizili ekleme, listeleri biçimlendirme, yazı tipini ve yazı boyutunu değiştirme ve hatta webden kopyaladığınız içeriğin orijinal HTML kaynak kodunu düzenleme şansına sahipsiniz. Düzenleme işlemlerini tamamladıktan sonra pencereyi kapattığınızda değişiklikler kaydediliyor. Dahası, görsel içermeyen clip’leri düz metin belgesi, biçimlendirilmiş zengin metin belgesi veya PDF formatında dışa aktarabiliyorsunuz.

Pano Öğelerini Cihazlarınız Arasında Senkronize Edin ve Paylaşın

ClipClip’e eklediğiniz öğeler (clip’ler) varsayılan olarak Belgeler klasörüne (Windows’un son sürümlerinde OneDrive klasörüne) kaydediliyor. OneDrive kullanıyorsanız, dilediğiniz cihazdan panodaki öğelerinize erişebiliyorsunuz. ClipClip, klasörleri paylaşma seçeneği de sunuyor. Sağ tık menüsünden veya OneDrive’ın web uygulamasından ClipClip’in klasör paylaşma ayarlarına ulaşıp paylaşmak istediğiniz kişilere davet gönderebiliyorsunuz. OneDrive yerine Google Drive veya Box gibi başka bir senkronizasyon aracı kullanmak istiyorsanız uygulamalarını bilgisayarınıza kurmanız ve ardından klasörlerini ClipClip’e eklemeniz ve clip’leri buraya sürükleyip bırakmanız yeterli.

Yapıştır Menüsü ve Akıllı Yapıştırma

ClipClip, sunduğu kısayollarla öne çıkan bir pano yöneticisi. Örneğin; bir öğeyi (metin veya görsel) yapıştırmanız gerektiğinde Ctrl + Shift + V tuşlarına basarak ClipClip’in yapıştır menüsünü açıyorsunuz. Son kopyaladığınız öğeler numaralandırılmış şekilde karşınıza çıkıyor; ister sayıya ister sonuca tıklayarak öğeyi yapıştırıyorsunuz. Öğeyi yapıştırmadan ön izleme de yapabiliyorsunuz. Ön izleme için fareyi clip’in solundaki simgenin üzerine getirmeniz yeterli. ClipClip’in bir özelliği de Microsoft Word, e-posta uygulaması gibi sıklıkla kullandığınız uygulamalarda kopyaladığınız öğeleri algılayıp neyi yapıştıracağınızı anlayıp öneriler sunması.

Google Çeviri Entegrasyonu

ClipClip’te kopyaladığınız metni direkt yapıştırabildiğiniz gibi çevirerek de yapıştırabiliyorsunuz. Tahmin edeceğiniz üzere bu özellik Google Translate ile çalışıyor ve internet bağlantısı gerektiriyor. Özelliği kullanmak çok basit; Ctrl + Shift + V tuşlarına bastığınızda çıkan ClipClip yapıştır menüsünde Translate Clip To… seçeneğine tıklayıp dili seçiyorsunuz. Menüde kopyaladığınız orijinal metne tıkladığınızda anında çevriliyor ve belgenize yapıştırılıyor.

Klavye Kısayolları

ClipClip, klavye kısayolları başta olmak üzere detaylı bir ayarlar menüsü sunuyor. Öğeleri panoya yapıştırmak (biçimlendirmeli ve biçimlendirmesiz iki ayrı seçenek var), ekran görüntüsü almak, pano ekranına geçmek için kullandığınız tuş kombinasyonlarını değiştirmekten Windows başlangıcında çalışıp çalışmayacağını ayarlamaya, varsayılan olarak kaç clip kaydedileceğinden clip’lerin nereye kaydedileceğine pek çok ayarı yapabiliyorsunuz.

Windows için Ücretsiz ve Güçlü Pano Yöneticisi ClipClip’in Öne Çıkan Özellikleri

Dosyalar: Kaydedilen clip’ler hard diskinizde dosya olarak saklanıyor. Dolayısıyla Box, Dropbox, OneDrive, Google Drive ve diğer bulut depolama uygulamalarında saklayabiliyorsunuz. Bu da herhangi bir Windows PC’den panodaki öğelere ulaşabileceğiniz anlamına geliyor.

Kaydedilen clip’ler hard diskinizde dosya olarak saklanıyor. Dolayısıyla Box, Dropbox, OneDrive, Google Drive ve diğer bulut depolama uygulamalarında saklayabiliyorsunuz. Bu da herhangi bir Windows PC’den panodaki öğelere ulaşabileceğiniz anlamına geliyor. Klasörler: Sınırsız klasör ve alt klasörler oluşturmanıza izin veriliyor. Clip’lerinizi istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Sınırsız klasör ve alt klasörler oluşturmanıza izin veriliyor. Clip’lerinizi istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Arama: Pano geçmişinizde arama yaparak istediğiniz clip’i hızlıca bulabilirsiniz.

Pano geçmişinizde arama yaparak istediğiniz clip’i hızlıca bulabilirsiniz. Sürükle ve Bırak: Clip’lerinizi yeniden düzenlemeniz gerektiğinde zaman kazanırsınız.

Clip’lerinizi yeniden düzenlemeniz gerektiğinde zaman kazanırsınız. Pano Öğelerini Düzenleyin: Dahili editörü veya herhangi bir üçüncü parti editörü kullanarak metin tabanlı clip’lerin içeriğini düzenleyebilirsiniz.

Dahili editörü veya herhangi bir üçüncü parti editörü kullanarak metin tabanlı clip’lerin içeriğini düzenleyebilirsiniz. Google Drive Entegrasyonu: Pano öğelerini Google Drive üzerinden dilediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.

Pano öğelerini Google Drive üzerinden dilediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Birden Fazla Kök Klasör: Dropbox’ın aksine tüm clip’leriniz için tek bir konum seçmek zorunda değilsiniz. Dosya sisteminizde veya bulutta farklı konumlardan seçim yapabilirsiniz.

Dropbox’ın aksine tüm clip’leriniz için tek bir konum seçmek zorunda değilsiniz. Dosya sisteminizde veya bulutta farklı konumlardan seçim yapabilirsiniz. Dahili Google Çeviri: Dahili Google Translate özelliğinin yardımıyla clip’leri kolayca çevirebilirsiniz.

Ayrıca ClipClip ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.