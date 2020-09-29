Windows Kapat ve Yeniden Başlat Arasındaki Fark Nedir?

Pek çok kullanıcının da bildiği gibi Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızı kapatıp açmak istediğinizde önünüze iki farklı seçenek çıkar. Bunlardan birisi 'bilgisayarı kapat' iken diğeri 'yeniden başlat' olarak öne çıkıyor. Peki Kapat ve Yeniden Başlat Arasındaki Fark nedir?

Kapat ve Yeniden Başlat: Farkları Neler?

Windows'un eski sürümlerinde bilgisayarınızı tamamı ile kapattıktan sonra tekrar geri açmanız rahatsız edici derecede uzun sürüyordu ve bunun ardından şirket bir değişikliğe gitti. Bu değişiklikle birlikte bir kullanıcı bilgisayarı bseçeneğine tıkladığında işletim sistemi hızlı başlangıç ayarlarını optimize ediyor ve bu sayede bilgisayarın bir sonraki açılışta daha hızlı açılmasına yardımcı oluyor.

Tabii daha hızlı bir başlangıç için bazı temel işlemlerin devre dışı bırakılmaması gerekiyor ve bunun getirdiği şeylerin yanında götürdüğü şeyler de var. Eğer bazı sorunlar yaşadığınız için bilgisayarı kapatıp açmak isterseniz bunu kapat seçeneği ile yapmak sorunlarınızı çözmeyecektir.

Öte taraftan yeniden başlat, çekirdekler de dahil olmak üzere tüm temel işlemleri gerçekten sonlandırıyor. Bu, bilgisayarınız yeniden başlatıldığında gerçekten temiz bir başlangıç yapacağınız anlamına geliyor ancak tahmin de edebileceğiniz gibi bilgisayarınızın açılması ve kendine gelmesi daha uzun sürecektir.

"Güncelleme ya da yazılımları yüklerken ya da bir hatayı çözmek için bilgisayarı kapat yerine yeniden başlatma kullanılmalıdır." - Microsoft

Yani daha kısa bir şekilde özetlememiz gerekirse temiz bir başlangıç için Yeniden Başlat seçeneğini, daha hızlı açılan ancak pek de temiz olmayan bir başlangıç için Bilgisayarı Kapat seçeneğini kullanmalısınız. Öte taraftan Hızlı Başlangıç ayarları üzerinde değişiklik yaparak Bilgisayarı Kapat seçeneğinin de temiz başlangıç yapmasına olanak sunabilirsiniz ancak bu, bilgisayarınızın daha uzun sürede açılması anlamına geliyor.

Uyku Modu Kullanılmalı mı?

Tüm bu sorular, başka bir soruya çıkıyor: Uyku Modu kullanılmalı mı?

Sonuç olarak uygulamalarınızı, dosyalarınızı ya da verilerinizi bıraktığınız gibi bulmak istiyorsanız uyku modu, tam da size hitap ediyor. Uyku modunun en önemli dezavantajı, bilgisayarın bu süreçte hala enerji kullanımına devam etmesidir ki bu, yüksek fiyatlı elektrik faturalarının yanında batarya sağlığı için de tehlikelidir.