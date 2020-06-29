Windows'ta Silinen veya Kaybolan Dosyaları Geri Getirme (HDD, USB Disk, SD Kart)

Önemli bir dosyayı yanlışlıkla sildiniz mi? Hard diski ve disk bölümünü mü sildiniz? Bozuk dosya ve verileri kurtarmanın yolunu mu arıyorsunuz? Microsoft’un ücretsiz veri kurtarma programı Windows File Recovery ile HDD, SSD, USB ve hafıza kartlarından silinen dosyaları (fotoğraflar, videolar, belgeler) geri getirmek, kaybolan verileri kurtarmak basit. Diğer ücretsiz dosya kurtarma programlarının aksine sınırsız veri kurtarma sağlıyor. Microsoft Windows File Recovery ile silinen/kaybolan veriler nasıl kurtarılır? rehber yazımızda.

Ücretsiz Dosya Kurtarma Programı

Microsoft Windows File Recovery, Windows’ta dosyaları kurtarmanızı, geri getirmenizi sağlayan ücretsiz bir araç. NTFS, ReFS, FAT, exFAT dahil olmak üzere tüm dosya formatlarını destekliyor ve USB aygıtlardan, sabit disklerden, hafıza kartlarından veri kurtarmaya izin veriyor. Windows 10 işletim sistemli bilgisayarlarda kullanılabilen dosya kurtarma aracı, komutlarla çalışıyor. Komut satırı aracı da diyebiliriz. Yani kurtarma işlemini gerçekleştirmek için belli komutları girmeniz gerekiyor.

Windows File Recovery ile Silinen/Kaybolan Dosyalar Nasıl Geri Getirilir?

Başlat menüsü, PowerShell veya Windows Terminal’den (yönetici olarak) Windows File Recovery Tool’u açabiliyorsunuz. “winfr” komutunu girerek seçeneklerinizi görebiliyorsunuz.

Program ile belli bir dosyayı, bir klasörü, dosya türüne göre farklı dosyaları veya joker karakterleri kullanarak adları geri getirebiliyorsunuz. Sözdizimi açık:

winfr kaynakklasör: hedefklasör: [/anahtarlar]

C: sürücünden belli bir dosyayı kurtarmak ve harici USB sürücüye (E:) geri yüklemek için şu komutu girin:

winfr C: E: /n \Users\KullanıcıAdı\Documents\ImportantFiles\dosyaadı.pdf

Klasörü tamamıyla geri getirmek için şu komutu girin:

winfr C: E: /n \Users\KullanıcıAdı\Documents\ImportantFiles\

Windows File Recovery, dosyalarınızı kurtarmak için kullanabileceğiniz üç mod sunuyor: Default (Varsayılan), Segment (Bölüm) ve Signature (Üst Düzey). NTFS dosya sisteminde yakın zamanda silinen bir dosyayı geri getirmek için, yukarıda gösterildiği gibi default modu kullanabilirsiniz. NTFS dosya sisteminden bir süre önce silinmiş bir dosyayı kurtarmak veya diski biçimlendirdikten sonra bir dosyayı geri getirmeniz gerekirse, önce /r anahtarını kullanarak segment modunu deneyin.

winfr C: E: /r /n \Users\KullanıcıAdı\Documents\ImportantFiles\

Bu, dosyanızı geri getirmezse veya FAT, exFAT veya ReFS gibi NTFS olmayan bir dosya sisteminden bir dosyayı geri getirmeniz gerekiyorsa, signature modu kullanmanız gerekir. Örneğin; F: sürücünüzdeki JPEG ve PNG fotoğrafları E: sürücüsündeki kurtarma klasörüne geri getirebilirsiniz. SD karttan kurtarma işlemi vb. için şu komutu girin:

winfr F: E: /x /y:JPEG,PNG

Kullanabileceğiniz çok daha fazla seçenek var ve bunlara Microsoft Destek makalesinden ulaşabilirsiniz.

Dosya Sistemleri

Dosya Sistemi Örnekler FAT ve exFAT SD kartlar, Flash bellekler veya USB diskler (4GB’tan küçük) ReFS Windows Server ve Windows Pro for Workstations NTFS Bilgisayarlar (HDD, SSD), Harici Hard Diskler, Flash veya USB Diskler (4GB’tan büyük)

Modlar

Dosya Sistemi Durum Önerilen Mod NTFS Son Silinen Varsayılan NTFS Bir Süre Önce Silinen Diski Biçimlendirdikten Sonra Bozuk Disk Önce Segment modu, ardından Signature modunu deneyin. FAT, exFAT, ReFS Desteklenen dosya türü aşağıdadır. Signature

Signature Modda Desteklenen Dosya Türleri