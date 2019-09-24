WordPress Site Hızlandırma (Site Hızı Arttırma) - 2019

Bu blog yazımız WordPress site hızlandırma, WordPress site hızı arttırma odaklı harika ipuçları içeriyor. Ziyaretçi sayısını artırmak, kazanç artırmak/daha fazla para kazanmak, arama sonuçlarında üst sıralarda yer almak isteyenler için WordPres site hızlandırma teknikleri burada. İşte 7 adımda WordPress site optimizasyonu.

WordPress Site Optimizasyonu

WordPress alt yapısıyla çalışan sitelerinizi optimize ederek ziyaretçilerinizi daha hızlı gezinme deneyimi sunmakla kalmaz, Google PageSpeed puanınızı yükselterek organik sıralama sonuçlarında da daha üst sıralarda yer alır ve buna bağlı olarak kazancınızı artırırsınız. WordPress site hızlandırma eklentilerine ihtiyaç duymadan, sadece WordPress site hızlandırma tekniklerini uygulayarak daha başarılı sonuçlar alabilir, ziyaretçi sayınızı yükseltebilir, gelirinizi artırabilirsiniz. WordPress siteler için hız optimizasyonu düşündüğünüz kadar zor değil. Gelin, WordPress site nasıl hızlandırılır? 7 adımda görelim.

7 Adımda WordPress Site Hızlandırma:

Öncelikle Sitenizi Test Edin

Çalışmaya başlamadan önce çeşitli araçlar üzerinden web sitenizi test edebilir ve öncelikli olarak sorun yaratan alanları tespit edebilirsiniz. Bu test için Pingdom ya da GTMetrix’i kullanabilirsiniz. Site hızını test ederken, lokasyon olarak hosting hizmetinizin barındığı lokasyona en yakın lokasyonu tercih etmenizi öneririz. Eğer WordPress web siteniz, Türkiye’deki sunucular üzerinden yayınlanıyorsa, en doğru sonuçları alabilmek için Frankfurt’u seçebilirsiniz. Daha uzak bir lokasyonu seçmeniz Ping süresini uzatacağı için yanlış sonuçlar verebilir.

GTMetrix ile sitenizi test ettiğinizde aşağıdaki gibi PageSpeed ve Yslow sonuçlarını görebilirsiniz. Burada, sitenizin performansına olumsuz etki eden alanları ve bunların çözümüne ilişkin önerileri görebilirsiniz.

JavaScript ve CSS’leri Küçültün

Web sitelerinde en çok kaynak kullanımına neden olan ve site hızına olumsuz etki eden alanlardan biri JavaScript ve CSS’lerdir. Öncelikle sitenizdeki JS ve CSS dosyalarını combine edebilirsiniz. JavaScript ve CSS combine ve minify etmek için bir çok WordPress eklentisi mevcuttur. Bunların en başında bizim de önerdiğimiz LiteSpeed Cache eklentisi gelmektedir. LS Cache eklentisi ile sitenizde yer alan tüm JavaScript’leri ve CSS dosyaları sıkıştırabilirsiniz. Bu işlem, sitenizin hızının artması için oldukça önemli katkı sağlayacaktır.

Ayrıca sayfa açılış hızınızı arttırmak için sayfada kullanılmayan JS ve CSS dosyalarını ayrıştırmanızı tavsiye ederiz.

Tüm Görselleri Optimize Edin

Web sitelerindeki bir diğer hız problemi de genelde optimize edilmemiş olan görsellerden kaynaklanmaktadır. Yüksek çözünürlükte ve boyuttaki görseller sayfaların ilk açılış hızına doğrudan etki eder. Sayfa kullanılan büyük resimler, yüklenme süresini arttırarak sayfaların geç açılmasına neden olabilmektedir. Hızlı sayfalara sahip olmak için yapmanız gereken işlemlerin başında görsel optimizasyonu gelmektedir.

Görsel sayısı az olan WordPress web siteleriniz için bu işlemi manuel olarak yapabilirsiniz. Ancak görsel sayısı çok fazla ise yine LS Cache’in “Image Optimization” özelliğini kullanarak, sitenizdeki görsellerin boyutlarını düşürebilirsiniz.

Kullanmadığınız Tema ve Eklentileri Kaldırın

WordPress eklentileri ile sitenize çok farklı özellikler ekleyebilrisiniz. Ancak çok fazla eklenti yüklediğinizde, web hosting hizmetinizin kaynaklarını yüksek oranda kullanarak sitenizin yavaşlamasına neden olabilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca az eklenti kullanmaya özen gösterin. Ayrıca kullanmayı düşündüğünüz eklentileri önce bir araştırın ve zararlı yazılım içermediğinden ve güncel olduğundan emin olun.

Mutlaka Bir Cache Eklentisi Kullanın

Cache eklentileri ile sitenize gelen ziyaretçilerin bir sonraki ziyaretlerinde sitenizi çok daha hızlı gezinmesini sağlayabilirsiniz. WordPress siteler için birçok güvenilir Cache eklentisi mevcuttur. Bunların başında; WP Super Cache, W3 Total Cache ve her zaman tasiye ettiğimiz LiteSpeed Cache gelmektedir. Bu üç eklentiyi de sitenize kurup, yapılandırdığınız takdirde sayfa açılış hızınızı en iyi seviyeye getirebilirsiniz.

Aynı özelliğe sahip eklentiler olduğu için en iyi performansı alabilmek adına, bu üç eklentiden sadece birini kurmanızı tavsiye ederiz. Diğer şekilde uyumsuzluk sorunları ortaya çıkabilmektedir.

CDN Servisi Kullarak Sitenizi Hızlandırabilirsiniz

Tüm web siteleri için geçerli olan bu işlemi WordPress web sitesi hızlandırma çalışmalarınız için de kullanabilirsiniz. Özellikle görsel sayısı fazla olan web siteleri için sayfa hızı açısında oldukça faydalı bir yöntemdir.

CDN şu şekilde çalışır ve fayda sağlar; web siteniz İzmir’deki bir sunucuda barınıyor olsun. Sitenize İzmir’de girin bir ziyaretçi ile Amsterdam’dan gelen ziyaretçi arasında sayfa açılış hızında fark oluşur. CDN kullanarak, sitenizin dosyalarını dünya üzerinde pek çok noktada yer alan CDN sunucularına dağılır. Bu şekilde sitenize giriş yapmak isteyen kullanıcı, kendisine en yakın sunucu lokasyonu üzerinden bağlanarak aradaki bekleme ve yüklenme süresi en aza iner. Bu şekilde siteniz dünyanın tüm noktalarında birbirine çok yakın hızlarda açılır.

WordPress Hosting Seçimi ile Hızlı Bir Başlangıç Yapın

WordPress web sitenizin hızlı çalışmasında en etkili kısım barındırma hizmeti aldığınız sunuculardır. Site performansınızı arttırmak için WordPress’in tüm ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış, performans odaklı optimize edilmiş, yüksek kaynaklara sahip WordPress hosting paketlerini tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Pek çok hosting firması, WordPress Hosting adı ile hosting satışı yapıyor olsa da satın alma işlemi yapmadan önce mutlaka en iyi şekilde araştırma yapmalı, hosting firması ile iletişime geçerek, WordPress Hosting paketleri hakkında detaylı bilgiler almanızı tavsiye ederiz. WordPress Hosting paketleri ile yukarıda çokca bahsettiğimiz ve site optimizasyonunda çok faydalı olduğunu belirttiğimiz LiteSpeed Cache eklentisine ücretsiz sahip olabilirsiniz.