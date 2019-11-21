WordPress Sitesine Düzenlenebilecek Bir DDoS Saldırısı Nasıl Önlenir?

Giderek artan barındırma hizmetleri, sunucularını DDoS saldırılarından korumak için DDoS koruması sunmaktadır. DDoS saldırılarının nasıl çalıştığını ve DDoS koruma planlarının teknik olarak nasıl işlediğini iyi bir şekilde bilmeniz, sitenizin güvenli ihtiyaçları için daha doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

DDoS Saldırısı Tam Olarak Nedir?

DDoS saldırısı, bir hizmetin çalışamaz hâle getirilmesi için yapılan saldırılardır. Bu saldırılar, bir web sitesinin sunucusuna yüksek miktarda sahte trafik yönlendirerek çalışır. Olağanüstü trafik miktarı bir sunucunun hizmet veremez hâle gelmesine neden olabilir. Hizmet veremeyecek duruma gelen sunucular, yavaş yükleme süreleri, kapalı kalma gibi sorunlarla karşınıza çıkabilir. Bir DDoS saldırı her an gerçekleşebilir, en güvenli web sitelerini bile etkileyebilir.

DDoS Saldırıları Nereden Gelir?

DDoS saldırılarının kaynağını izlemek zor olduğundan belirli bir saldırının nereden geldiğini belirlemek her zaman mümkün değildir ancak araştırmalar şu anda dünyanın en büyük DDoS saldırılarının kaynağının Çin olduğunu gösteriyor.

WordPress Sitenizin Saldırı Altında Olduğunu Gösteren Belirtiler

Bir DDoS saldırısının işaretlerinin farkında olmak, herhangi bir web sitesinin sahibi için çok önemlidir. Ne de olsa saldırıyı doğru zamanda tespit edip barındırma hizmetini sunan şirkete bildirirseniz hasarı büyük ölçüde azaltabilirsiniz.

DDoS saldırısının yapıldığını öğrenmenin en basit yolu, sayfaların yavaş yüklenmesi ya da web sitenize erişim konusunda yaşanan sorunlardır. Kullanıcıların size bunu bildirebilmesi için sizinle web siteniz haricinde iletişim kurabilecekleri bir platforma ihtiyaçları olacaktır. Bir sosyal paylaşım sitesinde sayfanızın olması, sunucunuz hizmet veremiyor olsa bile kullanıcılardan bildirim almanızın harika bir yoludur.

Sitenizin bir DDoS saldırısı altında olduğuna dair herhangi bir belirti gördüğünüzde derhal barındırma hizmetini sunan şirket ile iletişim kurmalısınız.

DDoS Koruması Nasıl Çalışır?

WordPress sunucunuzda yerleşik bir DDoS korumasının olması, birçok DDoS girişimini engelleyebilir. Bu koruma, organik olmayan trafiğin engellenmesini sağlarken normal kullanıcıları hiçbir gecikme ya da erişim sorunu yaşamadan sitenize ulaştırır.

Ne Kadar DDoS Koruması Gerekiyor?

Bu sorunun cevabı tamamen web sitenizin trafiğine bağlıdır. Küçük saldırılar genellikle saniyede 1-10GB boyutunda olur. Büyük saldırılar ise saniyede 100GB ya da daha büyük bir boyutta olabilir.

Büyük bir kitlesi olmayan web sitelerin çok büyük saldırılar alma ihtimali oldukça düşüktür, bu nedenden ötürü sunucu seçilirken daha düşük DDoS korumalara yönelebilirsiniz. İyi bilinen ve çok fazla rağbet gören popüler bir site, daha büyük saldırılar için açık hedef hâlinde olabilir. Bu tür sitelerin en güçlü DDoS korumasına ihtiyacı vardır.

DDoS Korumasına Sahip Olmanın Yararları

Bir DDoS korumanız yok ise derhal satın almanız gerekiyor. DDoS koruması yukarıda da belirttiğimiz üzere web sitenizin trafiğine bağlı olarak satın alınmalıdır. Web sitenizin olası bir DDoS saldırısına karşı tedbirli olması çok önemli zira web siteniz DDoS korumasına maruz kalır ise çok fazla miktarda ziyaretçi kaybedebilirsiniz.