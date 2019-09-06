WordPress Tema Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

İnternet sitesini geliştirmek isteyenler elbette mükemmel bir tema ister. İnternet sitesini WordPress kullanarak oluşturanlar için sonsuza yakın tema var ancak daha önce WordPress kullanarak bir site oluşturmayanlar için tema seçimi biraz sorunlu geçebiliyor. Bu yazıda, WordPress tema seçiminde en çok dikkat edilmesi gerekenlerin altını çizerek sizlerin daha mükemmel temalar kullanmasını sağlayacağız.

1. Uyumluluk

Günümüz bağlamında web geliştirme hakkında konuşulduğunda internet sitesinin akıllı cihazlarla uyumluluğu doğrudan öne çıkıyor. Günümüz kullanıcıları hareket hâlinde olduklarında bile internette gezinmeyi sağlayan akıllı telefonlar ve tabletler gibi farklı aygıtlar kullandıkları için uyumluluk bir internet sitesinin en önemli geliştirme işlemlerinden biri olarak biliniyor.

2. Dizayn

WordPress temaları farklı sayfa düzenleri, çok sayıda renk ve karmakarışık bir görünüm ile gelir. İnternet sitenizde kolay gezinme, internet sitenizin kullanım kolaylığını sağlamak için istemeniz gereken bir özelliktir. Bu nedenle, seçilen tema düzeninin aşırı karmaşık olmadığından emin olmanız gerekiyor.

3. Desteklenen Eklentiler

WordPress eklenti olmadan mühimmatsız bir silah gibidir. Bu eklentiler, WordPress tabanlı internet sitenizde özelleştirme yapmanızı sağlar.

Yoast SEO, W3 Total Cache, Wordfence Security, BackWPup ve benzeri eklentileri yüklemeniz gerekir. Bu yüzden temanızın bütün bu eklentilerle uyumlu olduğundan emin olmalısınız.

4. Özelleştirme Kolaylığı

Özelleştirme zamana dayalı bir ihtiyaçtır, internet sitenize başlangıçta önceliğiniz olmayan bazı öğeler eklemek isteyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcı dostu olması için e-ticaret sitenizin satın alma sayfasına birkaç öğe ekleyebilirsiniz.

Bu yüzden özelleştirme ile uyumlu bir tema seçmeniz, sizin için en doğru olanıdır.

5. Güvenlik ve Güncellemeler

Tema seçiminde sitenizin güvenliği için daima destek alma seçeneğinizin olduğu ve düzenli olarak güncelleme alabileceğiniz temaları tercih etmeniz gerekiyor. Öte yandan, WordPress yeni bir sürüme geçtiği zaman temanız son sürümü destekleyebilmelidir.

6. SEO Dostu

SEO, internet sitenizi çevrimiçi olarak tanıtmak ve markalaştırmak söz konusu olduğunda kullanılan bir kısaltmadır. WordPress temanız, internet sitenizin SEO dostu olmasında çok önemli bir rol oynar. İyi görünümlü bir tema, SEO dostu olmayabilir. Bu da sitenizin arama motorlarındaki performansını etkileyebilir. Bu nedenle sadece tanınan tema sağlayıcılarından tema seçin ve tema kontrolü eklentilerine güvenin.

7. Yükleme Hızı

Hiç kimse bir sitenin açılması için dakikalarca beklemekten hoşlanmaz. Kullanıcıların %80’i, sitelerin yüklenme süresinin 10 saniyeden fazla olduğunu görür görmez siteden uzaklaşıyor. İnternet siteniz hızlı, sade ve gereksizliklerden arındırılmış olmalıdır.

8. Derecelendirmelere ve İncelemelere Göz Atın

Seçtiğiniz temanın kalitesinin sağlam bir göstergesi, kullanıcılar tarafından yapılan derecelendirme ve yorumlardır. İnternet sitenizin içeriğini ve kullanıcı deneyimini geliştirmenize yardımcı olabilir. Bulduğunuz temanın kullanıcılardan inceleme ve değerlendirme almak için bir bölümü olduğundan emin olun. Bu, tarafsıza yakın bir fikir edinmenize yardımcı olabilir.