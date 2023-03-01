WordPress Zamanlayıcı Gönderi Nasıl Yapılır?

Dünyanın en popüler web site kurma platformlarından biri olan WordPress, hiç şüphesiz ki başarısını ortaya koyuyor. Gerçekten de kompakt bir sistem olan WordPress, birçok özelliği içinde barındırıyor. Bu özellikler arasında zamanlayıcı da bulunuyor. Peki, WordPress zamanlayıcı gönderi nasıl oluşturulur? Gelin, yakından bakalım.

WordPress Zamanlayıcı Gönderi Nasıl Oluşturulur?

WordPress ’i açın.

’i açın. Eklentiler seçeneğine gelin.

Yeni Ekle seçeneğine tıklayın.

Arama kısmına gelin.

Arama kısmına; “ Klasik Düzenleyici ” yazın.

” yazın. Karşınıza ilk çıkan eklentiyi kurun.

Yazıla bölümüne gidin.

Zamanlamak istediğiniz yazının üstüne gelin.

Tarih kısmını zamanlamak istediğiniz tarihle değiştirin.

Durum kısmını yayınlamış olarak değiştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri takip ederek WordPress’te zamanlayıcı kullanarak içeriklerinizi yayınlayabilirsiniz. Durum kısmını yayınlamış olması zamanlanmış olması anlamına gelir.

WordPress yeni güncellemesi ile editör ve arayüzüne bir takım değişiklikler getirdi. Bu değişiklikler arasında zaman ayarları da bulunuyordu.

Birçok WordPress site sahibi, bu güncellemeye alışamadı ve eski güncellemeyi kullanmayı tercih ediyor. Bunun içinde bir eklenti ile görevini görüyor. Fakat bu işlemi bir eklentiyle yapmak istemiyorsanız mobil uygulamayı kullanabilirsiniz.

WordPress Uygulama ile Zamanlayıcı Gönderi Oluşturma

Uygulamayı açın.

Başlangıç sekmesine gelin.

Yazılar’a gelin.

Zamanlamak istediğiniz içeriği seçin.

Düzenle seçeneğine basın.

Sağ üst kısımda bulunan; “Güncelle” seçeneğine seçin.

Yayımlama tarihi seçeneğine dokunun.

Tarih ve saat seçeneğine dokunun.

Zamanlamak istediğini tarihi seçin.

Zamanla seçeneğine basın.

Şimdi zamanla seçeneğini seçin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

WordPress zamanlayıcı kullanmak kullanıcıların içerikleri görmesi açısında çok önemlidir. Kullanıcılar web sitesinde az veya sık içerik görürse olumsuz düşünebilirler. Bu nedenle zamanlayıcıyı sağlıklı kullanmak gerekir. Ayrıca önceden taslak olarak bulundurduğunuz içerikleri çalışmadığınız günde yayına sokabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sıklıkla kullanılan WordPress zamanlama nasıl yapılır? Sizler için anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.