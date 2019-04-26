WordPress.com Servisinin Sınırlamaları Nelerdir?

Blogunuzu açmaya karar verdiğinizde kafanızda muhtemelen bir soru işareti belirecektir: Nereden, nasıl blog açacağım? Bu konu ile ilişkin günler sürecek derin araştırmalara girebilirsiniz çünkü içinden çıkamayacağınız kadar fazla blog açma servisi var. Bu servislerin arasından size hitap edeni bulmak biraz güç olacaktır.

Hangi blog açma servisini kullanacağınızı söyleyemeyiz ancak hangisini seçeceğiniz konusunda biraz yardımcı olabiliriz.

Ücretsiz hizmetler genellikle bazı sınırlamalarla ücretsiz olur. Sınırlamaların kaldırılması için hesabınızı ücretli pakete yükseltmeniz istenir. Sınırlamalar ancak hesabınızı yükselttiğiniz vakit kaldırılır. WordPress’te sınırlamaları kaldırmanın iki yolu var: WordPress.com hesabınızı yükseltebilir veyahut WordPress.org’dan WordPress scriptini indirerek kendi sunucunuza yükleyebilirsiniz.

Bu yazıda, WordPress.com servisinin sınırlamalarının neler olduğunu öğreneceksiniz.

WordPress.com Sınırlamaları

Eklentiler: WordPress ’in diğer blog servislerinden üstün olmasının en başta gelen nedeni, çok çeşitli eklentilerinin olmasıdır. WordPress.com ’da bu eklentileri blogunuza yükleyemezsiniz lakin WordPress.org’da istediğiniz bütün ücretsiz eklentileri blogunuza yükleyebilirsiniz.

’in diğer blog servislerinden üstün olmasının en başta gelen nedeni, çok çeşitli eklentilerinin olmasıdır. ’da bu eklentileri blogunuza yükleyemezsiniz lakin WordPress.org’da istediğiniz bütün ücretsiz eklentileri blogunuza yükleyebilirsiniz. Reklamlar: WordPress.org ile bütün reklam servisleri ni kullanabiliyorken, WordPress.com’da AdSense ve benzeri reklam servislerini kullanamıyorsunuz.

ile bütün ni kullanabiliyorken, WordPress.com’da ve benzeri reklam servislerini kullanamıyorsunuz. Temalar: Temalar, bir kullanıcıyı blogunuzda tutmada ve bir kullanıcıyı blogunuzu düzenli olarak takip etmesini sağlamada büyük bir rol oynar. WordPress.com’un temaları haricinde dışarıdan bir tema yükleyebilmenize izin verilmiyor. WordPress.org’da ise blogunuza istediğiniz her türlü temayı yükleyebilirsiniz.

WordPress.com hiçbir kod bilgisi olmayan, sadece içerik yazıp yayımlamak isteyenler için seçilebilir ancak bundan daha fazlasını isteyenler ya WordPress.com hesabını yükseltmeli ya da WordPress.org’dan WordPress scriptini indirmeli ve kendi sunucusuna yüklemelidir.