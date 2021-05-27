Apple tarafından önümüzdeki günlerde çevrim içi ortamda düzenlenecek olan WWDC 2021, pek çok kullanıcının merakla beklediği yeniliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Peki WWDC 2021 sırasında neler tanıtılacak ve kullanıcılar neler beklemeli?

Bu yıl otuz ikincisi düzenlenecek olan Worldwide Developers Conference, halen devam etmekte olan küresel sağlık krizinden ötürü yalnızca dijital ortamlarda yayınlanacak. Süreç boyunca başta işletim sistemlerinin yeni sürümleri olmak üzere, çeşitli açıklamalarla karşılaşmayı bekliyoruz.

Apple WWDC 2021 Sırasında Tanıtılacaklar Listesi

iOS 15

iPadOS 15

watchOS 8

macOS 12

tvOS 15

MacBook Pro 14 inç (belki)

MacBook Pro 16 inç (belki)

Apple Silicon M2 (belki)

Yazılım Güncellemeleri

Bu etkinlik sırasında tanıtılacak en bariz şeyler, yeni yazılım güncellemeleri olarak öne çıkıyor: Birkaç gün sürecek etkinlik boyunca iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS işletim sistemlerinin yeni ana güncellemeleri ile karşılaşacağız. Yeni sürümler öncelikli olarak geliştirici sürümleri ile, sonrasında ise herkese açık beta sürümleri ile karşımıza çıkacak.

iOS 15

iPadOS 15

watchOS 8

macOS 12

tvOS 15

Donanımlar

Son dönemlerdeki raporlara ve iddialara göz attığımızda, WWDC 2021 sırasında 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro ile karşılamamız da oldukça olası gözüküyor. Raporlar doğrultusunda bu iki model, oldukça radikal değişikliklerle birlikte gelecek.

Örneğin her iki modelde de üç adet Thunderbolt'a ek olarak bir adet HDMI bağlantı portunun ve bir adet Micro SD Kart yuvasının bulunacağı söyleniyor. Ayrıca renkli iPad ve iMac trendi, yeni MacBook Pro modelleri için de geçerli olacak gibi gözüküyor. Yani birden fazla renk seçeneği gündemde olabilir.

Yine bazı iddiaların Apple Silicon M2 üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Bazıları buna M1 Pro, M1 Plus ya da M1Z gibi çeşitli isimler de takıyor ancak bu konuda net bir gelişme bulunmuyor. Yani (biz M2 diyelim) M2 ile karşılaşma ihtimalimiz olduğu kadar, karşılaşmama ihtimalimiz de var.

Bunların ötesinde, geçtiğimiz aylarda tanıtılan ürünleri de göz önüne aldığımızda, başka cihazlarla karşılaşmayı beklemiyoruz. iPhone duyuruları da son birkaç yıldır eylül aylarında yapıldığı için, bu iki cihaza ek olarak çok fazla bir şey beklememenizde fayda olacaktır.