Xbox Üzerinden Twitch Canlı Yayın Nasıl Başlatılır?

Xbox’dan Twitch canlı yayını başlatmak için öncelikle bir Twitch hesabınızın olması gerekiyor. Bunun için öncelikle Twitch’i Android ya da iOS’a indirmelisiniz. Aynı işlemi web sürümü üzerinden bilgisayarınız için de gerçekleştirebilirsiniz. İndirme işleminin ardından hesap oluşturabilirsiniz. Hesabı oluşturduktan sonra aşağıda bahsettiğimiz adımları takip ediniz.

Twitch Hesap Ayarlarının Oluşturulması

Xbox üzerinden Twitch canlı yayını açmadan önce Twitch’te hesap oluşturduktan sonra bazı ayarların yapılması gerekiyor. Uygulama üzerinde yer alan “Yayın Yöneticisi” ile yayın ayarları kolayca yapılabilir. Twitch’te kanalınızı kişiselleştirip izleyicilerinizin sayfanızı ziyaret ettiğinde sizi tanımalarını sağlayabilirsiniz.

Mobil cihazlardan ve web tarayıcısı üzerinden Twitch profil fotoğrafı başta olmak üzere çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. Yayın öncesinde bir tarayıcı üzerinden hesabınızdan oturum açıp Denetim ve Güvenlik ayarlarınızı yapabilirsiniz. Canlı yayın sohbetlerinde uygunsuz mesajların algılanması için AutoMod aracını kullanabilirsiniz.

Araç uygunsuz olarak gördüğü mesajları işaretleyip moderatörün incelemesine gönderir. Aynı zamanda canlı yayın esnasında görünmesini istemediğiniz ifade ve kelimelerden oluşan liste de oluşturabilirsiniz. Bu listedekiler otomatikman filtrelenir.

Xbox’dan Twitch Canlı Yayın Başlatma

Twitch hesabının oluşturulması sonrasında Xbox ile bağlantı sağlanmalıdır. Bunun için ekrana gelen talimatlar takip edilmelidir. Ekrana bir kod gelecek. Kod, “twitch.tv/activate” adresine girilmelidir. Adrese kodun girilmesiyle birlikte Xbox hesabına bağlantı gerçekleşir.

Twitch hesabı Xbox’a bağlandıktan sonra şu adımlar takip edilmelidir;

İzleyicilerin içerikler hakkında bilgi sahibi olması için yayın başlığı belirlenir.

Kamera yerleştirilerek mikrofon ayarları yapılır.

Video kalite seçenekleri üzerinden kullanıcı kendine uygun olanını seçebilir.

“Yayını Başlat” düğmesine tıklayarak yayın başlatılır.

Yayın sonlandırılacağı zamansa oyun kumandasında konumlanan Xbox düğmesine tıklanıp açılan menü üzerine gelinir.

Menü içerisinden Twitch uygulamasına, daha sonra “Yayını Durdur” seçeneğine tıklanır.

Xbox yayınının kaliteli hale gelmesi için geliştirilmiş görüntü ile ses donanımının kullanılması gerekiyor. İzleyici için yayının ses kalitesi çok önemlidir. Yayında Xbox uyumlu web kamerası kullanabilirsiniz.

Xbox üzerinden Twitch canlı yayını başlatma ile ilgili aşamaları öğrenmenin haricinde Discord'u Xbox'a Bağlama Nasıl Yapılır? sorusunun cevabını merak ediyorsanız ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.