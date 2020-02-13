Xiaomi Mi 10 ve Samsung Galaxy S20 Karşılaştırması (Özellik ve Fiyat)

2020’nin beklenen akıllı telefonları Samsung Galaxy S20 ve Xiaomi Mi 10 tanıtıldı. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865’den güç alan Android telefonlar üst segment yani amiral gemisi sınıfında. İki telefon arasında kalanlar için Samsung Galaxy S20 ile Xiaomi Mi 10 özellik ve fiyat karşılaştırması yazısının faydalı olacağını düşünüyorum. Bakalım, Galaxy S20 mi Mi 10 mu kazanacak?

Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy S20 serisi (S20, S20+ ve S20 Ultra) tanıtıldı. Kamera yetenekleriyle öne çıkan S20 ailesinden sonra Xiaomi’nin üst seviye yeni telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro’yu gördük. İki telefon da oldukça güçlü. Qualcomm’un en yeni mobil platformu Snapdragon 865, 8GB RAM, yüksek kapasiteli batarya, yüksek yenileme hızına sahip ekran ve harika kamerayı paylaşan Android 10’lu telefonlar, muhtemelen 2020’nin en iyi akıllı telefonları listesinde üst sıralarda yer alacak. Peki, Xiaomi Mi 10 mu Samsung Galaxy S20 mi?

Xiaomi Mi 10 Samsung Galaxy S20 İşletim Sistemi Android 10, MIUI 11 Android 10, Samsung OneUI 2.0 SIM Çift SIM, Çift Bekleme Çift SIM, Çift Bekleme Ekran 6.67 inç AMOLED, 2340x1080, 386ppi HDR10 90Hz yenileme hızı 6.2 inç Quad HD+ Dinamik AMOLED, 3040x1440, 563 ppi HDR 10+ 120Hz yenileme hızı İşlemci 2.84GHz Qualcomm Snapdragon 865 5G Sekiz Çekirdek 2.7GHz Exynos 990 Sekiz İşlemci 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 865 Sekiz Çekirdek Grafik İşlemci Adreno 650 Mali-G77 MP11 Adreno 650 Bellek 8GB/12GB 8GB/12GB LPDDR5 Depolama 128GB/256GB (Artırılamıyor) 128GB (microSD ile 1TB'a kadar) Ön Kamera 20 megapiksel, f/2.0 10 megapiksel, f/2.2 Arka Kamera 108 megapiksel ana (f/1.69) 13 megapiksel ultra geniş (f/2.2) 2 megapiksel makro 2 megapiksel derinlik sensörü 8K video kaydı PDAF OIS LED flaş 12 megapiksel (f/1.8) 12 megapiksel ultra geniş 64 megapiksel telefoto (30x hibrit zoom) ToF derinlik sensörü 8K video kaydı PDAF OIS LED flaş Ses Stereo hoparlörler Kulaklık girişi yok Dolby Atmos AKG stereo hoparlörler Kulaklık girişi yok Güvenlik Ekran içi parmak izi okuyucu Yüzle kilit açma Ultra sonic parmak izi okuyucu Yüzle kilit açma Bağlanabilirlik 4G LTE 5G WiFi 6 Bluetooth 5.1 Çift-bant, GPS, A-GPS, Glonass NFC USB-C 4G LTE 5G WiFi 6 Bluetooth 5.0 GPS, Galileo, Glonass, BeiDou NFC USB-C Diğer Özellikler 10W Ters Kablosuz Şarj IP68 su ve toza dayanıklılık Kablosuz Güç Paylaşımı Boyut ve Ağırlık 162.6 x 74.8 x 8.96 mm, 208 g 151.7 x 69.1 x 7.9 mm, 163 g Renk Mavi, Pembe, Yeşil Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Pembe Batarya 4780 mAh 30W kablolu hızlı şarj 30W kablosuz hızlı şarj 4000 mAh 25W kablolu hızlı şarj Hızlı kablosuz şarj 2.0

Yukarıdaki Samsung Galaxy S20 - Xiaomi Mi 10 teknik özellik karşılaştırma tablosundan da göreceğiniz üzere kazanan açık ara Xiaomi. Fiyat olarak daha uygun olmasına rağmen Mi 10 çoğu yerde Galaxy S20’yi geçiyor.

Kamera

Xiaomi Mi 10’da f/1.7 diyafram açıklığına sahip 108 megapiksel ana kamera bulunuyor. Samsung Galaxy S20’de f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 meapiksel ana kamera bulunuyor. Ana kamera ve ultra geniş kamerada Xiaomi Mi 10 önde. Samsung Galaxy S20, 30x hibrit zoom yapabilen 64 megapiksel kamerasıyla telefoto alanında pastayı alıyor. Bu arada Mi 10, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörlerine sahip. Xiaomi Mi 10, 32 megapiksel ön kamerasıyla selfie oyununda da kazanan oluyor. Galaxy S20’de sadece 10 megapiksel ön kamera bulunuyor. Gün sonunda kamerasıyla öne çıkan Samsung Galaxy S20’nin üstün olduğu tek yer telefoto çekimler.

Welcome @SamsungMobile to the 108MP world with #GalaxyS20!



Last year, #Xiaomi launched the world's #First108MPPentaCam and in just 10 days, we'll launch our second smartphone with a 108MP camera. #Mi10 is coming very soon, stay tuned! #LightsCameraAction pic.twitter.com/0L68UMM6ao — Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) February 12, 2020

Pil

Xiaomi, batarya kapasitesi ve şarj gücüyle de Samsung’u ezip geçiyor. Xiaomi Mi 10’da 4750 mAh batarya bulunurken, Samsung Galaxy S20 4000 mAh bataryadan güç alıyor. Dahası Mi 10, 30W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj, 10W ters kablosuz şarjı destekliyor.

İşlemci

İki telefon da aynı işlemciyi kullanıyor. Xiami Mi 10, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile geliyor. Amerika’da satılan Galaxy S20 de aynı işlemciyle geliyor. Türkiye’de satışta olan modelde Samsung’un kendi Exynos 990 işlemcisi bulunuyor. İki telefon da 5G bağlantısını destekliyor ancak ülkemizde henüz altyapı olmadığından LTE bağlantısıyla geliyorlar.

Ekran

Ekran noktasında Samsung’un ezici üstünlüğü var. Ekran bir tık küçük (6.67 inçe 6.2 inç) ancak daha yüksek çözünürlük ve ppi değeri, Dinamik AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızına sahip panel, HDR10+ desteği ile Galaxy S20 günün kazananı oluyor.

Samsung Galaxy S20’de olup Xiaomi Mi 10’da olmayan bir özellik yok mu? diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Var. IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikası ve depolama genişletme için microSD kart yuvası Mi 10’da yok.

Gün sonunda Xiaomi Mi 10’nun eksikleri; microSD kart desteği, su ve toza dayanıklılık sertifikası ve ekran kalitesi. Artıları; daha iyi kamera, daha büyük pil (batarya) ve daha hızlı şarj teknolojisi.

Fiyat

Samsung Galaxy S20 Türkiye fiyatı 7799 TL, yurt dışı fiyatı 999 dolar. Şu anda sadece 8GB/128GB modeli satılıyor. Xiaomi Mi 10 Türkiye fiyatı ise henüz belli değil. 8GB/128GB modeli yurt dışında 572 dolar civarında satışa sunuldu.