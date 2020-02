Xiaomi Mi 10 ve Samsung Galaxy S20 Karşılaştırması (Özellik ve Fiyat)

2020’nin beklenen akıllı telefonları Samsung Galaxy S20 ve Xiaomi Mi 10 tanıtıldı. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865’den güç alan Android telefonlar üst segment yani amiral gemisi sınıfında. İki telefon arasında kalanlar için Samsung Galaxy S20 ile Xiaomi Mi 10 özellik ve fiyat karşılaştırması yazısının faydalı olacağını düşünüyorum. Bakalım, Galaxy S20 mi Mi 10 mu kazanacak?

Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy S20 serisi (S20, S20+ ve S20 Ultra) tanıtıldı. Kamera yetenekleriyle öne çıkan S20 ailesinden sonra Xiaomi’nin üst seviye yeni telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro’yu gördük. İki telefon da oldukça güçlü. Qualcomm’un en yeni mobil platformu Snapdragon 865, 8GB RAM, yüksek kapasiteli batarya, yüksek yenileme hızına sahip ekran ve harika kamerayı paylaşan Android 10’lu telefonlar, muhtemelen 2020’nin en iyi akıllı telefonları listesinde üst sıralarda yer alacak. Peki, Xiaomi Mi 10 mu Samsung Galaxy S20 mi?

Yukarıdaki Samsung Galaxy S20 - Xiaomi Mi 10 teknik özellik karşılaştırma tablosundan da göreceğiniz üzere kazanan açık ara Xiaomi. Fiyat olarak daha uygun olmasına rağmen Mi 10 çoğu yerde Galaxy S20’yi geçiyor.

Xiaomi Mi 10’da f/1.7 diyafram açıklığına sahip 108 megapiksel ana kamera bulunuyor. Samsung Galaxy S20’de f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 meapiksel ana kamera bulunuyor. Ana kamera ve ultra geniş kamerada Xiaomi Mi 10 önde. Samsung Galaxy S20, 30x hibrit zoom yapabilen 64 megapiksel kamerasıyla telefoto alanında pastayı alıyor. Bu arada Mi 10, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörlerine sahip. Xiaomi Mi 10, 32 megapiksel ön kamerasıyla selfie oyununda da kazanan oluyor. Galaxy S20’de sadece 10 megapiksel ön kamera bulunuyor. Gün sonunda kamerasıyla öne çıkan Samsung Galaxy S20’nin üstün olduğu tek yer telefoto çekimler.

Welcome @SamsungMobile to the 108MP world with #GalaxyS20!



Last year, #Xiaomi launched the world's #First108MPPentaCam and in just 10 days, we'll launch our second smartphone with a 108MP camera. #Mi10 is coming very soon, stay tuned! #LightsCameraAction pic.twitter.com/0L68UMM6ao