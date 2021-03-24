Yıllardır akıllı bileklik sektörünün tartışılmaz lideri konumunda olan Xiaomi, oldukça yakın bir zamanda Mi Band 6 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki ama şirketin yeni nesil akıllı bileklik modelleri kullanıcılara neler sunacak? Xiaomi Mi Band 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi isimli bu yazımızda merak edilen tüm bu detaylara çok daha yakından göz atacağız.

Şu sıralar yeni bir giyilebilir akseuar satın almayı planlıyorsanız, bu satın alımı biraz daha geciktirmeyi düşünebilirsiniz. Nitekim şirketin yeni modeli, pek çok alanda önemli yükseltmeler ve yenilikler ile kutudan çıkacak gibi gözüküyor. Peki Mi Band 6 hakkında neler duyduk ve neler biliyoruz?

Xiaomi Mi Band 6 Hakkında

Mi Band 6 Nedir? Mi Band 5'in halefi.

Mi Band 5'in halefi. Mi Band 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak? 35 Dolar civarında.

35 Dolar civarında. Mi Band 6 Ne Zaman Çıkacak? Muhtemelen Haziran 2021'de.

Xiaomi Mi Band 6 Özellikleri

Tabii ki elektronik bir cihazdan söz ederken merak ettiğimiz birincil detay, teknik özellikler olabilir. Hemen aşağıda şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar, raporlar ve söylentiler dahilinde yeni modelden beklemeniz gereken şeyleri bir araya getirdik. Tabii ki kendi görüşlerimizi eklemeyi de ihmal etmedik.

Xiaomi Mi Band 6 Ekran Özellikleri

Mi Band 5 ile Mi Band 4 arasındaki farklara göz attığımızda kayda değer yenilikler görmüştük. Dünyanın en popüler akıllı bileklik serisindeki ekran boyutları, son iki yıldır düzenli olarak büyüyor. Nitekim iki yıl önce 0,78 inç boyutunda olan ekran, geçtiğimiz yıl 0,95 inç boyutunda olacak şekilde güncellendi.

Bu tip giyilebilir cihazlarda en, boy ve genişlik gibi genel kalıplar çok fazla büyümediği sürece daha büyük ekran, genellikle her zaman daha iyidir. Sonuçta ekran büyüdükçe tek sekmede daha fazla bilgiyi görüntüleyebilir ve bu sayede daha fazla detaya hakim olabilirsiniz.

Xiaomi, bunu geçtiğimiz sene çerçeveyi daraltarak başarılı bir şekilde uygulayabildi. Üstelik bunu yaparken parlaklığı artırmaktan ve çözünürlüğü yükseltmekten de vazgeçmedi. Öte taraftan akıllı bileklikleri, akıllı saatlerden ayıran en temel özellik, tabii ki ekran boyutudur.

Yani ekranı sonsuza kadar daha fazla büyütemezsiniz çünkü bu bir akıllı bileklik. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan görsele baktığımızda da önceki nesille benzer kalıplara ve boyutlara sahip bir akıllı bileklik görüyoruz. Tabii ki şirketin çerçeveyi daraltarak daha geniş bir ekran sunmuş olabileceğini aklımızda tutalım ancak bu görselden yorum yapmak şimdilik mümkün değil.

Yine de altıncı nesilde de en azından 0,95 inç boyutunda AMOLED panele sahip bir ekran görmeyi bekliyoruz. Bu noktada tepe parlaklığı daha da artabilir ve bu sayede onu dışarıda daha iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca çözünürlük de geliştirilebilir ancak ekran boyutu sabit kaldığı sürece buna pek de ihtiyacınız olmayacak.

Xiaomi Mi Band 6 Batarya Özellikleri

Ekranı bir kenara koyarsak, daha önemli bir detaya değinebiliriz: Batarya. Şirketin mevcut sürümünde kullanıma bağlı olarak yirmi güne kadar batarya ömrü elde edebilirsiniz. Tabii ki genel kullanıcı düzeyinde bu süre genellikle beş ila on dört gün arasında değişiyor.

Hemen yukarıdaki görselde de gördüğümüz gibi şarj kablosu ve şarj ünitesi, beşinci nesil ile aynı gibi gözüküyor. Yani temelde kozmetik olarak değişen pek bir şey yok gibi gözüküyor ancak belki çok daha uzun batarya ömrüne yönelik geliştirmeler yapılmış olabilir.

Xiaomi Mi Band 6 Teknik Özellikler

Mi Band 5 bazı teknoloji hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Pek çok kişi kandaki oksijen seviyesi sensörü ve Alexa desteği ile karşılaşmayı bekliyordu çünkü sızıntılar buna işaret ediyordu. Nitekim bildiğiniz üzere böyle olmadı. Şimdi aynı sızıntılar, Mi Band 6 için de geçerli.

Bu nesilde söz konusu söylentileri daha ciddiye alabiliriz ancak hayal kırıklığı yaşamamak adına mesafeli yaklaşmaktan çekinmeyin. Açıkçası bu nesilde daha fazla spor moduna ek olarak kalp ritmi, adım sayar ve uyku izleme sensörlerinde geliştirmeler bekliyorum. Yani artık sonuçların doğruluğundan daha emin olmanız gerekecek.

Peki ama geliştirmelerin ve iyileştirmelerin yanında 'yeni' ne görebiliriz?

Aslında kandaki oksijen seviyesi sensörüne ek olarak yerleşik GPS ile ilgili çeşitli sızıntılar bulunuyor. Bu çeşitli şekillerde işlevsel olabilir ancak fiyatı muhtemelen istemeyeceğiniz ölçüde, iki kata yakın, artıracaktır. Bu nedenle böyle bir şey olursa dahi GPS'e sahip olan ve olmayan şeklinde iki farklı varyant satışa sunulabilir.

Diğer sensörlere göz attığımızda üç eksenli ivmeölçer, üç eksenli jiroskop ve optik nabız sensörü görüyoruz. Bunlar muhtemelen aynı kalacaktır ancak çeşitli iyileştirmelerin söz konusu olması ihtimaller dahilinde. Buna ek olarak çıktığınız katları sayabilmek için bir altimetre eklenebilir. Bu, spor odaklı bir akıllı bileklik için iyi bir yükseltme olurdu.

Xiaomi Mi Band 6 Fiyatı

Mi Band 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak? 35 Dolar civarında.

Xiaomi Mi Band serisinin önceki modellerine göz attığımızda Mi Band 6'nın fiyatının 35 dolar ila 45 dolar arasında konumlanmasını bekliyoruz. Bu noktada ufak bir referans olması adına Mi Band 5'in fiyatı 35 dolar idi. Tabii ki yeni modele eklenecek harici sensörler ve bileşenler bu fiyatı daha yukarıya oynayacak şekilde değiştirebilir.

Xiaomi Mi Band 6 Çıkış Tarihi

Mi Band 6 Ne Zaman Çıkacak? Muhtemelen Haziran 2021'de.

Xiaomi Mi Band serisinin önceki modellerine göz attığımızda Mi Band 6'nın çıkış tarihi muhtemelen Haziran 2021 olacak. Öte taraftan çeşitli sızıntılar ve raporlar bu tarihin daha erkene çekilebileceğine yönelik çeşitli iddiaları içerisinde barındırıyor.