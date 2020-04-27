Xiaomi MIUI 12 Özellikleri ve MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar (Telefonlar)

Xiaomi MIUI 12 çıkış tarihi 27 Nisan olarak açıklanmıştı ve beklenen gün geldi; MIUI 12 resmi olarak duyuruldu. Xiaomi MIUI 12 ne zaman gelecek? MIUI 12 özellikleri ne olacak? MIUI 12 alacak telefonlar hangileri olacak? gibi MIUI 12 hakkında tüm merak edilenler de yanıt buldu. Xiaomi telefonlara güç verecek yeni MUI güncellemesi MIUI 12 tüm detaylarıyla blog yazımızda.

Xiaomi MIUI 12 Çıkış Yaptı!

Xiaomi, Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni 5G akıllı telefonu Mi 10 Youth Edition ile birlikte MIUI 12 yazılımını tanıttı. Bu etkinlik şirketin 10. yıl dönümü olmasıyla önem arz ediyor. Aylık 310 milyondan fazla aktfi kullanıcısı olan Çinli teknoloji devi, yazılımın akıllı telefonların ruhu olduğuna ve donanımın bir dereceye kadar daha önemli olduğuna inanıyor.

Xiaomi MIUI 12 Özellikleri

MIUI 12 Tasarım

Tasarım ve animasyonlar kullanıcı arayüzünün temel parçasıdır. MIUI 12’de Xiaomi en iyi arayüzü sunmak için kendi yazılım iskeletini (MIUI Light Cone Motion Effect Architecture) geliştirdi. Bu yazılım iskeletinin Görüntü Alma Motoru, gerçek dünya ışığı ve gölgesi, gelişmiş arayüz renk karıştırma, gerçek zamanlı bulanıklık, mükemmel yuvarlak köşeler, telefonun ekranıyla, kavisleriyle eşleşen G2 eğiklik düzeni ve tüm kullanıcı arayüzünde yuvarlak köşeler sağlıyor. Fiziksel Motor da yeni geliştirilmiş sistem animasyonlarından sorumlu. Animasyonların süresi, kullanıcıların dokunmatik etkileşimine bağlı olacaktır. Uygulamaların açılması ve kapatılması, uygulamaların simgelerini de etkiliyor. Ayrıca, Katmanlı Dinamik Simgeler, hareketlerin yönüne ve hızına göre gerçek zamanlı geri bildirim oluşturuyor. Animasyonların hoş bir deneyim sunmak için canlı ve akıcı olduğu söyleniyor. Yeni animasyon stili, kullanıcının hızına göre uygulamaların kapatılmasına/açılmasına yardımcı oluyor. iOS’teki gibi bir uygulamayı tam açmadan kapatmak mümkün. Dinamik Form, ekranı döndürürken çıkan gölgelenme/parlamayı akıcı animasyonlarla çözüyor. MIUI 12, kontrol merkezi, pil uygulaması, dosya yöneticisi, Notlar uygulaması, takvim uygulamasındaki simgeler, uygulamaları kaldırırken ve daha birçok yerde animasyonlarla dolu. Kullanıcı arayüzü, tek bir formda yazı tipini izliyor ve sezgisel olan sisteme bakıyor, şirket buna Duyusal Görsel Tasarım diyor. Son olarak, MIUI 12, Dark Mode 2.0’ı getiriyor.

MIUI 12 Özel Duvar Kağıdı (Super Wallpaper)

MIUI 12, şu anda Mars ve Dünya gibi gezegenleri içeren yeni Super Wallpaper seçeneğini getiriyor. Kullanıcılar bu iki gezegeni tıpkı Google Earth gibi inceleyebiliyor ve hatta istenen herhangi bir görseli canlı duvar kağıdı ve animasyonlu AOD (Her Zaman Açık Ekran) stili olarak ayarlayabiliyor.

MIUI 12 Gizlilik

Xiaomi, geçen hafta MIUI 12 için yeni Gizlilik markasını açıkladı ve şimdi lansmanda tüm gelişmeleri açıkladı. Haberi olmayanlar için, Android 10 Geliştirici Önizlemeleri, bir uygulama konuma, mikrofona veya kameraya eriştiğinde bildirme özelliğine sahip. Xiaomi, bu özelliği MIUI 11’e dahil etmedi ancak MIUI 12’de bir uygulama konum, mikrofon veya kamera erişmeye çalıştığında gerçek zamanlı olarak izin verme veya reddetme seçeneği çıkıyor. Xiaomi, MIUI 12’de belirli verileri isteyen uygulamalara boş veri sağlamak için “Apple ile Giriş Yap”a benzer bir özellik bile sunuyor. Sistem uygulamalara sadece sanal bir kimlik sağlıyor ve bu kimlik kullanıcı tarafından istenilen zamanda değiştirilebiliyor. Böylelikle kullanıcılar orijinal bilgilerini istenmeyen uygulamalarla paylaşarak gizliliklerinden ödün vermiyor. Bunun gibi gizlilik özellikleri nedeniyle, MIUI 12 Android Sistemi Geliştirilmiş Gizlilik Koruma Testi için TÜV Rheinland sertifikalı resmi ilk işletim sistemi.

MIUI 12 Çoklu Görev (Multi-Tasking)

MIUI 12, daha iyi çoklu görevleri getiriyor. Çoğu uygulama özellikle de oyunlar hala bölünmüş ekranı desteklemiyor. Xiaomi bunu düzeltmek için artık uygulamaların kaydırılmasını (resim içinde resim / PiP) sağladı. Uygulamalar artık hareket desteğiyle birlikte kaydırılabiliyor. Bu, iPadOS’teki yenilenen çoklu görev özelliğine biraz benziyor. Stock Android’in resim içinde resim (picture in picture) özelliğiyle Apple’ın sunduğunun birleşimi.

MIUI 12 Telefon Yardımcısı (AI Phone Assistant)

MIUI 12, Çin’de bulunmayan Google Duplex’in alternatifi olan Telefon Yardımcısı’nı da getiriyor. Şirkete göre, son 6 ay içinde 4 milyondan fazla kapalı beta test kullanıcısına yanıt verdi. Bu özellik, şimdi engelli kullanıcılar için faydalı olabilecek bir araç olabilmek için arama seçeneği de içeriyor.

MIUI 12 Sağlık (Health)

Xiaomi, MIUI 12’de yeni bir Sağlık uygulaması sunuyor. Telefon cepteyken tüm gün otomatik oalrak yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve merdiven çıkma kaydı tutuyor. Şirket, tüm gün kullanımda pilin sadece yüzde 1’ini tüketeceğini iddia ediyor. Bu uygulama aynı zamanda uyku takibi ve horlamanın yanı sıra rüyada söylenenleri de kayıt altına alıyor. Daha da önemlisi, şirket Sağlık uygulaması tarafından toplanan verilerin yerel olarak saklanacağını ve buluta yüklenmeyeceğini garanti ediyor.

MIUI 12 Temalar (Themes)

10. yıl dönümünü kutlayan Xiaomi, yeni temalar ve 1000’den fazla üçüncü parti animasyonlu AOD stilleri için bir AOD bölümüne ek olarak, önceki nesillerden klasik temaları yüksek kalitede yeniden yayınlıyor. İkinci özellik MIUI 11 Çin ROM’unu çalıştıran cihazlar için zaten mevcut.

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Telefonlar

MIUI 12 beta test kayıtları Çin'de bulunan kullanıcılar için zaten yayında. Seçili kullanıcılar OTA ile güncellemeyi alacak. Şirket ayrıca desteklenen cihazların tam listesini duyurdu ve bunları üç gruba ayırdı. Kararlı güncellemelerin Haziran ayından itibaren yayınlanması planlanıyor.

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İlk Parti

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K20

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İkinci Parti

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - Üçüncü Parti