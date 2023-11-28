Xiaomi Redmi 10A Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Xiaomi Redmi 10A özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte oldukça uygun fiyata sahip akıllı telefon!
2022 yılında piyasaya sürülen ve uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken Xiaomi Redmi 10A özellikleri neler? Bu rehberde bütçe dostu akıllı telefon modelinin donanım bileşenleri ve ücreti hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız.
Xiaomi Redmi 10A Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,53 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 269 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G25
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- GPU: PowerVR GE8320
- RAM: 2 GB / 3 GB / 4 GB / 6 GB
- Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS
- Ön Kamera: 5 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS, 720p 30 FPS
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 10W
- Ağırlık: 194 gram
- Kalınlık: 9 mm
MediaTek Helio G25 işlemciye ve PowerVR GE8320 GPU'ya sahip olan telefon 2 GB, 3 GB, 4 GB ve 6 GB olmak üzere dört farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 32 GB, 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.
6,53 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve yaklaşık olarak 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 194 gram ağırlığındaki Redmi 10A modeli 164,9 x 77 x 9,0 mm boyutlarında.
Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor. Arka ve ön kameralar 1080p ve 720p çözünürlüklerinde 30 FPS video kaydı yapabiliyor.
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Bu rehberde Xiaomi Redmi 10A ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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