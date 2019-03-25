Yabancı Dil Öğrenebileceğiniz En İyi 4 Uygulama

Bütün insanların kullandığı dilin aynı olmaması, yabancı dilin hem iş hayatımızda hem de kişisel hayatımızda bir mecburiyet haline gelmesi, bizlere yabancı dil öğrenmekten başka bir çare bırakmıyor.

Yabancı dil öğrenerek seyehatlerde derdinizi anlatabilir, yeni insanlarla tanışabilir, ufkunuzu daha da genişletebilir, yeni dil öğrenirken bir nevi beyin egzersizi yapacağınızdan unutkanlık gibi sorunları da minimum seviyeye indirebilir, yeni kültürler hakkında bilgi edinebilir ve film, dizi izlerken altyazı sorununu çözebilirsiniz.

Yeni bir dil öğrenmek, zaman ve motivasyon isteyen bir iştir. Bu süre zarfında moralinizi üst düzeyde tutmalı, öğreneceğiz dilin size getirilerini düşünmelisiniz. Bu yazıda, yabancı dil öğrenmeniz için size birbirinden harika 4 uygulamayı sıraladık.

1. Duolingo

Hem internet sitesi üzerinden hem de mobil cihazlardan ulaşabileceğiniz Duolingo ile eğlenceli bir şekilde yabancı dil öğrenebilirsiniz. Çeşitli görevlerin bulunduğu Duolingo'da kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini dinleyebilir, cihazınızın mikrofonunu kullanarak telaffuz testinden geçebilirsiniz.

Duolingo’da süreklilik çok önemlidir. Duolingo, kullanıcıların pes etmelerini engellemek için çeşitli ödüller veriyor. Böylece kullanıcılar yabancı dil öğrenme aşamasında önemli yol katediyor.

2. Voscreen

Türk geliştiriciler tarafından geliştirilen Voscreen, eğlenceli bir şekilde yabancı dil öğrenmenizi sağlıyor. Uygulamayı kullanabilmek için öncelikle üye olmanız gerekiyor. Üye olurken öğrenmek istediğiniz dili seçebiliyorsunuz.

Voscreen’de film sahneleri gösteriliyor. Film sahnelerinin sonunda ise size iki seçenek sunuluyor. Bu seçenekler, gösterilen film sahnesindeki repliğin yazılı olarak gösterilip gösterilmemesidir. Repliğin gösterilip gösterilmemesine karar verdikten sonra karşınıza 2 adet Türkçe şık çıkıyor. Gösterilen film sahnesinde ne söylendiyse Türkçesini işaretlemeniz gerekiyor. Bu sürede acele etmeniz gerekiyor çünkü süre ile yarışıyorsunuz. Soruları bildikçe oyun oynuyormuş gibi puan kazanıyorsunuz.

Voscreen, yabancı dil öğrenmeyi bir oyuna dönüştürerek kullanıcılarına eğlenceli bir şekilde yabancı dil öğretmeyi amaçlıyor.

3. Speaky

Uygulamanın girişinde, öğrenmek istediğiniz dili seçmeniz ve üye olmanız istenmektedir. Bu işlemleri tamamladıktan hemen sonra Speaky, size bir seviye testi yapıyor. Speaky, bu testten sonra örneğin ingilizcenizi geliştirmek istiyorsanız, sizi ana dili ingilizce olan kişiler ile eşleştiriyor.

Böylece yabancı dilinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Bildiğiniz üzere, bir yabancı dil öğrenmenin en iyi yolu, öğrenmek istediğiniz dili konuşan insanlarla sohbet etmenizdir; zira tanışma, alışveriş ve benzeri diyalogların dışında, gündelik kullanılan kelimeler ile baş başa kaldığınız zaman başınız biraz sıkışabilir.

4. Busuu

Busuu, kullanıcılarına Premium ve ücretsiz olmak üzere iki adet üyelik seçeneği sunuyor. Premium aboneliğinde tüm dil ve kelime bilgisi materyallerine sınırsız erişim, resmi mcgraw-hill education sertifikaları ve uygulamayı çevrimdışı kullanabilme olanağı sağlanıyor. Premium aboneliğin ücreti ise aylık 12.50₺ fiyatına denk geliyor. Ücretsiz üyeliklerde ise tahmin edebileceğiniz gibi derslere sınırlı erişiminiz bulunuyor.

Üyeliğiniz ile giriş yaptıktan hemen sonra uygulama size bu dilde yeni olduğunuzu ya da zaten bu dil üzerine belli bir birikiminizin olduğunu belirlemek için iki seçenek sunuyor. Busuu’da yer alan dersler, kelime bilgisi ve diyaloglar şeklindedir. Derslerin yanı sıra öğrendiklerinizi sınamak için kısa sınavlar bulunuyor.