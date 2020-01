Yalnız Yürürken Kişisel Güvenlik İçin En İyi 4 Kendini Savunma Uygulaması

Gece vakti loş bir alanda yürüdüğünüzde birçok düşünce aklınızdan geçer. Hedefinize doğru yürürken bir korku filmini anımsatan sahneleri hayal edersiniz, ya hayal ettiğiniz en kötü senaryo gerçekten gerçekleşirse?

Neyse ki, akıllı telefonunuzdan yalnızca bir butona dokunarak tehlikeli bir durumdan kurtulabilirsiniz. Bu yazıda, yalnız yürürken kişisel güvenlik için en iyi 4 kendini savunma uygulamasını derledik.

bSafe

bSafe, ailenizin veya arkadaşlarınızın size göz kulak olmasını sağlayarak güvenlik endişelerinize basit bir çözüm sunar. Uygulamayı açtığınızda, bir harita göreceksiniz. Kullanmadan önce güvenlik ağınıza bağlantılar eklediğinizden emin olun; seçtiğiniz kişilerin haritaya erişmek için cihazlarına bSafe kurmaları gerekir.

Yalnız yürürken tehlikeli bir durumdaysanız , uygulamanın ana menü çubuğunda yer alan büyük kırmızı SOS butonuna dokunmanız gerekiyor. Premium versiyonda, SOS butonunu aktif hale getirmek için sadece bir kod sözcüğü söylemeniz yeterlidir. bSafe, hemen konumunuzu bildirecek ve çevrenizde olup bitenler hakkında canlı bir ses ve video akışı başlatacak. Aileniz ve arkadaşlarınız, tehlikede olduğunuzu görürlerse polisi arayabilirler.

BSafe'i kendi kişisel korumanıza dönüştürebilirsiniz. bSafe, GPS ile sizi takip eder ve ebeveyninize mevcut konumunuzu gösterir. Bu şekilde, bSafe, güvenli bir şekilde hedefinize varmanızı sağlar.

Tüm bu özelliklere ek olarak, keyifsiz bir ortamdan kaçmanıza yardımcı olmak için sahte bir telefon görüşmesi de yapabilirsiniz.

My Safetipin

Kullanıcılardan derlenen verileri kullanan Safetipin, dünyadaki alanların güvenlik derecelendirmesini bilmenizi sağlar. Tehlikeli bir yere girerken, My Safetipin uygulamasından bir uyarı alırsınız. My Safetipin’de yer alan “Stay With Me” özelliğini açarak size bir şey olmadığından emin olmak için arkadaşlarınızın veya ailenizin konumunuzu izlemesini sağlayabilirsiniz.

Geceleri yalnız yürümek sık sık endişe uyandırabildiğinden, My Safetipin üzerinden gideceğiniz yera bakarak, o yerin tehlikeli olup olmadığına bakabilirsiniz. Kendi puanınızı eklemek, My Safetipin'in konumlarını en doğru güvenlik puanıyla güncellemesine yardımcı olur.

Bilmediğiniz bir bölgeye seyahat ediyorsanız, uygulamadaki derecelendirmeleri inceleyin. Tehdit edici durumlara girmemek ve en güvenli yürüyüş yollarını belirlemek için My Safetipin'i kullanabilirsiniz. Ne yazık ki, bu uygulama kullanıcılardan derlenen verilere dayandığından, bazı küçük şehirler ve kasabalarda henüz toplanmış hiçbir veri olmayabilir.

My Safetipin'e Android ve iOS uygulama mağazalarından ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

Life360

Life360'a arkadaş ve aile çevrenizi ekledikten sonra, gerçek zamanlı olarak konumlarını bir harita üzerinde görüntüleyebilir ve onlar da sizin konumunuzu görüntüleyebilir. Aileniz artık sizi akıllı telefonlarından bulunduğunuz yere her zaman erişebilecekleri için “Oraya güvenli bir şekilde vardınız mı?” mesajları ile rahatsız etmek zorunda kalmayacaklardır.

Life360’da favori lokasyonlar da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde, aileniz veya arkadaşlarınız, bu alanlara vardığınızda veya bu alanlardan ayrıldığınızda uyarı alır. Life360 ayrıca uygulama içi mesajlaşma ile arkadaşlarınızla veya ailenizle iletişim halinde olmanızı sağlar.

LifeLine Response

Çok yönlü kişisel güvenlik koruması istiyorsanız, LifeLine Response mükemmel bir seçenektir. Hedefinize ulaşana kadar baş parmağınızı telefonunuzda tutarak uygulamayı etkinleştirin. Vardığınızda, alarmı devre dışı bırakmak için kod girmeniz yeterlidir. Kodu zamanında girmediyseniz, LifeLine Response, yetkilileri ve seçilen kişileri uyarır.

Gerçek bir acil durumdaysanız, polis gelmesini beklerken LifeLine bir alarm çalacaktır. Bir saldırgan telefonunuzu kırsa bile, yine de yardım alırsınız. LifeLine Response, bir uyarı sırasında bağlantınız koptuğunda polis gönderir. Ayrıca, bir saldırganın uygulamayı devre dışı bırakmanızı sağlaması durumunda gizli bir alarm kodu girebilirsiniz.

LifeLine Response'ye Android ve iOS uygulama mağazalarından ücretsiz olarak edinebilirsiniz.