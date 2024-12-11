Yapay Zeka Destekli Toplantı Asistanı timeOS Nedir ve Nasıl Kullanılır?

timeOS, ilk 2022’de timeOS for Chrome ismiyle piyasaya çıktı. Günümüzdeyse timeOS ismini alan yapay zeka aracı birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu yapay zeka aracı sayesinde toplantılar; daha verimli, üretken ve düzenli geçiyor. Zaman odaklı yapay zeka aracı, günlük iş akışına entegre edilerek toplantılarla ilgili tüm bilgileri organize eder. Toplantıları kaydedip özetler, toplantı kararlarını takip eder ve önemli noktaları vurgular. Aynı zamanda toplantıları planlama gibi görevleri de otomatikleştiriyor.

timeOS Nasıl Kullanılır?

timeOS’i kullanımı için şu adımların takip edilmesi gerekiyor;

İlk olarak timeOS’in resmi web sitesine giriş yapılıp bir hesap oluşturulur. Hesap açma işlemi çok basittir.

timeOS, hangi toplantı platformuyla kullanılacaksa ona entegre edilir. Entegre işlemi, toplantı platformundaki hesap ayarlarından ya da timeOS uygulaması üzerinden yapılır.

Entegre işlemini gerçekleştirdikten sonra toplantıya direkt katılım sağlanır.

timeOS, toplantı süresince arka planda çalışarak toplantının otomatik kaydolmasını sağlar.

Toplantı bittikten sonra timeOS kaydı işlemeye başlar. Uygulama tarafından kullanıcıya bir e-posta gönderilir. E-postada toplantının önemli noktaları, transkripti ve kararları yer alır.

Kullanıcı istediği zaman timeOS’den hem toplantı kaydını hem de transkriptini görüntüleyip indirebilir. timeOS, kullanıcılarına dil seçme imkanı sunuyor. Kullanıcılar diledikleri dili seçip toplantı transkripti ve özet raporuna ulaşabilir. Ayrıca görevleri, timeOS arayüzünden yönetme imkanı da var. Tamamlanan görevler işaretlenebilir ve son tarihlerin belirlemesi de yapılır. timeOS, takvimle senkronize edilebiliyor. Yaklaşan toplantılar hakkında kullanıcıya bildirim gönderilir. Toplantılara direkt timeOS üzerinden katılma olanağı da var.

timeOS Özellikleri Nelerdir?

timeOS özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Toplantıyı Otomatik Kayıt Alma ve Yazıya Dökme

Microsoft Teams, Zoom ve Google Meet vb. platformlardan katılınan toplantılar timeOS tarafından otomatik kaydedilip konuşmalar yazıya dökülür. Böylelikle toplantı esnasında not alma gibi bir durumla uğraşmak zorunda kalınmaz. Bu sayede toplantıdaki hiçbir detay kaçırılmamış olunur.

Toplantı Planlama

timeOS, katılımcıların müsaitlik durumlarını analiz eder. Kullanıcının yerine toplantı planlar ve davetiyelerini gönderir.

Önemli Noktaları Vurgulama

Toplantı sona erdikten sonra toplantının özetini sunup önemli noktaların vurgulamasını yapar.

Görev Takibi

timeOS, toplantıdayken görevleri otomatik olarak algılamaya başlayıp onların takibini yapar. Bunun sonucunda kimlerin hangi görevde olduğu ve son tarihleri gibi noktalarda net bilgi sunulur.

timeOS, 60’ın üzerinde dili destekliyor. Dolayısıyla uluslararası ekiplerle çalışırken dahi toplantılar başarılı şekilde yönetilir. timeOS, günlük iş akışlarını izleyip analiz ettiğinden dolayı zamanın nasıl değerlendirildiği noktasında kişiye yardımcı olur. timeOS, herhangi bir bota ihtiyaç duymadan toplantıları kaydediyor. Toplantı akışının kesilmesini engeller. İhtiyaç olan bilgilere hızlıca ihtiyaç duyulan zaman diliminde ulaşılır.

timeOS Ücretli mi?

timeOS’in ücretli ve ücretsiz versiyonu vardır. Ücretsiz versiyonda yalnızca temel özellikler kullanılabiliyor. Özellikle transkripsiyon ve toplantı kayıtları sınırlıdır. Aynı zamanda takvim entegrasyonu, görev yönetimi vb. gelişmiş özelliklerinde sınırlı olduğunu söyleyebiliriz.

Yapay zeka aracının ücretli versiyonundaysa tüm özelliklere tam erişim sağlanabiliyor. Kullanıcılar ücretli versiyonda daha çok transkripsiyon ve toplantı kaydı hakkına sahip. timeOS’in ücretli versiyonu işletmelere ve ekiplere özel ücretlendirme planları sunuyor. Ücretli versiyonda abonelik, aylık ve yıllık şeklindedir. Fiyatlandırma politikası, seçilen kullanıcı sayısı ve plana göre değişiklik gösteriyor.