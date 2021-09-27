İnsanların Hala İnandığı Yapay Zeka Efsaneleri

İnsanların omzunda yapılması gereken işlerinden ötürü omzunda büyük bir yük vardı ama yapay zeka (AI) ile insanların yükümlü olduğu görevlerin getirdiği yük biraz daha azaltıldı. Yapay zeka ile insanların üretkenliği her ne kadar büyük ölçüde artmış olsa da gelişmekte olan söz konusu teknoloji ile ilgili birtakım yanlışlıklar hala etkisini sürdürmektedir. Peki, insanların doğruluğunu sorgulamaksızın inanmaya devam ettiği yapay zeka efsaneleri nelerdir? Gelin, yapay zeka ile ilgili ortaya atılan iddiaların doğru mu yoksa yalandan mı ibaret olduğunu öğrenelim.

Doğru Olmayan Yapay Zeka Efsaneleri

İnsanların hala inandığı yapay zeka efsaneleri nelerdir? Yapay zekalar ile ilgili doğru bilinen yanlışları bir arada topladık. İşte yapay zeka ile ilgili ortaya atılan ve insanların günümüzde hala inanmaya devam ettiği doğruluktan çok uzak olan söylentiler!

1. Yapay Zeka İnsanların İşini Elinden Alacak

Bu efsane, yapay zekanın ilk ortaya çıkışından bu yana dillerden düşmeyen bir efsanedir. İnsanlar yapılması için insan gücüne ihtiyaç duyulan işleri yapay zekanın büyük bir kolaylıkla üstlenebileceğini düşünmektedir. Bu söylenti şaşırtıcı bir şekilde genellikle genç çalışanlar tarafından sık sık düşünülmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin çalışanlarının iş yükünü azaltmanın yollarını aradığı doğrudur ama şirketlerin bu çözüm yolunu aramasının arkasındaki neden çoğunlukla yanlış anlaşılmaktadır.

Geçmişe döndüğümüz zaman da görebileceğimiz üzere insanlar yıllar boyunca makinelerle çalıştı ama makineler asla insanlardan önemli bir yere sahip olmadı. Makinelerin geliştirmesinin amacı hiçbir zaman insanların işini almak olmadı. Makinelerin geliştirilmesinin amacı daha fazla insan gücünün kullanılmasını engellemek oldu. İnsanlar ile yapay zeka arasındaki bağlantı da makineler ile insanların arasındaki bağlantı gibi olduğundan ötürü bu tür efsanelere inanmamak gerekir.

2. Yapay Zeka Dünyayı Ele Geçirecek

Bu efsane o kadar popülerdir ki çoğu filme konu olmuştur. Stephen Hawking gibi isimler, yapay zekanın gelecekte insan kontrolünden çıkabileceğine inanmaktadır. Bu efsane aynı zamanda çoğu filme de konu olduğu için yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceğine inanılmaya başladı ve bu durum çok daha fazla insanın korkmasına neden oldu.

Yapay zekanın dünyanın sonunu getireceğine inanan kişilerin unuttuğu bir ayrıntı vardır. İnsan zekası ile yapay zeka arasındaki en önemli fark, yapay zekanın nasıl programlanmışsa o şekilde davranmasıdır. Yapay zekanın bir iradesi bile olmadığında insanlığın sonunu getirme fikrine sahip olması da imkansızdır.

3. Yapay Zeka Gelecekte İnsanların Yerine Geçecek

Yapay zekanın dünyayı ele geçirdiği ve insanlığın sonunu getirdiği ile ilgili önceki efsanede de belirttiğimiz üzere birbirinden çeşitli filmler yapıldı. Bu gibi bilim kurgu filmleri, insanların yapay zekanın geleceğine dair görüşlerinizi olumsuz etkileme eğilimindedir. Basit bir hayal gücünün sonucunda ortaya çıkan bu efsanenin doğru olduğuna inanmak yanlıştır. Yapay zeka ne kadar geliştirilirse geliştirilsin, kendisi için bir hedef belirlemesi mümkün değildir. Kısacası, insanların istediğini yerine getirmekle yükümlü olan makinelerin hiçbiri filmlerdeki gibi kontrolden çıkıp insanoğlunun sonunu getiremez.

4. Yapay Zeka İle Makine Öğrenimi Aynı

İnsanların çoğu yapay zeka ve makine öğrenimini birbirine karıştırır. Bu iki terim birbirine çok yakın iki terim olsa da aynı değillerdir. Yapay zeka ve makine öğreniminin kökeni 1950'lere kadar uzanmaktadır. Makine öğrenimini yapay zekadan ayıran fark, makinenin daha önce gördüğü bilgileri kullanmasıdır. Yapay zeka ise makine öğreniminin aksine çok daha kapsamlıdır. Önceden öğrendiği bilgilerin yanında analiz yeteneğinden yararlanarak insanlar gibi üretebilmektedir.

5. Yapay Zeka Sadece Robotlarda Kullanılıyor

Bu da diğerleri gibi doğru bilinen başka bir yanlıştır ama yapay zekanın kullanıldığı tek yer robotlar değildir. Yapay zeka kelimelerini gördüğünüz zaman gözünüzün önüne robotların gelmesi normaldir. Bu yapay zeka kelimelerini canlandırma biçiminiz ile alakalıdır. İnsanlar her ne kadar yapay zekaların sadece robotlarda kullanıldığına inansa da yapay zekanın kullanıldığı tek yer robotlar değildir. Telefonunda kullandığınız parmak izi ve yüz tanıma gibi sistemlerde bile yapay zeka kullanılmaktadır.