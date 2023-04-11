Yapay Zekâ ile Parolalarınızı Nasıl Daha Güvenli Hâle Getirebilirsiniz?

Çevrim içi hesaplar oluştururken güçlü şifre belirlemek büyük bir öneme sahip çünkü bu, hesap güvenliğini doğrudan etkiler. Yapay zekâ desteğine sahip bir hizmet sayesinde parolaları güvenli hâle getirebilmeniz mümkün.

Geçtiğimiz yıl içerisinde en çok kullanılan şifreler listesini içeren bir rapor yayımlanmıştı. Paylaşılan rapor, dünya genelinde çevrim içi hesaplar için tahmin edilmesi oldukça kolay şifrelerin yaygın olarak kullanıldığını gözler önüne sermişti.

Home Security Heroes, parolanın kırılmasının ne kadar süreceğini gösteren bir araç geliştirdi. Bu araç, daha güçlü şifre oluşturulmasına imkân tanıyor. Peki, hizmeti kullanmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Yapay Zekâ ile Parolaları Güvenli Hâle Getirme Adımları

Home Security Heroes sitesini ziyaret edin.

Password Strength Checker sayfasını görüntüleyin.

görüntüleyin. "Enter A Random Password" kutucuğuna şifre girin.

Sayfanın sağ kısmında şifrenin ne kadar sürede kırılabileceği gösterilecektir.

Yapay zekâ destekli aracın tahminlerini göz önünde bulundurarak güçlü şifre oluşturabilirsiniz.

Home Security Heroes tarafından sunulan aracı kullanmak için herhangi bir indirme işlemi yapmanıza gerek yok. Öncelikle web tarayıcısı üzerinden Home Security Heroes internet sitesini ziyaret edin. Açılan sayfanın sağ üst köşesinde konumlanan Password Strength Checker sayfasını görüntüleyin.

Password Strength Checker sayfasında "Enter A Random Password" kutucuğuna parola yazın. Sayfanın sağ kısmında parolanın ne kadar sürede kırılabileceğine yönelik bir tahmin göreceksiniz. Araç, sadece harflerden veya sayılardan oluşan parolaların hemen kırılabileceğini gösteriyor.

Kutucuğun alt kısmında girilen parolaların hiçbir şekilde kaydedilmediği ve paylaşılmadığı bilgisi yer alıyor. Sayfanın alt kısmında yer alan tablo üzerinden karakter sayısının, küçük ve büyük harf, sembollerin parola güvenliğine olan etkisini görebilirsiniz.

Şifre Oluştururken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Harf, sayı ve semboller kullanın.

Büyük ve küçük harfleri birlikte kullanın.

Şifreye özel günleri yazmayın.

İşinizle veya hobinizle alakalı kelimeleri şifreye eklemeyin.

Tahmin edilmesi kolay kelimeleri şifre olarak belirlemeyin.

Yukarıda yer alan yöntemleri kullanarak güçlü şifre oluşturabilirsiniz. Her hesap için farklı parola belirlemeniz de hesap güvenliği açısından büyük bir öneme sahiptir çünkü bir hesabınızın parolasını ele geçiren bir kişi, tüm hesaplarınıza ulaşabilir. Eğer parolaları hatırlamakta problem yaşarsanız şifre yöneticisi programları kullanabilirsiniz.

Destekleyen hizmetlerde iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini etkinleştirerek hesabınızı daha güvenli hâle getirebilirsiniz. Bu özellik, hesap girişi esnasında parolanın yanı sıra güvenlik kodu da gerektirir.