Yaratıcılığınızı Ortaya Çıkarabileceğiniz En İyi 5 TikTok Alternatifi

Muscial.ly dört yıldan uzun bir süre boyunca dünyanın en büyük video paylaşım platformlarından biri oldu. Geçtiğimiz yıllarda TikTok ile birleşti ve kısa zamanda yaratıcılıklarını konuşturabilen cevherlerin bulunduğu bir hâle geldi.

TikTok, zengin bir müzik kütüphanesine erişim sağlamasının yanı sıra kullanıcılara aynı zamanda son derece gelişmiş bir video düzenleme servisi sunuyor. Bütün bu özelliklere rağmen TikTok dışında bir uygulama kullanmak istiyorsanız sizler için derlediğimiz TikTok alternatiflerini inceleyebilirsiniz. Bu yazıda, hem iPhone hem de Android kullanıcıları için mevcut olan en iyi seçeneklerden bazılarını sizlerle paylaşıyoruz.

TikTok Uygulamasına En İyi 5 Alternatif

TikTok kullanıcıları bir dakikadan daha uzun videolar oluşturamaz; bu, video içerik üretme aşamasında sizi biraz kısıtlayabilir. Dahası, uygulamanın video düzenleme araçları bir miktar sınırlıdır; klonlama gibi profesyonel efektler kullanmanız için daha gelişmiş video düzenleme araçlarını kullanmanız gerekir. Bu engelleri aşmanıza yardımcı olmak için piyasadaki en iyi TikTok alternatiflerinden bazılarını sizler için seçtik.

Likee (Android ve iOS)

Likee tüm Android kullanıcılarının ücretsiz bir şekilde kullanabileceği eğlenceli bir uygulamadır. Akıllı cihazınıza Likee’ı yüklerseniz hem video düzenleme hem de müzik konusunda iyi bir güce sahip olursunuz. Bu, milyonlarca insanın müzik klipleri üretmek için Likee’ı tercih etmesinin sadece bir nedenidir. İnanılmaz derecede zengin bir filtre koleksiyonu sunmasının yanı sıra çekimlerinizi hızlandırmanıza, yavaşlatmanıza, birkaç videoyu tek bir klipte birleştirmenize ve videoları kırpmanıza olanak tanır.

Likee topluluğu yeni müzik klipleri keşfetmek ya da müzik zevkinize uyan kişilerle tanışmanız için harika bir yerdir. Likee, videolarınızı en popüler sosyal ağların tamamında paylaşmanıza izin verir. Böylece videolarınızı tüm sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.

Triller (Android ve iOS)

Triller tüm Android ve iOS kullanıcılarının kullanabileceği ücretsiz bir uygulamadır ancak uygulama içinde bazı satın alma işlemleri yapmanız gerekebilir. Selena Gomez ve Kevin Hart gibi ünlü isimler, kendi videolarını düzenlemek ve kaydetmek için Triller’ı tercih ediyor çünkü uygulama, bu yorucu süreci inanılmaz derecede hem kolaylaştırıyor hem de hızlandırıyor. Sadece görüntüleri kaydetmeniz yeterlidir, otomatik düzenleme algoritması gerisini sizin yerinize halledecektir.

Triller’ın video düzenleme aracı, videoları kesmenizi, 50’den fazla filtre uygulamanızı ve hatta videoların üzerine çizimler yapmanızı sağlar. Bu, yaratıcılığınızı açıkça ifade edebileceğiniz anlamına geliyor.

Arkadaşlarınız ile iş birliği yapmak istiyorsanız bu uygulama güçlü bir kolaj video özelliği sunduğu için sizin harika bir seçim olacaktır. Oluşturduğunuz videoları Facebook, Instagram ve Twitter’da yayınlayabilir ya da galerinize kaydedebilirsiniz.

Cheez (Android ve iOS)

Cheez tüm Android ve iOS kullanıcılarının kullanabileceği ücretsiz bir uygulamadır. Videolarınız beğenildiğinde, videolarınıza yorumlar yapıldığında ve videolarınız paylaşıldığında ödüller kazanırsınız. Videoları izleyerek ya da beğendiğiniz videolara yorumlar yaparak da ödüller kazanabilirsiniz.

Video düzenleme özellikleri kesme ve kırpma araçlarını içerir, böylece müzik klibinizi kaydederken yaptığınız tüm hataları basitçe yok edebilirsiniz. Uygulamada insanların hayran kalacağı içerikler yaratmanıza yardımcı olacak yüzlerce filtre bulabilirsiniz. Şaşırtıcı videolar keşfetmenize ve aynı zamanda kendi içeriğinizi oluşturmanıza izin veren Cheez sizin için en iyi seçeneklerden biridir.

Funimate (Android ve iOS)

Funimate tüm iOS ve Android kullanıcıların kullanabileceği ücretsiz bir uygulamadır fakat daha fazla özellik elde etmek istiyorsanız uygulama içinde bazı satın alma işlemlerine ihtiyacınız olabilir.

Funimate sayesinde yavaşlatma efekti kullanarak bir video oluşturma, birkaç videoyu bir klipte toplama gibi işler gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamanın devasa müzik kütüphanesi, sayısız popüler şarkı içerir.

Dubsmash (Android ve iOS)

Dubsmash tüm iOS ve Android kullanıcılarının ücretsiz bir şekilde kullanabileceği eğlenceli uygulamalardan bir tanesidir. Videolarınızda film ve TV alıntıları dâhil binlerce farklı ses kullanabilirsiniz. Bu, videolarınız için her zaman bolca malzemeye sahip olduğunuz anlamına geliyor. Bu uygulama aynı zamanda videolara metin, çıkartma ve benzeri öğeler eklemenize de olanak sağlıyor.