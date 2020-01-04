Yazdığınız İçerikleri Paylaşabileceğiniz En İyi 11 Yer

Kendi web siteniz için yazdığınız yazıları yayımlamak yeterli değildir çünkü web sitenizi takip edenlerin sayısı sınırlıdır fakat web sitenizi daha fazla kişinin fark etmesini istiyorsanız bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor.

Her gün 3 milyondan fazla içerik yayımlandığını biliyor muydunuz? İçeriklerinizin daha fazla insan ile buluşmasını istiyorsanız, sadece yayımlamakla kalmamanız gerekir.

Elinizde bir megafon olduğunu ve bulunduğunuz alanda çok sayıda insan olduğunu düşünün. Ne kadar iyi tanıtırsanız içeriğinize de o kadar çok kişinin ulaşmasını sağlarsınız. İçeriğinizin daha fazla insan tarafından görüntülenmesini ve okunmasını istiyorsanız, yazımızı okumaya devam ediniz.

1. Medium

Medium, mevcut blog yazılarını yeniden yayımlamanıza izin verir ancak bu platformu içeriğinizin daha fazla insana ulaşması için de kullanabilirsiniz. Yazınızın küçük bir bölümünü Medium’da yayımlayın ve yazınızı beğenen kişilere yazının devamını okuyabilmeleri için bir bağlantı verin.

2. Reddit

Reddit, içerik paylaşımı için göz önünde bulundurulması gereken değerli bir platformdur lakin doğru bir şekilde yapılması gerekir zira paylaşımlarınızın spam olduğu Reddit yetkilileri tarafından düşünülürse yasaklanabilirsiniz. Bu nedenden ötürü paylaşımlarınızı ayda bir ya da iki defa paylaşmanızı öneririz. Makaleler dikkatlice seçilmeli ve kullanıcılara gerçek bir değer sağlamalıdır. Reddit hesabınızın sadece blog göndermekle sınırlı kalmadığından da emin olmalısınız.

3. E-posta

İçeriklerinizi e-posta ile tanıtmak, eski ancak etkili bir taktiktir. Campaign Monitor’e göre, markanıza sadık kalmanın yanı sıra e-posta abonelerinin sosyal medya üzerinden diğer kaynaklardan gelen ziyaretçilerden daha fazla paylaşma ihtimalleri 3 kat daha fazladır. İçeriğinizin konusuna ve biçimine göre göz önünde bulundurmanız gereken daha çok sayıda platformun olduğunu unutmayınız.

4. DesignFloat

Tasarımcıların makaleleri, öğe fikirlerini ve daha fazlasını paylaşmaları için oluşturulan bir tartışma platformudur.

5. Managewp.org

Managewp biraz farklı bir formattır. Kullanıcılar burada Wordpress hakkındaki içerikleri oylayabilirler.

6. Dzone

Dzone isimli bu tartışma platformunda kodlama hakkında içerik ve bağlantı paylaşan 1 milyondan fazla geliştirici var.

7. Twitter

Twitter hızlıdır. Bu nedenle, makalenizi özetleyen kısa bir alıntı ile Twitter’da paylaşmak çok mantıklıdır.

8. Facebook Grupları

Facebook grupları hâlâ hayatta ve iyi durumda! İnternet kullanıcılarının birçoğu Facebook’u kişisel amaçlı kullandığı için gruplarda daha aktiflerdir.

Sektörünüzle ilgili birkaç gruba katılın ve en iyi içeriğinizi ayda bir kez paylaşın. Gruba mümkün olduğunca katkıda bulunmayı da unutmayın. Soruları yanıtlayarak, başkalarının içeriğini okuyarak ve gruba gerçekten katkıda bulunarak grubun aktif bir üyesi olduğunuzu belli edin.

9. LinkedIn Grupları

Aktif olarak LinkedIn kullanıyorsanız, içeriğinizi ilgili LinkedIn gruplarıda paylaşın. Paylaşmadan önce grubun kurallarını kontrol ettiğinizden ve üyelerle gerçekten iyi bir etkileşim kurduğunuzdan emin olun.

10. Instagram

İçeriğinizi Instagram’da paylaşmak için fotoğrafın açıklamasına içeriğinizin bir kısmını ekleyin ve içeriğe giden bağlantıyı biyografinize ekleyin.

11. Instagram Hikâyeleri

Instagram hikâyeleri sadece 24 saat boyuna görünüyor fakat bağlantıları daha kolay paylaşmanızı sağlıyor.