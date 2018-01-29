Yeni Android Telefon Almaktan Kurtaracak Tavsiyeler

Akıllı telefonların fiyatları dolar kuru, vergiler vs. yüzünden uçtu gitti. Amiral gemisi sınıfında yeni bir Android telefon satın almak istediğinizde en az 4000 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Peki, gerçekten yeni bir telefona ihtiyacınız var mı? Milyarlarca lira harcamadan da mevcut Android telefonunuzu yenileyebilirsiniz. Nasıl mı olacak? Anlatıyoruz.

Fazla değil, birkaç sene öncesine sadece iPhone’ları yüksek fiyat etiketleriyle görüyorduk ancak günümüzde Android telefonların da hiç aşağı kalır yanları yok. Elbette Xiaomi gibi tam fiyat performans telefonu diyebileceğimiz Android telefonlar üreten firmalar mevcut ancak ufak bir araştırmaya girdiğinizde çok fazla seçenekle karşılaşmıyorsunuz. Daha da kötüsü telefonların fiyatı anlamsız şekilde günden güne yükseliyor. Yurt dışında 1000$, ülkemizde 6000TL başlangıç fiyatıyla satılan Apple iPhone X’un etkisi mi dersiniz, gittikçe yükselen dolar kuru mu dersiniz, her an yenisi eklenen anlamsız vergiler mi dersiniz bilemem ama Android telefonların - segment farketmeksizin - fiyatları aldı başını gidiyor. Buna rağmen telefonların ömrünü iki sene görüp değiştiren kullanıcılar da var ancak telefon değiştirme hastalığına kapılmayan bir grup kullanıcı da var. Bu yazı, bütçesini düşünen kullanıcılara hitap ediyor. Yeni bir telefon satın almadan mevcut olanı yenileyip kullanmaya devam etmek mümkün. Cebinizden milyarlarca lira veya yüzlerce dolar çıkmadan elinizdeki Android telefonu nasıl yenileyebileceğinizi anlatacağım. Hadi başlayalım!

Yazılım Güncellemesini Beklemeyin! (Custom ROM)

Yazılım güncellemesi, Android’in iOS’a göre belki de tek avantajı. Android tarafında birçok üretici var ve farklı segmentlerde cihazları mevcut. Dolayısıyla yazılım güncellemesini hazırlamak uzun sürüyor. Bu herkesçe bilinen bir şey ve son kullanıcı olarak üreticinin en fazla 2 sene yazılım güncellemesi sunacağını bilerek cihazı satın alıyoruz. Yazılım güncellemelerini almak bazılarınca önemli bazılarınca değil. Üretici yazılım desteğini kestiğinde bazı yeni özelliklerden faydalanamayacaksınız belki ama cihazınızda yüklü uygulamalar sıkıntısızca çalışmaya devam edecek. Yine de yeni Android sürümüyle gelecek özellikleri kullanmak isterseniz bir seçeneğiniz var: Custom ROM. Tavsiyemiz; geçtiğimiz sene 1 milyon aktif kurulumunu geçen LineageOS. Düzenli olarak güncellendiğinden en son Android sürümünün yanında güvenlik güncellemelerini almış olacaksınız. Ayrıca hiçbir üreticinin sunmadığı gizlilik ve güvenliğine ilişkin ekstra özellikler gelecek. Android için en iyi 5 Custom ROM blog yazımız Custom ROM seçiminde yardımcı olacaktır.

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Arayüzü Yenileyin (Launcher'lar)

Çoğu kullanıcı için en büyük sorun olan yazılım güncellemesini Custom ROM yükleyerek çözdüğümüze göre arayüzü yenilemeye geçebiliriz. ROM atarak telefonunuza yepyeni bir arayüz kazandırabilirsiniz ancak çok daha kolay bir çözümü var: Launcher’lar. Telefonunuzun ana ekranı, uygulama çekmecesi, simgelerin görünümü gibi göze takılan tüm noktalara değişiklik uygulayarak bambaşka bir görünüm kazandıran Launcher’lar özelleştirme açık bildiğiniz üzere. Android için En iyi Launcher Uygulamaları liste yazımız Launcher seçiminde yardımcınız olacaktır.

Android İçin En İyi Launcher Uygulamaları

Daha Fazla Alana mı İhtiyacınız Var? (SD Kart + Bulut)

Android telefonunuzun depolama alanının artık yeterli gelmemesi yeni bir telefon almak için geçerli bir sebep değil. iPhone kullanıcısı olsaydınız depolama kapasitesi zamanla sorun olmaya başlayabilirdi ancak Android telefon kullanıcısı olarak depolama alanını kolaylıkla artırabilirsiniz. Özellikle fotoğraf ve videolar gibi cihazda fazla yer tutan verileri cihazla birlikte aldığınız veya hali hazırda olan bir hafıza kartına aktararak yer sorununu giderebilirsiniz. Hatta hafıza kartınız kaliteli ise ve de destekleyen bir telefon kullanıyorsanız, SD kartı dahili depolamayla birleştirerek dosya taşıma derdinden kurtulabilirsiniz. Telefonunuz hafıza kartını desteklemiyorsa veya hafıza kartınız yok yenisine de para harcamak istiyorsanız buluta yedeklemeyi tercih edebilirsiniz. Google Fotoğraflar’ı tavsiye ederim. Dropbox gibi başka bulut depolama servislerini de kullanabilirsiniz.

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Telefonunuz Yavaşladı mı? (Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın)

Güçlü donanıma sahip bir Android telefona da sahip olsanız zamanla, kullandıkça bir performans kaybı olacaktır. Telefonunuzu ilk günkü haline çevirmek için yapmanız gereken şey çok basit: Fabrika Ayarlarına Sıfırlamak. Telefonun varsa cihaz bakımı uygulamasını kullanarak veya uygulama mağazasından indireceğiniz hızlandırma odaklı uygulamalarla eski performansı yakalayamayabilirsiniz. En net çözüm cihazı komple sıfırlamak. Bu işlem telefonunuzdaki verileri tamamen sileceğinden öncelikle verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

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Kamerayı Yenileyin: (Lensler)

Kamera, hiç şüphesiz ki telefonun can alıcı parçalarından biri. Elbette mevcut telefonunuzun kamerasının sensör boyutu ve diyaframına ilişkin yapabileceğiniz bir şey yok ancak kameradan maksimum performansı almak adına yazılım desteği alabilir ve lensi yenileyebilirsiniz. Google’ın kendi telefonlarına özel hazırladığı HDR+ özellikli kamera uygulaması Google Camera’yı APK ile telefonunuza yükleyebilirsiniz. Google Kamera’nın özel sürümünü XDA geliştiriciler sitesinden kolayca indirebilirsiniz. Yazılımı yüklediniz sıra geldi lensleri yenilemeye. Kameranın çekebileceği odak uzaklığını değiştiren lensleri (geniş, telefoto, balık gözü, makro lensler gibi) telefonunuza takarak daha kaliteli çekimler yapabilirsiniz.

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Batarya Değişim Programını Değerlendirin

Gelelim bataryaya. Android telefon üreticileri aksine iddia etse de pil performansı bir yazılım güncellemesiyle alt üst olabiliyor. Batarya kapasitesi çok iyi olan bir telefonda dahi yoğun kullanımda 1 günü çıkarmanız zor olabiliyor. Tabii ki esas sorun şarj döngüsü. Telefonu şarj ettikçe bataryanın kapasitesi düşüyor. Bataryaların çoğunluğu 500 şarj döngüsü garanti ediyor. Seneler geçtiğinde telefonu satın aldığınız ilk günkü kullanım sürenizle şimdiki arasında uçurum olduğunu görüyorsunuz. Bu noktada telefonunuzu servise gönderip bataryayı yeniletebilirsiniz.

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Özetle, yeni bir telefon satın almak yerine mevcut telefonunuza yeni yazılım yükleyerek, aksesuarlar satın alarak, güzelce temizleyerek milyarlarca lirayı cebinizde tutabilirsiniz. Telefonunuzun tasarım anlamında geride kaldığını düşünüp değiştirme kararı aldıysanız size tavsiyem; son modele bakmak yerine bir önceki modellere yönelmeniz ve ithalatçı garantili yerine resmi garantili olmasına dikkat etmeniz.