Yeni Başlayanlar için En İyi 7 Yemek Yapma Rehberi

Mutfakla yeni yeni tanışan insanlar, yemekler hakkında çok fikir sahibi değildir. Bu yüzden uzmanlar tarafından hazırlanan rehberlere ihtiyaç duyarlar. Yemek yapmak ile ilgili internette tonlarca rehber var ve bu rehberlerin çoğu, mutfağa yeni adım atanlar için pek uygun değildir zira bazı rehberler, aşçılık hayallerini yıkabilir, kişinin bir daha mutfağa adım atmamasına dahi neden olabilir.

Bu yazıda, yeni başlayanlar için en iyi 7 yemek yapma rehberini öğreneceksiniz. Başlangıcı aşalı çok olanların, yemek yapmaya dair temelleri çok uzun zaman önce atanların da bu rehberlere bir göz atmasında hiçbir sakınca yoktur.

Epicurious yemek tarifleri için kullanılan en popüler internet sitelerinden biridir. Daima taze tutulan hızlı ve kolay yemek tariflerine ulaşabileceğiniz bir bölüme de sahiptir.

Yapmak istediğiniz yemekleri bulmak için hızlı aramayı kullanarak, yemeğin ismini yazıp arama yapabilir ya da yemeğin popüler olduğu ülke, mevsimi ve öğünü, diyet için uygun olup olmadığı gibi filtrelerle yemeği daha kapsamlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Bir hesap oluşturursanız notlar alabilir, gözden geçirdiğiniz tarifleri listenize ekleyebilir ve daha birçok özellikten faydalanabilirsiniz.

Allrecipes’in yeni başlayanlara sunduğu nasıl yapılır makaleleri ile hızlı ve kolay tariflere ulaşabilir, iyi yemek yapmaya yönelik emin adımlar atabilirsiniz. Bir hesap açarsanız en sevdiğiniz tarifleri kaydedebilir ve oylayabilirsiniz. Allrecipes kullanarak buzdolabınızdaki malzemelerle güzel bir yemek yapabilirsiniz.

Yeni başlayanlar mutlaka Allrecipes’in kolay tariflerini denemelidir. Öğreniminizi hızlandırmak için aylık 7.50$ gibi bir ücret ile Allrecipes Cooking School için bir abonelik alabilirsiniz.

Serious Eats’ın en iyi özelliği direkt olarak tarif vermemesidir. Yemek tarifleri ancak sitenin arkasındaki ekip tarafından denendiğinde kullanıcılara veriliyor.

Bir an önce mutfak becerileri hakkında fikir edinmeniz için öncelikle “Teknikler” bölümüne göz atmalısınız.

Serious Eats’in yeni başlayanlara verdiği küçük ipuçlarından biri: “Fasulyeleri tuza batırmak, daha iyi pişmelerini sağlar.”

Yoğun bir günün sonunda yemek malzemeleri için bir de alışveriş yapmak istemeyebilirsiniz. MyFridgeFood, buzdolabınızdaki malzemelere göre (bir elma, bir peynir veya bir un kadar basit malzemeler olabilir) karşınıza en iyi yemeği çıkaracaktır. MyFridgeFood, minimum imkanlarla en iyi tarifleri bulmanızı sağlar.

Budget Bytes, malzemeler için çok fazla para harcamadan, yediğinizden daha çok tat almanız için size en iyi seçenekleri sıralar. 1000’den fazla lezzetli ve uygun fiyatlı tarifler için Budget Bytes’ı hemen deneyebilirsiniz.

YouTube muhtemelen acemi aşçıların ilk bakacakları yerlerden biridir. YouTube’daki tariflerin çokluğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu tariflerin içinden en kaliteli olanı bulmak sizin için biraz zor olabilir.

Hangilerinin kaliteli olduğuna karar vermekle zaman kaybetmek yerine sizin için seçtiğimiz, acemi aşçılara en uygun kanallara bir göz atabilirsiniz.

YouTube’da iyi yemek tarifleri nadir görülüyor. Salted TV, yüksek kalitedeki içerikleri ile eksiksiz bir aşçılık okuludur.

Kanaldaki videolar, yemek yapmaya yeni başlayanlar içindir ve tamamen ücretsizdir ancak daha ileri seviyeye ulaşmak isteyenler, 9.99$ gibi bir ücrete abonelik satın alabilirler. Bu abonelikle yardım hattını kullanarak şeflere soru sorabilir, becerinizi geliştirmeye yönelik içeriklere ulaşabilirsiniz.