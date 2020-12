Yeni Koronavirüs Mutasyonu Hakkında Bilinen Her Şey!

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana hayatımızın merkezine oturan ve ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs, yaşam şeklimizi derinden etkiledi. Aşı çalışmalarında elde edilen başarılar herkese umut sağlamış olsa da, bilim dünyası yeni bir gelişme ile sallandı: Yeni koronavirüs mutasyonu.

SARS-CoV-2'nin mutasyona uğramış hali olan bu yeni varyasyon SARS-CoV-2 VUI 202012/01 olarak adlandırılıyor. VUI; Variant Under Investigation yani İncelenmekte Olan Varyant anlamına geliyor. Ardından gelen sayılar ise, bu varyantın tanımlanma tarihini temsil ediyor.

Özellikle Birleşik Krallık'taki yoğunluğu ile dikkatleri çeken bu varyantın, önümüzdeki sene boyunca yeni bir dalgalanma yaratma ihtimalinden endişe ediliyor. Peki ama sosyal medyada duymuş olduğunuz onlarca bilgi kirliliğini bir kenara bırakırsak, yeni koronavirüs mutasyonu gerçekten nelere yol açabilir?

SARS-CoV-2 VUI 202012/01, hemen yukarıda da aktarmış olduğumuz gibi, kısa süre önce tanımlandı ve bu nedenle üzerinde yapılan tüm çalışmalar, henüz ön tanı niteliği taşıyor. Yani bulunduğumuz noktada halen bazı belirsizliklerin olduğunu ve cevaplanması gereken çok sorunun bulunduğunu söyleyebiliriz.

Peki ama yeni koronavirüs mutasyonu neden bu kadar endişeye yol açıyor?

Bu bulmacanın denklemlerini bir araya getirdiğimizde, daha kolay yayılabilen bir virüse ulaşmış oluyoruz. Bu sonuç pek çok laboratuvar çalışması ile destekleniyor olsa da, halen mutlak bir kesinliğe sahip değil. Bahsettiğimiz gibi, varyant henüz çok yeni ve araştırmalar yalnızca ön tanı niteliği taşıyor.

Söz konusu varyantın ilk defa Eylül 2020 tarihinde görüldüğü düşünülüyor. Kasım ayına geldiğimizde Londra'da yer alan tüm yeni vakaların dörtte birini, bu yeni varyant oluşturuyordu. Bu sayı, aralık ayı itibarıyla tüm yeni vakaların üçte ikisine ulaştı. Hemen aşağıda, bununla ilgili bir grafik görebilirsiniz.

MK LHL testing data showing increasing prevalence of H69/V70 variant in positive test data - which is detected incidentally by the commonly used 3-gene PCR test. pic.twitter.com/1U0pVR9Bhs