Yenilenen Tasarım Kampanyası Başlıyor! 2 Telefon, 30 Avast Premium, 2 Akıllı Bileklik

2004 yılından bu yana Türkiye'de faal olan ve bugüne kadar milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Tamindir, kısa süre önce tasarımını yeniledi. Artık daha hızlı ve sadece bir tasarımla hizmet vermeye başlatan Tamindir.com, takipçilerine ödüller dağıtacak. Üç farklı çekilişle birlikte 2 Telefon, 30 Avast Premium, 2 Akıllı Bileklik sitemizin takipçilerine gönderilecek.

Tamindir,2004 yılında bir uygulama indirme sitesi olarak yayın hayatına başlamıştı. Sonrasında kendini geliştirip yenileyen internet sitesi, artık tam bir portal gibi hareket ediyor ve kullanıcılarına içerikler de sunuyor. Site içerisinde günlük haberler, ayrıntılı blog yazıları, incelemeler ve videolar bulunuyor. YouTube kanalı üzerinden ise sizlere en yeni teknolojik ürünlerin ve yazılımların detaylarını sunuyor.

2004 yılından bugüne birden fazla farklı tasarımla kullanıcılarıyla buluşan Tamindir.com, Haziran 2021 itibarıyla tekrar değişti. İnternet sitesinin haber, inceleme ve video bölümleri tamamen değişti. Ayrıca videoları rahatça izleyebileceğiniz eklentiler yapıldı. Uygulama indirme sayfaları ise daha modern bir görünüme kavuşturuldu. Bütün sitenin daha hızlı yüklenmesi için çalışmalar yapıldı.

Yenilenen Tasarım Kampanyası

Tamindir.com yenilenen tasarımıyla birlikte takipçilerine ödüller dağıtacak. Bu kapsamda üç farklı çekiliş düzenlenecek. İlki bu sayfa üzerinden ve hemen aşağıda yer alan Gleam.io ismi verilen küçük araç üzerinden olacak. Diğerleri ise Tamindir Instagram hesabı üzerinden gerçekleşecek. Hemen yukarıda yer alan videoda, tam detayları bulabilirsiniz.

Bu çekilişe katılmak için aşağıda gördüğünüz Gleam.io eklentisi üzerinden bazı görevler gerçekleştirmeniz gerekiyor. İsterseniz sadece bir görevi yaparak, çekilişe katılabilirsiniz. İsterseniz tüm görevleri yaparak, ödül kazanma şansınızı katlayabilirsiniz.

Tüm hakları kazanmak için yapmanız gerekenler ise oldukça basit: Avast Secure Browser indirme sayfasına gitmek. Avast Antivirüs sayfasını ziyaret etmek. Tamindir Instagram sayfasını beğenmek. Tamindir Facebook sayfasını beğenmek ve Onur'un Instagram sayfasını takip etmek.

Dikkat: Mail adresinizi doğru girmeyi unutmayın. Kazananlara mail adresleri üzerinden ulaşacağız. (Kaydedilen mail adresleri ise çekilişten bir ay sonra sistem tarafından otomatik silinecektir.)

Tamindir Yenilendi!

Çekiliş Sonuçları

Katıldığınız çekiliş sonuçlarını 4 Temmuz tarihinde Instagram sayfamız üzerinden paylaşacağız. Gleam.io kazananları otomatik olarak belirliyor. Elle herhangi bir seçme yapılmıyor. Bu sebeple 4 Temmuz tarihinde Gleam.io'dan kazananları belirle tuşuna basacağız ve sistem rastgele kazananları belirleyecek. Sonrasında ise mail ile kazananlara ulaşarak, ödüllerini göndereceğiz.

Eğer gönderdiğimiz mail'lere 3 gün içerisinde geri dönüş olmazsa, yedek talihlilere mail'ler göndereceğiz.