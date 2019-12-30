Yerli Otomobili 'Fullemek' Kaç TL Tutacak?

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yerli otomobil ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yapılan yeni açıklamalar ile birlikte yerli otomobilin bataryasını doldurmanın maliyeti ortaya çıktı.

Yerli Otomobilin Bataryası Ne Kadara Dolacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve pek çok önemli ismin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte tanıtılan yerli otomobil pek çok kişi tarafından oldukça beğenildi. Etkinlik sırasında yapılan açıklamalarda iki farklı batarya seçeneğinin olacağı işaret ediliyordu. Bu bataryalardan birisi 300 km menzil sunarken bir diğeri ise 500 km menzil sunacak.

Üstelik hızlı şarj teknolojisi ile birlikte yarım saat gibi kısa bir süre içerisinde bataryanın tam dolu hale getirilebileceği de açıklanmıştı. Buna ek olarak şu an için şarj istasyonu sayısı kısıtlı olsa da modelin piyasaya çıkışına kadar geçecek sürede gerekli çalışmaların yapılması planlanıyor.

Sektörün güncel durumuna baktığımızda hem menzil hem de şarj süresi anlamında iddialı bir modelle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki yerli otomobilin bataryasını sıfırdan tama doldurmak ne kadara mal olacak?

TRT Haber'in haberine göre aracın bataryasının dolum maliyeti yaklaşık 60 TL olacak. 500 km menzili göz önüne alırsak benzinli bir araca göre yüzde 83 oranında daha ucuz olacağını söyleyebiliriz. Bu da ceplerin rahat bir nefes alacağını gösteriyor. Yalnızca bu değil. Ayrıca sıfır emisyon salınımı ile birlikte çevreye de çok daha az zarar vermiş olacağız.