Bir Doğa Olayı: Yeşil Parlama Nedir? Nasıl Oluşur?

Bir doğa olayı olan yeşil parlama, güneş tam ufuktayken oluşmaktadır. Güneş, ufuk üzerinden geçerken yeşil renkli bir parıltı ortaya çıkar. Yeşil parlama olarak adlandırılan doğa olayının gözlenmesinde atmosferik koşullar önemli rol oynuyor.

Güneş doğarken ve batarken gözlemlenebilen bu doğa olayı, güneşteki son şeridin ufuk çizgisi üzerinden uzaklaşıyormuş gibi görünüyor. Yeşil parlama olayı, temiz havada çok rahat gözlemlenebiliyor. Ayrıca engelsiz ufuk görüşlerinde de görüntülenebildiğini söyleyebiliriz. Yüksek bina, uçak, çöl, büyük su kütlelerinin olduğu yerden net bir şekilde görmeniz mümkündür.

Yeşil Parlama Nedir?

Ufuk çizgisi tam görünürse ve gökyüzü açıksa; güneşin batışı ve doğuşu esnasında güneş ışınları parlak yeşil renge bürünür. Bu durumdan kaynaklı olarak yeşil parlama şeklinde isimlendirilir. Güneş en tepedeyken ışınları sarı renkte görünür. Güneş ışınlarının sarı renkte görünmesinin nedeniyse; atmosferdeki ışınların dağılması esnasında mavi tonlarında filtreleme olmasından kaynaklanır.

Güneşin doğuşu ve batışı sırasında güneş ışınları eğik şekilde görünmeye başlar. Güneş ışınlarının eğik açıyla gelmesi, atmosfer ışıklarının da yeşil renge bürünmesini sağlar.

Yeşil parlama olayı sık görülen bir olay değildir. Yukarıda belirttiğimiz gibi yeşil parlama olayı temiz hava, ufuk çizgisinin net görünmesi gibi durumlarda ortaya çıkar. Kısa süreli bir olay olan yeşil parlama daha çok Şili’deki Cerro Paranal’da görülüyor. Çünkü Cerro Paranal’da bu doğa olayını gözlemlemek için şartların çok uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Yeşil Parlama Nasıl Oluşur?

Güneş ışınlarının kırılması sonucu yeşil parlama oluşmaya başlar. Özellikle bahsettiğimiz doğa olayında güneşin şekli çok dikkat çekicidir. Batarken güneşin küre şekli bozularak basık, değişik hale gelir. Güneşin şeklinin bozulmasındaki ana neden atmosferin kendisi olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat yeşil parlama olayının meydana gelmesi tek nedenden kaynaklanmaz. Gözlemlemiş olduğunuz yüzey sıcaklığı üzerinde yer alan hava katmanın çok sıcak olduğunda yeşil parlama meydana gelir. Deniz seviyesine çok yakın yerlerde sık rastlanılmaktadır.

Yeşil parlama olayı, asfalt yollarda da görüntülenebilir. Asfalt siyah renkteyse güneş ışınları da hemen soğuyup, ısınır. Yaz aylarında havanın çok sıcak olduğu dönemlerde yoldayken tam asfalt ıslak ya da parlak gibi görünebilir. Bu durumun kaynağı; asfalt üzerinde yer alan havanın çok sıcak, yoğunluk seviyesininse düşüklüğünden kaynaklanır.

Optik olay şeklinde adlandırabileceğimiz olayda yoğunluk düşük olduğundan oradaki güneş ışınları da değişik açılardan kırılmaya başlar. Sonuç olarak asfaltta sanki araç yansıma yapmış gibi durur.

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