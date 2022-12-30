Yılbaşı Hediye Önerisi: En İyi Ev Aletleri

Yılbaşında eş, anne, sevgili, arkadaş vb. kişilere alınabilecek en iyi hediyelerden biri ev aletleridir. Sevdiğiniz kişilerin mutfakta işini kolaylaştırmak adına tasarlanan blender setinden tutun da hassas mutfak terazisine kadar pek çok aleti sizler için ele aldık. Önereceğimiz ev aletleri sayesinde onların mutfakta geçireceği süreyi azaltmış ve onları mutlu etmiş olacaksınız.

Yılbaşında Hediye Alınabilecek 10 Ev Aleti

iRobot Roomba i7+ Akıllı Robot Süpürge

Altus Alsm- 736 M Blender Seti

Tefal Yoğurt Yapma Makinesi Yoğurtçu

Fakir Rubra Ekmek Kızartma Makinesi

Lily Granit Kaplama Waffle Tavası

iThink Otomatik Şarjlı Damacana Su Pompası

Bosch Kahve Öğütücü

Ariete Pare Express Ekmek Makinesi

Gazzella BRB3000 Cam Kapaklı Izgara Barbekü

Tefal KI730D30 2400 W 1.7 lt. Işıklı Cam Kettle

1. iRobot Roomba i7+ Akıllı Robot Süpürge

Sevdiklerinize yılbaşında iRobot Roomba i7+ Akıllı robot süpürge alarak onlara temizlik yapma konusunda büyük yardımda bulunmuş olacaksınız. iRobot Roomba i7+ akıllı robot süpürge, evlerin baştan aşağı temizlenmesini sağlıyor.

Toz haznesini otomatik boşaltması cihazın en önemli özelliği diyebiliriz. Yaşam alanlarında rahat gezinip problemsiz şekilde temizlik yapan bu süpürge, iAdapt 3.0 navigasyon teknolojisiyle geliştirilmiş. Üç aşamalı temizlik sistemi sayesinde tüm kir ve tozu yok ediyor.

2. Altus Alsm- 736 M Blender Seti

Altus Alsm-736 M Blender Seti mutfaklarda yemek yapma işini pratiğe dönüştüren önemli cihazların başında geliyor. Bu setler; doğrayıcı, karıştırıcı ve sos yapmak için kullanılabiliyor. Özellikle soğan doğrama derdinden kurtarıyor.

3. Tefal Yoğurt Yapma Makinesi Yoğurtçu

Yoğurt yapmak sanıldığından çok zordur. Bu işlem, makineyle daha kolay ve kısa sürede yapılabilir. Tefal Yoğurt Yapma Makinesi Yoğurtçu; yoğurdu tam kıvamında tutturuyor. Lezzetli ev yoğurdu yapma imkanı veren bu cihazı siz de sevdiklerinize hediye alabilirsiniz.

4. Fakir Rubra Ekmek Kızartma Makinesi

Fakir Rubra Ekmek Kızartma Makinesi sayesinde ekmekler yakma gibi olumsuz durumlar söz konusu olmadan hızlıca kızartılabiliyor. Bu makinede kızartılan ekmekler gevrek hale gelerek kahvaltılara vazgeçilmez bir lezzet kazandırıyor.

5. Lily Waffle Tavası

Pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi olan waffle, özel tasarlanan tavayla şekli bozulmadan sofralarda yerini alıyor. Sevdiklerinize bu yılbaşında farklı fakat ev aleti türünde hediye almayı düşünüyorsanız size Lily Waffle Tavası önerebiliriz.

6. iThink Otomatik Şarjlı Damacana Su Pompası

Su içmek, şarjı otomatik damacana pompası sayesinde daha kolay hale geliyor. iThink otomatik şarjlı damacana su pompası kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. Kapların yavaş doldurulması veya su akıtmama gibi durumlar otomatik damacanada asla görülmüyor.

7. Bosch Kahve Öğütücü

Kahvesini kendisi hazırlayanlar için Bosh kahve öğütücü makineyi önerebiliriz. Mutfağın en önemli yardımcılarından olan Bosch kahve öğütücüyü hediye olarak seçebilirsiniz. Makineyi kullanan kişi; mis kokan, lezzetli ve taze kahveler yapmaya başlayacak.

8. Ariete Pare Express Ekmek Makinesi

Ariete Pare Express ekmek makinesi; evde de lezzetli, çıtır çıtır ekmek yapma imkanı sunuyor. Makine sayesinde hem doğru kıvamı tutturup hem de pişirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 12 farklı pişirme programıyla kullanıcılarından tam not alan Ariete Pare Express ekmek makinesini sizde sevdiklerinize yılbaşında hediye edebilirsiniz.

9. GAZZELLA Cam Kapaklı Izgara Barbekü

Balık, et, tavuk pişirmek Gazzella Cam Kapaklı Izgara Barbekü sayesinde daha kolay hale geldi. Izgara barbekü sayesinde evde koku, yağın sıçraması gibi durumlara maruz kalmadan sevilen et çeşitleri kolayca pişirilebiliyor. Kızartma tadında fakat yiyeceklerin yağ yutması önleyen sağlıklı ızgaralar yapılıyor.

10. Tefal 1.7 It. Işıklı Cam Kettle

Yılbaşı hediye önerisi: En iyi ev aletleri listemizin son sırasına Tefal 1.7 It. Işıklı Cam Kettle cihazını ekleyebiliriz. Su ısıtıcı olarak kullanılan bu cihaz sayesinde hem elektrikten hem de zamandan tasarruf ediliyor. Kullanışlılığından dolayı bir evin mutfağında mutlaka olması gereken cihazların başında geliyor.

Ev aletlerinin haricinde daha teknolojik bir hediye önerisi isterseniz Yılbaşı Hediye Önerisi: Bütçe Dostu Bilgisayar Modelleri yazımıza bakabilirsiniz.