YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak ve Bitecek? (2024)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandıktan hemen sonra YKS tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek sorularının yanıtı merak edilmeye başlandı. Bu rehberde üniversite tercihleri ile ilgili merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde yapıldı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşti.

16 Temmuz 2024 tarihinde YKS sonuçları açıklandı. Bununla beraber sınava giren kişilerin ne kadar puan aldığı ve hangi sıralamada konumlandığı belli oldu. Peki, üniversite tercihleri ne zaman?

YKS Tercihleri Ne Zaman? (2024)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercihlerinin 25 Temmuz tarihinde başlayacağını ve 2 Ağustos tarihinde sona ereceğini duyurdu. Belirtilen tarih aralığında üniversite tercihleri çok pratik şekilde yapılabilecek.

Üniversite Tercih Kılavuzuna Nasıl Bakılır?

Üniversite tercih kılavuzuna bakmak için öncelikle ÖSYM'nin resmî web sitesini ziyaret edin. Duyurular bölümündeki "2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması (16.07.2024)" yazısına tıklayın.

Açılan sayfa üzerinden "2024 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU" yazısına tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde DPF dosyası görüntülenecektir.

YKS Tercihi Nasıl Yapılır?

Tercih süreci başladığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ni (AİS) ziyaret edin. T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapın. YKS tercihleri bölümünden istediğiniz üniversite ve bölümleri seçin. Tercih sürecini tamamladıktan sonra işlemi onaylamayı unutmayın.

Üniversite tercihini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla ister web sitesini ister uygulamayı tercih edebilirsiniz. Tercih süresi içerisinde AİS üzerinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Üniversite Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Üniversite tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor ancak ağustos ayı içerisinde sonuçların duyurulması bekleniyor. Konuya dair resmî bir açıklama yapıldığında buradan bilgi vereceğiz.

2024 yılında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdiniz mi? Hangi üniversite bölümlerini tercih etmeyi düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.