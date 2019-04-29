Yorumlarına Güvenebileceğiniz En İyi 5 Oyun İnceleme Kanalı

Günümüzde video oyunlarına olan düşkünlük sayesinde, bir oyunu satın almadan önce oyun hakkında yeteri kadar fikir sahibi olabiliyoruz ve bu da oyunu aldıktan sonra pişman olmamızı büyük oranda engelliyor. Bir oyunun satın alınmaya değer olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, birçok oyuncunun oyunu almadan evvel yaptığı gibi, çeşitli oyun incelemelerine göz atmaktır.

YouTube, video oyunu incelemeleri için mükemmel bir yerdir. Ülkemizde de en çok rağbet gören alandır. Oyun inceleme videoları genellikle tarafsız, hiçbir kar amacı gütmeden yapılır. Bu yüzden, oyunu satın almanız için fazladan puan veren oyun sayfalarını es geçmeye ne dersiniz? Bu yazıda, yorumlarına güvenebileceğiniz en iyi 5 YouTube kanalı öğreneceksiniz.

Jose “Angry Joe” Vargas’ın, YouTube’un en iyi oyun eleştirmenlerinden biri olarak kendine isim yaptığını üç milyondan fazla abonesiyle anlamak hiç de zor değil. Joe, yeni oyunları tarafsız bir şekilde inceliyor ve takipçilerine oyunun gerçekten oynanmaya değer olup olmadığını söylüyor.

Videolarının süreleri 30-45 arasında, takipçilerini fazla sıkmayacak derecededir. Joe, hayal kırıklığı yaşatan oyunları söylemekten de hiç çekinmiyor.

Gameranx’ın videolarının süresi, Joe’nun videolarının süresinden çok daha kısadır. Eğer Joe’nun videolarını uzun buluyorsanız, bir de Gameranx’ı deneyebilirsiniz. Gameranx’ın “satın almadan önce” değerlendirmeleri çok daha kısa ve nettir. Videolarının çoğu 5-10 dakika uzunluğundadır. Videolarında oyunlardan da bol miktarda görüntüler bulunur, oyunların sizin için olup olmadığına böylelikle karar verebilirsiniz.

Gameranx tarafından yapılan incelemelerde, satın almak ya da almamak için bir puan yahut öneri yoktur. Bu nedenle oyunun artılarını ve eksilerini kendiniz seçebilir, oyunu alıp almamaya kendininiz karar verebilirsiniz.

AGG (Angry Centaur Gaming) oldukça onurlu bir oyun inceleme kanalıdır. Kanalın sahibi, bazı oyun siteleri tarafından yayımlanan kısa yorumlardan hoşlanmıyor; bu nedenle videolarının sürelerini genellikle 20 dakika civarında tutuyor. Oyun mağazaları tarafından verilen kodları da Patreon’daki destekçilere dağıtmayı tercih eder.

“Satın al” ve “asla dokunma” gibi derecelendirme sistemi kullanıyor. Grafik, müzik ve genel eğlence faktörleri gibi temel yönlerden de bahsetmeyi es geçmiyor.

Skill Up, yeni oyunları derinlemesine ele alan bir başka kanaldır. Videolarında arkadaşıyla konuşuyor gibi sıcak bir üslup kullanıyor, her şeyi kategorilere ayırmaktan uzak duruyor.

Skill Up kanalının videolarının uzunluğu da değişiklik göstermektedir. Bazı videoları 10 dakika, bazı videoları 15, bazı videoları 20, bazı videoları 50 dakikadır.

Worth A Buy kanalının bu listedeki diğer kanallardan öne çıkacak kadar mühim bir özelliği yok ama yine de sağlam bir oyun inceleme kanalı olduğunu söyleyebiliriz. Her video 10-15 dakika civarındadır ve sadece oyun hakkındaki düşüncelerini aktarmaya odaklanır.

İncelemelerde belirli noktaların vurgulanmasını seviyorsanız, burası sizin aradığınız yer olabilir. Seslerin, eğlencenin ve diğer temel yönlere puan verir ve oyundaki en büyük sorunların bir listesini yapar. Devamında, “Oyun satın almaya değer mi?” sorunuza yanıt bulabilirsiniz.