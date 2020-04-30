YouTube İzlenme Süresi İyileştirme Nasıl Yapılır?

YouTube dijital pazarlamacılara sunulan en güçlü araçlardan bir tanesidir ancak çok fazla içerik yükleme, videoları belirli bir düzene göre yayımlamama, kanalın görünümünü karmakarışık bir hâlde bırakma gibi hatalar yapıldığında YouTube izlenme süresi iyileştirme için yapılabilecek hamleler çalışmayabilir. Peki, YouTube izlenme süresi çok düşük olan kanalların ne gibi stratejileri takip etmesi gereklidir?

YouTube İzlenme Süresi İyileştirme için Yapılabilecekler

Luis Fonsi'nin Daddy Yankee'nin de yer aldığı Despacito isimli şarkısının video klibi 6,7 milyardan fazla görüntülemesi ile YouTube'da en çok görüntülenen videolardan bir tanesi oldu. Bu örneğin çok iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama YouTube'da başarının sadece video görüntülemeleri ile sınırlı olmadığını bilmeniz gerekir. Video görüntülemeleri elbette ki önemlidir ancak YouTube, izlenme sürelerinin daha yüksek olduğu kanalların ve videoların arama sonuçlarında ve önerilerinde daha ön planda olma ihitmalinin fazlası ile yüksek olduğunu belirtmektedir.

Bu yazıda, YouTube izlenme süresi iyileştirme için yapmanız gerekenleri liste biçimine getirerek bir arada topladık. İşte YouTube izlenme süresi iyileştirme için yapılabilecekler!

1. Videolarınızı Bölümlere Ayırma

Videoları bölümlere ayırmak, dünya çapında en popüler video barındırma platformlarından biri olan YouTube'da oldukça az kullanılmaktadır çünkü YouTube kanal sahiplerinin çoğu videoları bölümlere ayırmanın izleyicilerin videoları kolaylıkla izlemelerini sağlamanın harika bir yolu olduğunu bilmemektedir. İzleyicilerin beklentilerini bilen, onların işini kolaylaştıran YouTube kanal sahibi herkesin bu gibi ipuçlarının altını çizmesi gerekir.

Videoları bölümlere ayırmak için YouTube'un zaman belirtme fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Videonun belirli zamanlarını -örneğin 21:23- açıklama bölümünde bölümün ismi ile birlikte belirterek kullanıcıların videoda belirli bölüme kolaylıkla atlamasına yardımcı olabilirsiniz.

2. Videoları Oynatma Listelerine Göre Sıralama

Oynatma listeleri, izleyicilerin videolarınızın ne hakkında olduğunu anlamanıza yardımcı olur. YouTube kanalında oynatma listelerini kullanarak videoları belirli bir düzenle sunmak, izleyicilerin kanalınızda yer alan daha fazla videoyu keşfetmesine olanak tanımaktadır.

3. Video Serisi Oluşturma

YouTube'da bir video serisi oluşturmak için oynatma listesi oluşturmanız gerekir. Bu, kişilerin video serinizin diğer bölümlerini bulmasını daha da kolaylaştırarak izlenme sürenizin artmasına yardımcı olur.

Video içeriklerinizi ilgi çekici tutabiliyorsanız insanlar videonuzu izlemek için çok daha fazla zaman sarf eder ve böylece video serinizin bir sonraki bölümünü izlemek için hazır olarak beklerler.