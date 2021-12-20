YouTube Yerine Vimeo Kullanmak İçin 5 Neden

Video barındırma platformları söz konusu olunca akıllarda YouTube ve Vimeo olmak üzere iki platform beliriyor. YouTube’un popülarite bakımından video barındırma platformları arasında birinci sırada yer alıyor, videosunu çevrim içi olarak paylaşmak isteyenlerin YouTube’u seçmesi de genellikle bununla ilgili oluyor.

YouTube her ne kadar harika bir video barındırma platformu olsa da hedeflerinize ulaşmak için şu anda çok kalabalık platformlardan biri olan YouTube yerine başka bir video barındırma hizmetini tercih etmek daha mantıklıdır.

İkisi arasında karar verme konusunda zorlanıyorsanız Vimeo’nun YouTube’a nispeten neden daha iyi bir seçim olduğunu anlattığımız bu yazımızı okuyarak daha kolay bir şekilde seçim yapabilirsiniz. İşte YouTube yerine Vimeo kullanmak için 5 neden!

Vimeo Kullanmak için 5 Sebep

Özellikle profesyonellerin tercih ettiği platformlardan olan Vimeo, kendi içerisinde YouTube'a göre bir takım farklılıklar içeriyor.

1. Profesyonellerin Olduğu Bir Topluluğu Var

Vimeo’nun kitlesi YouTube’un kitlesinden biraz daha farklıdır. Vimeo aylık 70 milyon benzersiz ziyaretçi alsa da samimi ve etkileşimde bulunan bir topluluğu vardır. Takdir edilesi bir işi yönetenlerin Vimeo’da takdir edilmemesi mümkün değildir.

Ayrıca Vimeo’nun kullanıcı yorumları, YouTube’un kullanıcı yorumlarına nazaran daha yapıcı eleştiriler içerir.

2. Vimeo, YouTube’a Nispetle Daha Küçük Bir Hizmet

YouTube’da şu anda sayısız video yer alıyor ve her dakika çok sayıda video yüklenmeye devam ediyor. YouTube, bu bakımdan video yükleyecek kullanıcılar için bir dezavantajdır çünkü her geçen dakikada sayısız videonun yüklendiği bir platformda keşfedilme ihtimaliniz oldukça düşüktür.

Vimeo, küçük bir topluluk sahibi olduğu için bu konuda da YouTube’dan üstün olmaktadır. Vimeo’da yüklenilen videoları bulmak için zorlanmanız pek olası değildir.

3. Vimeo’nun Sade Bir Arayüzü Var

Vimeo ayrıyeten YouTube’dan daha sade bir arayüz sunmaktadır. Vimeo, videolara daha büyük bir alan veriyor yani ana odağının videolar olması için bütün imkânlarını kullanıyor.

4. Rahatsız Edici Reklamlar Yok

Vimeo bu bakımdan da YouTube’dan bir hayli üstündür. Vimeo’nun videolarında YouTube’daki gibi video başlamadan önce rahatsız edici reklamlar yer almıyor. Bu, YouTube’un izleyici kitlesi için esasında büyük bir avantajdır.

5. Şifre Koruması

Vimeo, videolarınızı şifre korumasını kullanarak korumanıza imkân verir. Bu özellik, videolarını herkesle paylaşmak yerine sadece arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen kullanıcılar için oldukça iyi bir özelliktir.