Yüksek Ekran Yenileme Hızı (Hz) Gerekli mi Para Tuzağı mı?

Günümüzde bilgisayar monitörü sektörüne adım atmak gerçekten kafa karıştırıcı seçeneklerle karşılaşmanıza yol açabilir. Özellikle oyun monitörleri pek çok farklı kafa karıştırıcı teknik detaya sahiptir ve bunların en popülerlerinden birisi de hiç şüphesiz ekran yenileme hızı olarak öne çıkıyor. Peki buna gerçekten ihtiyacınız var mı?

Yüksek Ekran Yenileme Hızı Ne İşe Yarar?

Görüntüleme Frekansı ya da Ekran Yenileme Hızı olarak bilinen Hertz - ya da kısa hali ile Hz - monitörünüzün bir saniyede kaç farklı kare görüntüleyebileceğini ölçen bir ölçü birimidir. Bunu saniye başına kare yani fps ile karıştırmamanız gerekiyor çünkü temelde çok farklı şeyler.

Esasen monitörünüzün yenileme hızı gerçekte görüntüleyebileceğiniz maksimum kare hızını belirler. Yani sahip olduğunuz sistem bir oyunu 90 fps'te çalıştırabiliyorsa ancak monitörünüz 60Hz ise, oyun o monitörde 60 fps olarak çalışacaktır. Başka bir deyişle bilgisayarınız ne kadar iyi ise, o kadar iyi bir monitöre ihtiyaç duyacaksınız.

Günümüzde standart bir monitör 60Hz ekran yenileme hızı ve 1080p çözünürlük sunuyor. Bu, çoğu zaman düşük kaliteli bir sistem için yeterli bir değerdir.

Buna karşın orta menzilli ya da daha iyi bir oyuncu bilgisayarına sahipseniz 120Hz ile 144Hz harika bir seçim olabilir. Daha yüksek yenileme hızları geri dönüşlerin azalmasına yol açtığı için 240Hz ve 300Hz yaygın hale gelmesine karşın en iyi seçim olmayacaklardır.

Ortalama bir oyuncu iseniz 60Hz ile 144Hz arasındaki fark, 144Hz ile 240Hz arasındaki farka kıyasla çok daha belirgindir.

Gizli Kahraman: Gecikme Süresi ve Çözünürlük

Bir monitördeki diğer önemli detay olan yanıt hızı ya da diğer adı ile gecikme süresi, çoğu zaman yenileme hızından bir miktar da olsa etkilenir. Örneğin 144Hz'lik bir monitörün gecikme süresi en fazla 6,95 ms olmalıdır çünkü bu, 144 kareyi tek bir saniyeye sığdırabilmek için gerekli olan hızdır.

Öte taraftan 144Hz ekran yenileme hızına sahip 5 ms gecikme süresine sahip bir monitörle, 120Hz ekran yenileme hızına sahip 1 ms gecikme süresine sahip iki monitör arasında kalmış olabilirsiniz. İlk monitörde daha yüksek ekran yenileme hızı olsa da ikinci monitördeki önemli ölçüde daha düşük gecikme süresi daha iddialı bir tercih olacaktır.

Nitekim çözünürlük de dikkate alınması gereken bir diğer detaydır. Monitörünüzün ve oyununuzun çözünürlüğü yükseldikçe kare hızı düşer. Örneğin 1080p'de 100 fps'te oynadığınız bir oyunu 4K'da çok daha düşük fps değerleri ile oynayacaksınızdır. Bu nedenle oyunları 4K'da oynamayı düşünüyorsanız yüksek ekran yenileme hızına sahip bir monitöre, genellikle, ihtiyacınız yoktur.