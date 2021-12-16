Zaman Dostu DuckDuckGo Klavye Kısayolları

İnternet kullanıcıların en çok endişelendiği hususlardan biri gizliliktir. Google gibi arama motorlarının kullanıcılar hakkında topladığı bilgilerin öğrenilmesinin sonrasında insanlar kayıt tutmayan arama motorlarına yönelmek istedi. DuckDuckGo klavye kısayolları gibi özelliklerle kullanıcılara envaitürlü kolaylık sunan, kullanıcının gizliliğinize önem veren bir arama motorudur.

Zaman Tasarrufu Yaptıran DuckDuckGo Klavye Kısayolları

Bu listede kullanıcılara zaman tasarrufu yaptıran klavye kısayollarını art arda sıralıyoruz. İşte zamandan tasarruf etmek için en iyi DuckDuckGo alternatifleri!

L, Enter veya O: Arama sonuçlarında imleci hangi bağlantının üstüne getirip L, Enter veya O basarsanız o bağlantı açılır.

Arama sonuçlarında imleci hangi bağlantının üstüne getirip L, Enter veya O basarsanız o bağlantı açılır. D: Arama sonuçlarında yer alan bağlantıların arasından hangisinin üzerine imleci getirip D basarsanız o internet sitesinde yer alan içerikler listelenir.

Arama sonuçlarında yer alan bağlantıların arasından hangisinin üzerine imleci getirip D basarsanız o internet sitesinde yer alan içerikler listelenir. Sağ ve Sol Yön Tuşları: Tümü, Görseller, Videolar, Haberler ve Haritalar gibi sekmelerin arasında gezinir.

Tümü, Görseller, Videolar, Haberler ve Haritalar gibi sekmelerin arasında gezinir. Aşağı ve Yukarı Yön Tuşları: Arama sonuçlarının arasında gezinir.

Arama sonuçlarının arasında gezinir. Yukarı Yön Tuşu: Mevcut seçimin üstünde yer alan arama sonucunu seçer.

Mevcut seçimin üstünde yer alan arama sonucunu seçer. Aşağı Yön Tuşu: Mevcut seçimin altında yer alan arama sonucunu seçer.

Mevcut seçimin altında yer alan arama sonucunu seçer. H: Arama kutusunu seçer.

Arama kutusunu seçer. T: Sayfanın en üstüne gider.

Sayfanın en üstüne gider. M: İlk sırada yer alan arama sonucunu seçer.

DuckDuckGo Klavye Kısayolları Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

DuckDuckGo klavye kısayollarını kapatmanın mümkün olup olmadığını merak ediyorsanız, DuckDuckGo'nun kısayollarını devre dışı bırakmak mümkündür. Bu kısayolları nasıl kapatacağınızı öğrenmek istiyorsanız aşağıda yer alan adımları birer birer takip etmeniz yeterli olacaktır.