Zaman Dostu DuckDuckGo Klavye Kısayolları
Bu listede kullanıcılara zaman tasarrufu yaptıran klavye kısayollarını art arda sıralıyoruz. İşte zamandan tasarruf etmek için en iyi DuckDuckGo alternatifleri!
İnternet kullanıcıların en çok endişelendiği hususlardan biri gizliliktir. Google gibi arama motorlarının kullanıcılar hakkında topladığı bilgilerin öğrenilmesinin sonrasında insanlar kayıt tutmayan arama motorlarına yönelmek istedi. DuckDuckGo klavye kısayolları gibi özelliklerle kullanıcılara envaitürlü kolaylık sunan, kullanıcının gizliliğinize önem veren bir arama motorudur.
Zaman Tasarrufu Yaptıran DuckDuckGo Klavye Kısayolları
Bu listede kullanıcılara zaman tasarrufu yaptıran klavye kısayollarını art arda sıralıyoruz. İşte zamandan tasarruf etmek için en iyi DuckDuckGo alternatifleri!
- L, Enter veya O: Arama sonuçlarında imleci hangi bağlantının üstüne getirip L, Enter veya O basarsanız o bağlantı açılır.
- D: Arama sonuçlarında yer alan bağlantıların arasından hangisinin üzerine imleci getirip D basarsanız o internet sitesinde yer alan içerikler listelenir.
- Sağ ve Sol Yön Tuşları: Tümü, Görseller, Videolar, Haberler ve Haritalar gibi sekmelerin arasında gezinir.
- Aşağı ve Yukarı Yön Tuşları: Arama sonuçlarının arasında gezinir.
- Yukarı Yön Tuşu: Mevcut seçimin üstünde yer alan arama sonucunu seçer.
- Aşağı Yön Tuşu: Mevcut seçimin altında yer alan arama sonucunu seçer.
- H: Arama kutusunu seçer.
- T: Sayfanın en üstüne gider.
- M: İlk sırada yer alan arama sonucunu seçer.
DuckDuckGo Klavye Kısayolları Nasıl Devre Dışı Bırakılır?
DuckDuckGo klavye kısayollarını kapatmanın mümkün olup olmadığını merak ediyorsanız, DuckDuckGo'nun kısayollarını devre dışı bırakmak mümkündür. Bu kısayolları nasıl kapatacağınızı öğrenmek istiyorsanız aşağıda yer alan adımları birer birer takip etmeniz yeterli olacaktır.
- İlk olarak DuckDuckGo'nun internet sitesini açın.
- DuckDuckGo'nun internet sitesini açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan alt alta üç çizginin olduğu butonun üzerine tıklayın.
- İnternet sitesinin sağ üst köşesinde yer alan butonun üzerine tıkladıktan sonra "Diğer Ayarlar" seçeneğini bulun ve bu seçeneğin üzerine tıklayın.
- Bu seçeneğin üzerine tıkladıktan sonra önünüze Genel, Tema, Görünüm ve Gizlilik olmak üzere dört sekmenin olduğu bir dizi seçenek gelecektir. "Genel" sekmesinde yer alan ayarları kontrol ettiğinizden emin olun.
- "Genel" sekmesinin altında yer alan "Klavye Kısayolları" seçeneğini bulana kadar sayfayı aşağı kaydırın.
- "Klavye Kısayolları" seçeneğinin karşısında yer alan "Açık" seçeneğinin üzerine tıklayarak "Kapalı" olarak değiştirin. Bu işlemin neticesinde DuckDuckGo'nun kısayolları otomatik olarak devre dışı kalacaktır.
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