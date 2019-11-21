Sosyal medya paylaşımları için daha etkili bir yol mu arıyorsunuz? Belki de bu paylaşımları çevrimdışı olduğunuzda yapmanın bir yoluna ihtiyacınız vardır. Bunu yapabilmek için bir sosyal medya aracına ihtiyacınız var.

Günümüzde sosyal medya yönetim araçları sayısız çoklukta. Bu nedenden ötürü seçimleri sizler için biraz daralttık. Bu yazıda, zamandan tasarruf etmenize ve hedef kitlenize doğru zamanda ulaşmak için sosyal ağlarda tutarlı bir şekilde içerik paylaşmanıza yardımcı olacak en iyi sosyal medya yönetim araçlarını bulacaksınız. İşte, zamandan tasarruf ettirecek sosyal medya araçları!

Sendible, girişimcilerin ve sosyal medyadan sorumlu olan görevlilerin markalarını yönetmelerine ve büyütmelerine yardımcı olmak için geliştirilen hepsi bir arada bir sosyal medya yönetim aracıdır.

İçerik planlaması son derece derin bir özellik kümesinin dışında bir özelliktir. Bazı hepsi bir arada araçlar sınırlı planlama özelliğine sahiptir ama Sendible bunun tersidir.

İçerik oluştururken etiket ve emojiler kullanmak için akıllı gönderiler özelliğini kullanabilirsiniz. Bir içerik oluşturabilir ve bu içerikleri belirli bir tarihte paylaşmak üzere planlayabilirsiniz. Sendible ile sosyal medya içeriklerini tek tek ya da toplu olarak planlayabilirsiniz.

AgoraPulse mükemmel zamanlama işlevselliği içeren hepsi bir arada sosyal medya yönetim aracıdır. AgoraPulse'nin esnek yayımlama seçenekleri, içeriklerinizi önceden belirlenen bir tarihte paylaşmanıza olanak tanır. AgoraPulse ile Android ya da iOS cihazınızda da içeriklerinizi planlayabilirsiniz.

SocialBee planlamanın ötesine geçen rakip araştırması gibi özellikler içeren nispeten yeni bir sosyal medya yönetim aracıdır. SocialBee'nin odak noktası yeni özellikler eklemektir.

MeetEdgar içerikleri Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn'de paylaşmayı kolaylaştıran bir sosyal medya aracıdır. MeetEdgar, istediğiniz içerikleri istediğiniz tarihte otomatik olarak paylaşmanıza olanak tanır.

MeetEdgar paylaşım sırasının sonuna geldiğinde bile başa dönerek içerikleri tekrar paylaşır ancak Twitter'ın kuralları aynı içerikleri yeniden yeniden paylaşmanıza karşıdır. MeetEdgar ise içerikleri benzersiz bir şekilde yeniden paylaşmanız için "Variations" aracını oluşturmuştur.

SmarterQueue sosyal medya paylaşımlarınızı Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ve Pinterest'te planlama amacına uygun bir araçtır. SmarterQueue farklı içerik türlerini yönetmek için sorular, teklifler gibi kategoriler kullanır.

SmarterQueue'nun analiz özelliğini kullanarak her bir sosyal ağda nasıl performans gösterdiğinize bağlı olarak en uygun içerik paylaşım zamanını öğrenebilirsiniz.

TweetDeck sadece Twitter hesaplarını yönetmek için kullanılan bir sosyal medya yönetim aracıdır. TweetDeck, 2011 yılında Twitter tarafından satın alındı ve arayüzüne entegre edildi.

TweetDeck içerikleri hemen paylaşmanızı ya da daha sonra gönderilmek üzere içerikleri zamanlamanızı sağlar. TweetDeck, zamanlanan tweetleri o an herhangi bir onay vermenize gerek olmadan otomatik olarak paylaşır. TweetDeck ile birden fazla hesabı yönetme imkânınız da vardır.