Zamanınızı Nasıl Değerlendirdiğinizi Hesaplayan 5 Çevrimiçi Hesap Makinesi

Hesap makineleri, genellikle matematikten nefret edenler ve işlemlerle arası pek iyi olmayan kişiler için en iyi arkadaşlardandır. Hesap makineleri sadece matematikten nefret edenler, işlemler ile arası limoni olanlar tarafından kullanılmıyor; uzun işlemlerde zamandan tasarruf edebilmek amacı ile de kullanılabiliyor.

Hesap makinelerini kullanma nedenlerimizden biri de zamanımızı nasıl değerlendirdiğimizi öğrenmektir. Bu yazıda ise gündelik yaşamınızdaki faaliyetlerinizi hesaplamanıza yarayan 5 çevrimiçi hesap makinesini sizler için gözden geçireceğiz.

Zamanınızın yaklaşık %40’ı uykuya gidiyor. Bu, hayatınızın büyük bir bölümünü kapsıyor. Bu ücretsiz çevrimiçi hesap makinesi ise hayatınızın geriye kalan toplam zamanını hesaplıyor. Free Time Calculator, zamanınızın ne kadar kısıtlı olduğunu öğrenerek boş zamanlarınızı anlamlı kılacak şeylere yönelmenizi sağlayabilir.

Make Yourself Great Again isimli bu ücretsiz hesap makinesi ise zamanınızı nasıl değerlendirdiğinizin ortalama süresini bulmanıza yardımcı olur. Sosyal medya kullanım süresi, televizyon izleme süresi, gezme süresi gibi birçok aktiviteye ayırdığınız vakti boş kutucukların içine yazmanız istenmektedir.

Kristal bir kürenin içine bakarak geleceğinizi görebilme gibi bir şansınız olsaydı, bunu yapmayı istemez miydiniz? Gelecek hakkında tüyolar almak için bugün sadece bilime güvenebiliriz, fakat unutmamalıyız ki bilim dahi geleceğimizin ya da geleceğin nasıl olacağını tam anlamıyla açıklayamaz. Life Expectancy Calculator ile hedeflerinize ulaşmak için daha ne kadar yol katetmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Geceyi seven insanlar, sabah erken uyanmanın nasıl bir mücadele gerektirdiğini iyi bilir. Sabah erken uyanmanın sırrı, uyumadan önce dijital cihazlardan uzak durmak ve doğru zamanda uykuya dalmaktır. Sleep Calculator, sabah kalkmanız gereken zamana göre ne zaman uyumanız gerektiğini söyler.

Junkies ise bambaşka amaçla çalışan bir hesap makinesidir. Junkies ile TV şovlarına ayrılan zaman ücretsiz bir şekilde görüntülenebilir. Sizden istenilen, izlediğiniz TV şovunun adını, sezonunu ve bölüm sayısını yazmanızdır. Bölümlerin toplam süresine göre kaç gün, kaç saat ve kaç dakika harcadığınızı öğrenebilirsiniz.