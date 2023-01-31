En İyi Zendaya Filmleri

Oyuncu, şarkıcı, dansçı ve model olan Zendaya son dönemde epey popüler olan genç yıldızlardan biridir. Tam adı Zendaya Maree Stoermer Coleman olan genç oyuncu 1 Eylül 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Zendaya kariyerine genç yaşta başlamıştır. Future Shock Oakland adlı bir dans grubuyla kariyerine adım atan Zendaya daha ziyade dizilerde ve yarışmalarda boy göstererek ünlenmiştir. Son yıllarda filmlerde de yer almaya başlayan Zendaya kariyer basamaklarını hızla çıkmaya devam ediyor.

Biz de sizler için aşağıda en iyi Zendaya filmlerini sıraladık. Genç oyuncunun filmlerini izlemek istiyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayacak.

Zendaya’nın Rol Aldığı En İyi Filmler

The Greatest Showman (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Smallfoot (2018)

Malcolm & Marie (2021)

Dune: Part One (2021)

The Greatest Showman (2017)

Dünyanın en iyi şovmeni olmak için çabalayan Barnum’un maceralarını izlediğimiz bu filmde tarihin ilk sirkinin nasıl kurulduğuna tanıklık ediyoruz. Zendaya ve pek çok ünlü ismin yer aldığı bu görkemli film özellikle müzikallerden hoşlanan kişileri mest edecektir.

Tür : Biyografi, Dram, Müzikal

: Biyografi, Dram, Müzikal Oyuncular : Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya

: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya IMDB Puanı: 7.5

Spider-Man: Homecoming (2017)

Zendaya’yı milyonlarca kişiye tanıtan film hiç şüphesiz Spider-Man: Homecoming olmuştur. Gişede çok iyi iş çıkaran Homecoming büyük başarısının ardından devam filmlerinin de önüne açtı. Spider-Man’in hoşlandığı kızı canlandıran Zendaya bu rolü ile çok beğenildi. Zendaya pek çok kişi için şu an “MJ” rolü ile biliniyor.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Oyuncular : Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Zendaya

: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Zendaya IMDB Puanı: 7.4

Smallfoot (2018)

Zendaya sadece yüzü ve fiziğiyle değil, seslendirmesiyle de öne çıkan bir oyuncu. Türkçeye “Küçük Ayak” diye çevrilen bu filmde Meechee isimli karaktere sesiyle hayat veren Zendaya oldukça iyi bir işe imza atmış. Ailenizle izlemek için hoş bir film arıyorsanız Zendaya’nın da yer aldığı Smallfoot’u izleyebilirsiniz.

Tür : Animasyon, Macera, Komedi

: Animasyon, Macera, Komedi Oyuncular : Channing Tatum (ses), James Corden (ses), Zendaya (ses)

: Channing Tatum (ses), James Corden (ses), Zendaya (ses) IMDB Puanı: 6.6

Malcolm & Marie (2021)

Malcolm ve Marie, basit bir muhabbetin nasıl ilişki sorgulatan bir tartışmaya dönüşebileceğini anlatan bir film. Film yönetmeni olan Malcolm ve sevgilisi Marie bir filmin galasından eve dönerler. Sıradan bir sohbete dalarlar ve olaylar gelişir. Netflix’ten izleyebileceğiniz bu filmde sadece 2 oyuncu bulunmaktadır.

Tür : Dram, Romantizm

: Dram, Romantizm Oyuncular : John David Washington, Zendaya

: John David Washington, Zendaya IMDB Puanı: 6.6

Dune: Part One (2021)

Dilimize “Dune: Çöl Gezegeni” diye çevrilen bu filmin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve oturuyor. 2021 yılının en iyi filmlerinden biri olan Dune, oldukça görkemli bir yapımdı. Bu film ile beraber kariyerinin zirve noktasına ulaşan Zendaya Chani rolüyle bu eserde yer alıyor. Bilim kurgu denildiğinde akıllara gelen ilk yapım olan Dune kült bir eser olarak kabul ediliyor. Dune macerasının film uyarlaması devam edecek.

Tür : Aksiyon, Macera, Dram

: Aksiyon, Macera, Dram Oyuncular : Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya

: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya IMDB Puanı: 8.0

En iyi Zendaya filmlerini sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki film önerisi arayanların işine yarayacak bir liste olmuştur. Sizin favori Zendaya filminiz hangisi? Zendaya’yı ilerleyen yıllarda hangi rolde görmek istersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.