Zihin Haritası Servisi GitMind ile Verimliliğinizi Artırın!

Görevleri oluşturmaya başlamadan önce bir projenin temel stratejisini ve amacını anlamak her zaman önemlidir. Bu bakımdan zihin haritaları, beyin fırtınası yapmak ve yeni bağlantılar kurmak için kullanabileceğiniz en pratik ve işlevsel çözümlerden birisi olarak öne çıkıyor ve doğru kullanıldıklarında, yeni fikirler üretmenin veya ilgili fikirleri birleştirmenin süper güçlü bir yolu haline geliyor. Bu incelememizde çevrim içi zihin haritası servisi GitMind ve sunduğu işlevsel özellikleri ile karşınızdayız.

GitMind Nedir?

GitMind bilgisayarınızdan, tabletinizden ya da akıllı telefonunuzdan kullanabileceğiniz ücretsiz zihin haritası servisidir. Bilgisayarda tarayıcı ya da uygulama tabanlı olarak çalışan yazılım, tabletlerde ve akıllı telefonlarda mobil uygulama üzerinden kullanım imkanı sağlıyor.

Bir zihin haritası oluştururken boş bir şablonun ortasına ana fikri ya da temayı yazarak başlarsınız. Daha sonrasında her biri kendi ilgili fikrini ya da temasını içeren yeni düğümler çizersiniz ve bu düğümler de daha farklı dallara ayrılan daha fazla sayıda düğüme ev sahipliği yapar.

GitMind bu noktada önemli bir adım atarak kullanıcıların ister kendi şablonlarını oluşturabilmelerine, isterlerse de onlarca farklı hazır şablondan birisini seçerek düzenleyebilmelerine olanak sunuyor. Böylece yeni başlayanlar için de kolay bir kullanım sağlanıyor.

Bu doğrultuda onun üzerinde farklı kategoriden yüzün üzerinde hazır şablon sunulduğunu söylemek isterim. Bunların bazıları kendi yol haritalarını çizen gündelik kullanıcılara hitap ederken, bazıları profesyonel kullanıcıları ve kapsamlı şirket organizasyonlarını hedef alıyor.

GitMind Android ve iOS için mobil uygulama desteği de sağlıyor ve bu sayede oluşturduğunuz projeleri yanınızda taşıyabilmenize ve gerektiğinde her yerden düzenleyebilmenize olanak sunuyor. Üstelik mobil uygulamalar aracılığı ile düzenlemeleri çevrim dışıyken de yapabiliyorsunuz.

Mobil uygulama var olan projelerinizi görüntülemenin ve düzenlemenin yanı sıra, yeni zihin haritaları oluşturabilmenize de imkan sağlıyor. Tıpkı masaüstü sürümde olduğu gibi onlarca farklı hazır şablon üzerinden seçim yapabildiğiniz gibi, direkt olarak boş bir şablon oluşturarak da devam edebiliyorsunuz.

GitMind farklı kullanıcıların aynı şablon üzerinde düzenlemeler yapabilmesine olanak sunuyor. Bunun için paylaşmak istediğiniz şablona girip üstteki menüden Cooperation sekmesine tıklamalı ve yanda açılan ekrandan Invite Collaborators butonuna basmalısınız.

Zihin haritanızı bir link aracılığı ile paylaşabileceğiniz gibi, istediğiniz kullanıcının e-posta adresine erişim izni de gönderebilirsiniz. GitMind ne yazık ki eş zamanlı düzenlemeye imkan vermiyor. Bu nedenle diğer kullanıcının düzenlemeleri bittiğinde, değişiklikleri görmek için projeye yeniden girmeniz gerekecek.

Bu arada düzenlemeler sırasında zihin haritanıza görsel, link ve yorum da ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede projenizi çok daha etkileşimli hale getirmeniz mümkün oluyor. Hazırladığınız projeleri dışa aktarmak da aynı oranda kolay bir süreç olarak öne çıkıyor.

Zihin haritanızı JPG, PNG, PDF, WORD, TXT ve GITMIND gibi birkaç farklı formatta dışa aktarabiliyorsunuz. Öte taraftan burada bazı kısıtlamalar bulunuyor.

Ücretsiz Plan ve Ücretli Plan Farkı

GitMind temelde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir zihin haritası servisidir ancak isteyen kullanıcılar birkaç ek avantajdan faydalanabilmek için ücretli plana geçmek isteyebilir. Öncelikli olarak ücretsiz planın neler içerdiğine daha yakından göz atalım:

Sınırsız Zihin Haritası Oluşturma

Sınırsız Görsel Yükleme

Haritaları GitMind Cloud'a Kaydetme

Haritaları Paylaşma ve Ortak Düzenleme

Harita Geçmişini Görüntüleme ve Geri Yükleme

Sınırlı Sayıda Dışa Aktarma

Fark etmiş olabileceğiniz üzere GitMind'ın ücretsiz planının tek dezavantajı, sınırlı miktarda dosyayı dışa aktarmaya (export) izin vermesidir. Bu sizin için pek de önemli değilse ücretsiz plan sizin için uygun olacaktır. Dileyen kullanıcılar sınırsız dışa aktarma ve özel e-posta desteği içeren ücretli plana geçiş yapmak isteyebilirler.

Sonuç

GitMind, sunduğu güçlü özellikleri ve işlevsel yapısı ile şu sıralar kullanabileceğiniz en iyi zihin haritası yazılımlarından birisi olarak öne çıkıyor. Bilgisayarınızdan, tabletinizden ya da akıllı telefonunuzdan rahatlıkla kullanabileceğiniz servis; ortak düzenleme, dosya ekleme, hazır şablonlar ve zengin dışa aktarma seçenekleri ile oldukça keyifli bir kullanım vaat ediyor.