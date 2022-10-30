En çok kafa patlattığımız film Zindan Adası'nı bilmeyen yoktur. Öyle ki ölmeden önce izlemeniz gereken filmler listesinde ve mutlaka izlemeniz gereken psikoloji konulu filmler listesinde birçok defa paylaştık. Peki, Zindan Adası filminde kim haklıydı? Gelin, birlikte örneklerle bakalım.

Zindan Adası Filmi ve Konusu

Zindan Adası filmi, bir adada bulunan akıl hastanesinde suçluları ve yaşanan bir cinayeti araştırmaya giden iki dedektifi anlatmakta. İki dedektif yaşanan cinayeti araştırırken akıl hastanesinde yaşanan tuhaf olayları inceliyor. Baş karakterimizi Leonardo DiCaprio akıl hastanesinde bir süre sonra tuhaf olaylar yaşandığını ve bir şeylerin normalin dışında olduğunu fark ediyor.

Bir süre sonra doktorlar ve baş karakterimizin ortağı aslında sen hastaydın ve burada bir cinayet işlenmedi. Sen bunun farkına varamıyorsun gibisinden bir şeyler söylüyor ve baş karakterimiz tam anlamı ile kafayı yemekte. Peki, gerçekten de Leonardo DiCaprio Zindan Adası filminde hasta mıydı, yoksa bunların hepsi Leonardo DiCaprio ya bir oyun muydu? İzleyicilerin kafasını karıştıran soru bu. Gelin bu soruya birlikte yanıt arayalım.

Zindan Adası Filminde Kim Haklıydı?

Zindan Adası filminde yönetmen kimin haklı olup olmadığı hakkında bazı ipuçları vermiş durumda. Örneğin: Zindan Adası filminde adaya girdikleri zaman güvenlikler silahları teslim almak zorunda baş karakterimiz Leonardo DiCaprio silağını iyi bir şekilde teslim ederken, ortağı silağını teslim ederken tökezliyor. Bu ortağının gerçek bir dedektif olmadığını göstermekte.

Aynı zamanda Leonardo DiCaprio diğer hastalarla konuşurken arkasında güvenlik bulunuyor ama aynı ortağı konuşurken arkasında güvenlik olmuyor. Bu da Zindan Adası filminde tehlikenin DiCaprio olduğunu ortağının bir sağlık problemi olmadığını göstermekte.

Filmin ilk başında Leonardo DiCaprio, sigarasını yakmak için çakmağını arıyor. Ancak, çakmağını bulamadığı için ortağından istiyor burada filmde her zaman DiCaprio'nun sigarasını bir başkasının yaktığını görüyoruz. Akıl hastanesinde ateş taşımak yasaktı. Bu da leonardo DiCaprio'nun bir akıl hastası olduğunu göstermekte.

Bu içeriğimizde Zindan Adası filminde kim haklıydı? İpuçları ve birçok şeyi anlatmış olduk. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce baş karakterimiz DiCaprio, gerçekten hasta mıydı, yoksa bu onu oynanan kötü bir oyun muydu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi dedektif filmleri neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.