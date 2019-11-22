Ziyaret Edilen Sitenin Ne Zaman Ziyaret Edildiği Nasıl Öğrenilir?

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google'da bir şeyler aradığınızda önünüze mutlaka mor renkli bir bağlantı gelmiştir. Bu bağlantı, bu internet sitesini daha önce ziyaret ettiğiniz anlamına gelmektedir. Hafızanız yeteri kadar güçlü olmayabilir, bu internet sitesinde ne okuduğunuzu unutabilirsiniz. Bunun için bağlantıya tekrar tıklamanız yeterli olacaktır.

Peki bu mor renkli bağlantılar, internet sitesine en son ne zaman uğradığımızı bize bildirseydi? Bunu bildiğiniz zaman bu internet sitelerinde ne okuduğunuzu hatırlamanız daha kolay olacaktır. Bu yazıda, daha önce ziyaret ettiğiniz internet sitesinin en son ne zaman ziyaret edildiğini öğrenmeniz için kullanabileceğiniz yöntemi öğreneceksiniz. İşte ziyaret edilen sitenin ne zaman ziyaret edildiğini öğrenme yöntemi!

Ziyaret Ettiğimiz İnternet Sitesini En Son Ne Zaman Ziyaret Ettiğimizi Öğrenmek

WhenX, bize bu konuda en çok yardımı dokunacak uzantımızdır. Google Chrome'da kullanacağımız WhenX isimli bu uzantı sayesinde Google ya da Reddit üzerinde yer alan daha önce ziyaret ettiğimiz bağlantıları gördüğümüzde bu bağlantıları en son ne zaman ziyaret ettiğimizi öğrenebileceğiz.

WhenX isimli bu uzantıyı kullanarak tarayıcı geçmişinizde gezmenize gerek yoktur. WhenX, Google arama sonuçlarında daha önce ziyaret ettiğiniz bağlantıları bulmanıza ve bu bağlantıların hemen sağ kısmında bu bağlantılara en son ne zaman uğradığınızı öğrenmenize yardımcı olur.

Daha önce ziyaret ettiğiniz internet sitelerini tam olarak ne zaman ziyaret ettiğinizi öğrenmek için WhenX'i kullanmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.

Yukarıda WhenX bağlantısına tıklayarak uzantının sayfasına ulaşmanızın akabinde uzantıyı tarayıcınıza yükleyin.

bağlantısına tıklayarak uzantının sayfasına ulaşmanızın akabinde uzantıyı tarayıcınıza yükleyin. WhenX isimli bu uzantıyı tarayıcınıza yükleyip aktif olmasını sağladıktan sonra normalde yaptığınız gibi arama sonuçlarında herhangi bir kelimeyi aratabilirsiniz. Mor renkli bu bağlantıların hemen sağında bu mor bağlantının yönlendireceği internet sitesini ne zaman ziyaret ettiğinizi öğrenebileceksiniz.

isimli bu uzantıyı tarayıcınıza yükleyip aktif olmasını sağladıktan sonra normalde yaptığınız gibi arama sonuçlarında herhangi bir kelimeyi aratabilirsiniz. Mor renkli bu bağlantıların hemen sağında bu mor bağlantının yönlendireceği internet sitesini ne zaman ziyaret ettiğinizi öğrenebileceksiniz. Mor renkli internet sitesinin hemen sağında bir simge göreceksiniz. Uzantı, bu simgenin üzerine geldiğinizde bu internet sitesini ne zaman ziyaret ettiğinizi size söyleyecektir.

Aynı işlemi Reddit.com'da yer alan bağlantılarda da gerçekleştirebilirsiniz. Daha önce ziyaret ettiğiniz bağlantıları en son ne zaman ziyaret ettiğinize ilişkin ayrıntılar içeren bir küçük simge olacaktır.

Bu uzantı Google Chrome geçmişinizi kullandığından ötürü geçmişe tarayıcınızın göz atma geçmişini kullanır. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız tarayıcı geçişinizi temizleyiniz.