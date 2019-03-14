Ziyaretçilerin İlgisini Çekecek İçerikler Oluşturmanın Sırları

Yazmaya yeni başlayan herkesin öncelikle okuma alışkanlığına sahip olması gerekiyor. Okunabilir, çekici içerikler üretmenin en büyük sırrı, bol bol okumaktan geçiyor. Blog evreninde barınabilmek için güzel bir Türkçeniz olmalıdır. Türkçeniz ne kadar düzgün ise sitenize uğrayan ziyaretçilerden o kadar çok beğeni toplarsınız.

Ziyaretçiler, her kelimenin baş harfinin büyük olmasından, lüzumsuz noktalama işaretlerinin kullanılmasından haz duymazlar. Bu iki unsur, ziyaretçilerinizin gözlerinde kirlilikten başka bir şey değildir. Ziyaretçilerden kirli bir yazıyı okumalarını bekleyemeyiz. İçerik üretmeye ayırdığınız zaman, ziyaretçilerin umurunda olmaz. İçerik doğrudan terk edilir. Aslına bakarsanız, kurulan blogların yarısından çoğuna bu nedenden dolayı kilit vuruluyor. Yeterince ilgi toplanılamıyor, sitede durma süresi yerlerde sürünüyor, ziyaretçiler içeriklere yorum bırakmıyor. Bunların sonucunda, bloglar ya sulanmayı beklerken kuruyan bir ağaç oluyor ya da direkt olarak siliniyor.

İyi bir blog yazarı ve iyi bir içerik üreticisi olmak için blogu açmadan hemen önce, tamamen ziyaretçi odaklı hazırlanan bu yazıyı okumanızı ve uygulamanızı temenni ederiz.

Cümleleriniz Sizi Yansıtsın

İyi, faydalı, öğretici içerik üretmenin yanı sıra okuru da düşünmeli, okurun sıkılmayacağı üslup ile yazmalısınız. Her yazar aslında bir okur, her okur da aslında bir yazardır. Yazı yazarken çoklu kişiliklere bürünebilirsiniz. Öncelikli kişiliğiniz yazar olmalı. Yazınızı tamamladıktan hemen sonra bir okurun, ikinci kişiliğinizin gözünden yazınızı okumalısınız ve okuma esnasında, zihninizde yazar kişiliğinizin kırıntıları dahi bulunmamalıdır.

İkinci kişiliğiniz yani okur gözünüz, bu yazıyı tarafsız olarak ele aldığında, eğer ki yazıda en ufak kusur bulursa yazıyı silmeli, okur gözünüze daha etkili, ilgi çekici bir içerik üretmek için kollarınızı sıvamalısınız.

Farklılık Yaratın

Bir önceki maddedeki öneri, bu maddede de geçerli olabilir. Diğer içerik üreticilerinin içeriklerine bir göz atın, farklarının neler olduğunu listeleyin ve bu farklılıkların dışında, yazınıza ne gibi farklılıklar yansıtabileceğiniz üzerine düşünmeye başlayın.

Yazının Özünü Verin

On bin kelimelik bir içerik yazabilir, bunun defalarca okunmasını umabilirsiniz amma velakin eğri oturup doğru konuşmak gerekirse, bu yazıların okunma sayısı, umduğunuzun çeyreğini bile yakalayamayacaktır. Her ne kadar özgün, farklı, çekici bir üslup kullanmış olursanız olun, dolaylı yoldan uzun uzadıya bir konuyu ele almanız sizler için kötü sonuçlar doğuracaktır.

Başlıklarda Emin Konuşun

Kendinden emin başlıklar, tık tuzaklarının bir çeşididir. Bu başlıklar, internet kullanıcılarının bilmesine rağmen kendini tıklamaktan alıkoyamadığı tek tık tuzağıdır. Yazınızın doğruluğuna inanıyorsanız “10 Maddede Sivilcelerinizden Kurtulun” gibi başlıklar atmaktan çekinmemelisiniz lakin siz bile bunun doğruluğundan emin değilseniz, hem böyle başlık atmamalı hem de böyle bir yazı yayınlamamalısınız. Tık tuzakları, faydalı içeriklerin daha çok ziyaretçi ile buluşması için vardır, zararlı içeriklerin daha çok ziyaretçi ile buluşması için değil.

Sayfanızın Aralarını Görsellerle Süsleyin

İlkokulda, çizgili defterlerin kenarını çiçek ve benzeri nesneler ile süsleyenlerin bileceği gibi, kelimelerin, cümlelerin ağırlığı bu çizilen nesneler sayesinde biraz da olsa azalır. Yazılarınızın arasına sıkıştıracağınız görseller, okurlar için bir nevi dinlenme sürecidir.

İçeriğinizi ziyaret eden kullanıcılar, okunması uzun bir süre isteyen yazılarınızda ara ara dinlenmek ister. Konudan bağımsız olmamak şartıyla yazıların aralarına görseller yerleştirebilirsiniz.

Önemli Yerleri Vurgulayın

Kitap okurken işler farklıdır. Önemli yerlerin altının çizilmesi okurdan beklenir. Yayımladığınız içerik, dijital bir ortamda bulunduğu için bunu kendiniz yapmalısınız. Önemli yerleri kalınlaştırabilir, altını çizilebilir ya da herhangi bir renkle (Uyumsuz, göz alıcı olmamasına dikkat edin.) yazıyı ön plana çıkarabilirsiniz.

Vurgulama, zamanı olmayan kullanıcıların önemli yerleri anında tespit edebilmesi için de faydalıdır. İçeriğinizi ziyarete gelen arama motorları da bu vurgulardan yararlanır. Vurgulayacağınız kısmın, yazının gözde kelimeleri olduğundan emin olun.

İçeriklerinizi Listeler Halinde Sunun

Kendinden emin başlıklarda verilen “10 Maddede Sivilcelerinizden Kurtulun” örneği gibi liste halinde içerikler üretin. Liste tarzında içerikler, son birkaç yılda çok popülerleşti. Bunun nedeni elbette ki okurların bulmak istedikleri bilgiyi en pratik şekilde almak istemesinden kaynaklanıyor. İyi bir okunma elde etmek isteyen içerik editörleri, okurların isteklerine göre hareket etmek zorundadır. Okurların beğenisini kazanmak isteyen editörler, okurların düşüncelerine sımsıkı sarılmalı, onları gölgelerinden bile daha çok takip eder hale gelmelilerdir.

Yazınızın Sonunun Tamamlanmasına İzin Verin

Okurlarınız ile etkileşim sağlamanın en güzel, en etkili yollarından birisi, bu yazının sonunda da yapacağımız gibi, okurlardan yazıyı tamamlamalarını istemektir. “Instagram İçin Kullanılabilecek Yardımcı Uygulamalar” gibi bir yazı yazdığını varsayalım. Yazının sonunda, okurlardan kullandıkları diğer uygulamaları yazmasını isteyin.

Ziyaretçinin ilgisini çekecek içerik oluşturmaya dair sizin de eklemek istedikleriniz var ise yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.