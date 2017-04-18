Blue Edge, Ketchapp’ın tüm oyunları gibi başladığınızda zor yarım bırakacağınız eğlence dozu yüksek bir mobil oyun. Android telefonunuzda refleksleri test eden, hızlı tempolu arcade oyunlara yer veriyorsanız kesinlikle indirmelisiniz. Tam da bekleme anlarında, toplu taşımada, boş zamanlarda açıp oynanabilecek türde güzel bir oyun.

Geliştiricinin diğer oyunlarıyla kıyasladığımızda görsellerin de ön plana çıkarıldığı top oyununda kimi zaman tek kimi zaman da ikiye bölünük şekilde bir obje olarak yolunuza çıkan tuzakları aşıp mümkün olduğunca uzak mesafe ilerlemeye çalışıyorsunuz. Tabii ki hızınızı kesen engeller kritik noktalarda ve çoğu zaman yanlarına yaklaşmadan harekete geçmiyorlar. Bu noktada reflekslerinizi konuşturmanız gerekiyor.