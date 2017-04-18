Blue Edge(iOS)
Yuvarlanan topu kontrolünüz altına alarak tuzakları atlatın.
Blue Edge, Ketchapp’ın imzasını taşımasıyla iOS platformuna öne çıkan top oyunu.
Hem iPhone hem de iPad’de rahat, keyifli oynanış sunan yapım, vaktin geçmek bilmediği durumlarda hayat kurtarıyor. Reflekslerinizi test edebileceğiniz kolay, ücretsiz, ufak boyutlu bir mobil oyun arıyorsanız tavsiye ederim.
Oyunda durma lüksü olmayan objeleri kontrolünüz altına alarak tuzakları aşmaya çalışıyorsunuz. Yuvarlanarak ilerlediğinizden yolunuza çıkan engelleri sağ sol yaparak atlatmaktan başka şansınız yok. Tuzaklar doğrudan önünüze çıkabildiği gibi platformun köşe noktalarında da olabiliyor. Hatta bazıları yanına geldiğinizde kendini gösteriyor. Ancak tuzaklar aşılmayacak derecede zor değil. Refleksleriniz iyiyse, elinizin ayarı varsa, sağlam da sinirlere sahipseniz hikaye modunu bitirememeniz için hiçbir sebep yok.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- Ketchapp
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