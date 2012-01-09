BlueStacks3.7.14.1556 (Windows)
Windows İçin Android Oyunları ve Uygulamaları Oynatma Programı
Android Uygulama ve Oyunları Bluestacks ile Windows Sistemlerde Çalıştırabilirsiniz
BlueStacks, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerinde Android oyunlarını oynamak veya Android uygulamalarını çalıştırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir Android simülatörüdür.
Bilgisayarda Android oyunlarını oynamak veya bilgisyarda Android uygulamalarını çalıştırmak isteyen kullanıcıların en çok tercih ettiği programların başında gelen Bluestacks, her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kurulabilir ve sonrasında kolayca kullanılabilir. Kurulum süreci bilgisayarınızın performansına göre uzun veya kısa sürebilir. Bu nedenle kurulum sırasında bilgisayarınızın takıldığı hissine kapılırsanız, beklemenizde fayda var çünkü kurulum devam ediyor olabilir.
Programı bilgisayarınıza kurduktan sonra, öncelikle sıradan bir Android telefon kullanıyormuş gibi sahip olduğunuz Gmail hesabı ile oturum açmanız gerekmektedir. Sonrasında Google Play Store üzerinden istediğiniz oyunları ve uygulamaları indirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Clash of Clans, Clash Royale ve daha birçok popüler Android oyununu bilgisayarlarınız üzerinde oynamanıza olanak sağlayan BlueStacks, Android deneyimini bilgisayarları üzerinde yaşamak isteyen kullanıcılar için oldukça etkili bir çözüm sunmaktadır.
Sonuç olarak bilgisayarda Android kullanma keyfini yaşamak istiyorsanız, sizlere ücretsiz olarak sunulan BlueStacks'i mutlaka denemelisiniz.
BlueStacks Özellikleri:
- Bilgisayarda Android oyunlarını oynama
- Bilgisayarda Android uygulamalarını çalıştırma
- Oyunlardan ve uygulamalardan ekran görüntüsü alma
- Eş zamanlı olarak birden fazla oyun veya uygulama çalıştırabilme
- Twitch üzerinde canlı yayın yapabilme
- 1.5 milyonun üzerinde Android oyununa ulaşabilme
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BlueStacks 2.7.320.8504 için PervinQuliyev dedi ki;
Windows 7 gidiyormu BlueStacks
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BlueStacks 2.7.320.8504 için Ziyaretçi dedi ki;
oyun donuyorr kısa süreli sebebi nedirr ??
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BlueStacks 2.7.315.8233 için Ziyaretçi dedi ki;
windows xp de hata veriyor acil yardımArtı Yönleri: yok Eksi Yönleri: hata veriyor
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BlueStacks 2.7.307.8213 için Ziyaretçi dedi ki;
whatsaap ındıremedım sızın gosterdıgınızın aynısı olmuyor
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Cevap yazan: AdravenSoyao telefon değil ondan telefon olmadan whatsapp a bağlanamazsın20 Mayıs 2017 Cumartesi - 10:02:49 - Şikayet Et
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5- BlueStacks 2.7.307.8213 için çınar35aselege dedi ki;
bilgisayarda gogleplay açılıyor ne güzel
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 6,555 / 1,991,204
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- BlueStacks
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