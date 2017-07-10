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BLUK
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BLUK

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
BLUK
BLUK
BLUK
BLUK
BLUK

Android İçin Platform Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 35 dakika önce

Hikayeye odaklanarak ilerleyin.

BLUK, tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone ve iPad'de rahatlıkla oynayabileceğiniz, vakit geçirmek için birebir bir mobil oyun. Minimalist görsel çizgilerine sahip platform oyununda siyah küpü uzun bloklar üzerinde ilerletmeye çalışıyorsunuz. Aşağı düştüğünüz an hızlıca gözden kayboluyor ve oyuna sıfırdan başlıyorsunuz.

Hikaye üzerine kurulu ender küp oyunlarından BLUK, değişen atmosferiyle kendisine bağlamaya çalışıyor. Oyunda puan toplamak için yapmanız gereken; Siyah küpü – Angry Birds oyununda olduğu – tut çek ve bırak stiliyle bloklara zıplatmak. Bloklar arası mesafe oyuna başladığınızda azken ilerledikçe boşluklar artmaya, açılar değişmeye başlıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Pixel Ape Studios
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