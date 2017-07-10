Hikayeye odaklanarak ilerleyin.

BLUK, tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone ve iPad'de rahatlıkla oynayabileceğiniz, vakit geçirmek için birebir bir mobil oyun. Minimalist görsel çizgilerine sahip platform oyununda siyah küpü uzun bloklar üzerinde ilerletmeye çalışıyorsunuz. Aşağı düştüğünüz an hızlıca gözden kayboluyor ve oyuna sıfırdan başlıyorsunuz.

Hikaye üzerine kurulu ender küp oyunlarından BLUK, değişen atmosferiyle kendisine bağlamaya çalışıyor. Oyunda puan toplamak için yapmanız gereken; Siyah küpü – Angry Birds oyununda olduğu – tut çek ve bırak stiliyle bloklara zıplatmak. Bloklar arası mesafe oyuna başladığınızda azken ilerledikçe boşluklar artmaya, açılar değişmeye başlıyor.